EHC Olten Nicht gut genug - und dann das Verbot: Das sagt EHCO-Verteidiger David Stämpfli zu seiner Halbfinal-Sperre gegen Kloten Oltens Ausleihe-Verteidiger David Stämpfli und -Stürmer Greg Halberstadt werden in der Halbfinalserie gegen Kloten zuschauen müssen. Eine entsprechende Vereinbarung zur Ausleihe wird wirksam. David Stämpfli bedauert es, will das Team aber nun abseits der Spiele tatkräftig unterstützen. Silvan Hartmann 02.04.2021, 05.00 Uhr

Der von Kloten ausgeliehen Verteidiger David Stämpfli darf im Halbfinal nicht mittun. Pascal Muller / freshfocus

Die Mitteilung des EHC Kloten ist kurz und knapp, aber aussagekräftig und unmissverständlich: «David Stämpfli und Greg Halberstadt werden per sofort bis zum Saisonende an den EHC Olten ausgeliehen. Sollte der EHC Kloten in den Playoffs auf den EHC Olten treffen, dürfen weder Stämpfli noch Halberstadt für den EHC Olten eingesetzt werden», schreiben die Zürcher Unterländer am 8. Februar. Es ist eine Playoff-Vereinbarung, die damals beim einen oder anderen Involvierten wohl noch als Randnotiz zur Kenntnis genommen wurde. Nun, knapp zwei Monate später, kommt also im Playoff-Halbfinal das Abkommen tatsächlich zum Tragen.

Das bewog EHCO-Sportchef Marc Grieder in den vergangenen Tagen dazu, noch einmal beim EHC Kloten anzuklopfen, ob diese Vereinbarung tatsächlich Bestand hält oder ob da noch etwas zu machen wäre. Doch für die Zürcher Unterländer, die mit der Ausleihe bereits im Grundsatz entgegengekommen sind, gibt es daran nichts zu rütteln - zu viel steht insbesondere für den Aufstiegs-Topfavoriten Kloten in diesen Playoffs auf dem Spiel. «Nun ist es so und wir haben das zu respektieren», sagt Grieder auf Anfrage.

Im Umfeld des EHC Olten ist in diesem Kapitel ein gewisser Ärger auszumachen. Zwar wusste man, dass es soweit kommen kann. Doch der Gedanke, dass ein Klub einem Spieler mitten in der Saison mitteilt, dass er nicht mehr genüge und fortan kaum Einsatzminuten bekäme, sich dann aber gleichzeitig davor fürchtet, dass der Spieler bei der Konkurrenz einschlagen könnte und ihm dadurch ein Mitspielen untersagt, löst bei vielen mit grünweisser Brille Kopfschütteln aus.

David Stämpfli bedauert es, in der Halbfinalserie mehr oder weniger vom eigenen Arbeitgeber gesperrt zu sein:

«Als Spieler will man natürlich immer spielen, besonders in der schönsten Zeit des Jahres – und dann geht es plötzlich schnell und man ist zum Zuschauen verdammt. Ich würde gerne auf dem Eis dem Team helfen und die Reise fortsetzen. Dort, wo wir sie gegen Sierre begonnen haben. Aber das geht nun nicht. Es ist sehr schade.»

Ausgerechnet Stämpfli, mag es beim EHC Olten heissen. Er, der auffälligste und zuverlässigste Verteidiger in den Reihen der Oltner in der Viertelfinalserie gegen Sierre, darf im Halbfinal also nicht mittun. Tut es besonders weh als Teamstütze nicht spielen zu dürfen? «Es macht keinen Unterschied. Wir haben als Team gut gespielt. Wäre es schlecht gelaufen und hätte ich persönlich nicht gut gespielt, dann hätte ich den Anspruch gehabt, es besser zu machen, ich hätte es als Chance gesehen. Andersrum hätte ich die gute Leistung gerne bestätigen wollen», sagt Stämpfli.

Oltens bester Verteidiger im Playoff-Viertelfinal gegen Sierre: David Stämpfli drängt Sierres Arnaud Montandon ab. Marc Schumacher / freshfocus

Gute Stimmung verbreiten und die Mannschaft unterstützen

Stämpfli selbst, der bei Kloten noch einen (auch in der National League) gültigen Vertrag bis Ende der nächsten Saison 21/22 hat, aber eine Veränderung nicht per se ausschliessen will, reagiert auf die Vereinbarung beeindruckend professionell.

Er sieht nun denn andere wichtige Aufgaben im Team zu erledigen. «Es gibt auch andere Spieler, die nicht zum Einsatz kommen, überzählig sind oder sich im Aufbau befinden. Man darf nicht unterschätzen, dass auch sie einen wertvollen Teil des Teams sind, auch sie machen einen wichtigen Job, was oftmals vergessen geht», hält Stämpfli fest.

Er will in der Garderobe präsent sein, dort hilfreich sein, wo Unterstützung gefordert ist. «Wenn man nicht zum Zuge kommt, darf man darüber enttäuscht sein für einen Moment, aber dann sollte man dies auf die Seite stecken können, gute Stimmung verbreiten und die Mannschaft unterstützen», so Stämpfli.

Hat er seinen Mitspielern und dem Coachingstaff bereits wertvolle Tipps über den EHC Kloten gegeben? Stämpfli: «Es ist klar, dass ich nun eine Person bin, die vielleicht diesbezüglich etwas gefragter ist. Aber man darf das nicht überschätzen, viele Geheimnisse gibt es heutzutage nicht mehr. Es ist alles auf Videos aufgezeichnet, man kann den Gegner analysieren. Aber ich glaube, wir müssen uns nicht allzu gross auf Kloten achten. Wir müssen unser Spiel spielen, die guten Sachen aus der Viertelfinalserie mitnehmen und dort, wo es nötig ist, Verbesserungen anstreben», sagt Stämpfli.

David Stämpfli Anfangs Saison im Kloten-Dress. Marc Schumacher / freshfocus

Eines sei ohnehin klar: «Kloten hat eine gute Mannschaft, da müssen wir uns nichts vormachen. Sie haben über vier ausgeglichene Linien, laufen viel Schlittschuh, spielen mit einer hohen Intensität. Da werden wir gefordert sein und werden in jeder Aktion bereit sein müssen», sagt Stämpfli und ergänzt: «Qualität ist sicher vorhanden, Fehler werden bestraft, deshalb werden wir die möglichst tiefhalten müssen.»

Es liege nun auch an ihm, trotz Supporterjob den Fokus zu halten, das Team zu unterstützen, jeweils im Training Vollgas zu geben und dabei die Mitspieler als fingierter Gegenspieler zu fordern. «Für das bin ich da», sagt Stämpfli und fügt schmunzelnd an: «Und dann bereite ich mich gerne auf die Finalserie vor.»