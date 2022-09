Vom Gejagten zum Jäger: EHC Basel ist zurück im Profi-Business

EHC-Olten-Konkurrenz Vom Gejagten zum Jäger: Der EHC Basel ist zurück im Profi-Eishockey – mittendrin zahlreiche Ex-Oltner Der EHC Basel ist zurück im Profi-Eishockey und strebt unter Headcoach Christian Weber einen Playoffplatz an. Mittendrin nicht weniger als sechs Ex-Oltner, darunter auch Diego Schwarzenbach. Ein Besuch in Basel. Silvan Hartmann und Yann Schlegel Jetzt kommentieren 23.09.2022, 11.37 Uhr

Christian Weber spricht im Training mit seinen Spielern. Kenneth Nars / BLZ

Cheftrainer Christian Weber erscheint vor einigen Wochen bei sommerlichen Temperaturen in kurzen Hosen zum Interview. Es ist das Leben im Profigeschäft der Eishockeyaner: Nach dem Training in der kühlen Halle gehts hinaus in den Sommer. Es ist mitten in der Vorbereitungsphase und die Basler peilen einen aussergewöhnlichen Saisonstart an. Nicht irgendeinen, nein, sie sind zurück auf der grossen Eishockeybühne der Profis, 14 Jahre nach dem Abstieg aus der NLA und 8 Jahre nach dem Abschied vom Profibusiness.

Eine halbe Stunde zuvor an diesem Freitagvormittag: Christian Weber hetzt auf dem Eis seine Spieler hin und her. Trainieren bei Tageslicht: Für den EHC Basel sind das völlig neue Verhältnisse. Vor einem Jahr noch fand die Mannschaft jeweils, nach getaner Arbeit sonstwo, in der St.Jakob-Arena zusammen, um abends die Leidenschaft auszuüben und für das grosse Aufstiegsziel zu trainieren.

Nun, nach dem Aufstiegserfolg, ist das Eishockey für die Spieler zum Hauptberuf geworden. Maximal 30 Prozent dürfen die Spieler noch einer sonstigen Arbeit nachkommen. «Das ist für uns alle eine Lebensumstellung», hält Christian Weber fest. Aber genau hierfür sei er persönlich nach Basel gekommen. «Das Projekt hat mich fasziniert – Basel wollte um jeden Preis aufsteigen, und wir haben es vollbracht.»

Tränen beim Headcoach nach dem Aufstieg in die Swiss League. Christian Weber ist mit Herzblut dabei - und ist geblieben. Pascal Muller/Freshfocus

Und der Aufstiegstrainer ist geblieben. Christian Weber ist noch lange nicht am Ziel. «Es macht einfach Spass, in einem Klub zu arbeiten, in dem alle am selben Strick ziehen und realistische Ziele verfolgen – und zwar von den Spielern bis hin zu den ehrenamtlichen Helfern. Ich spüre das Feuer jeden Tag.» Für den EHC Basel ändert sich die Ausgangslage in der zweithöchsten Liga grundlegend: Der Druck liegt nicht mehr bei den Baslern, nachdem sie eine Saison verbrachten, in welcher der Aufstieg nicht mehr als bloss eine tonnenschwere Pflichtaufgabe war. «Wir spürten letzte Saison den Druck. Alle wollten uns schlagen. Jetzt fällt dieser Druck komplett weg, wir sind nicht mehr und nicht weniger als das zehnte Team der Swiss League. Wir dürfen jetzt auf die Jagd gehen», sagt Weber. Vom Gejagten zum Jäger.

Ausländer mit grossem Potenzial

Und trotzdem möchten Weber und sein Team im Frühjahr die Playoffs erreichen. Zwei Teams dieser Zehnerliga müssten sie hierfür hinter sich lassen – eine mehr als machbare Aufgabe. Euphorische Stimmen sehen den EHC Basel schon im fünften oder sechsten Rang klassiert. Weber eine Woche vor Saisonstart damit konfrontiert, will davon nichts wissen und stapelt auch auf Nachfrage tief: «Sollten wir tatsächlich im oberen Mittelfeld landen, dann müssten wir über weite Strecken über unseren Erwartungen spielen. Ich habe in der Saisonvorbereitung jedes Team mindestens einmal spielen sehen. Wir sind das zehnte Team dieser Liga, Punkt.» Nach den ersten drei Saisonspielen, in denen die Basler zu Hause den HC Thurgau besiegten und sich auswärts den Liga-Mitfavoriten Visp und La Chaux-de-Fonds nur mit einem Tor Unterschied geschlagen geben mussten, schimmert schon längst durch: Christian Weber stapelt tief, der EHC Basel ist ein souveränes Team im Mittelfeld und wird die Playoffs wohl souverän erreichen dürfen.

Um auf dem, wie Weber sagt, «langen Weg in die Playoffs» zu reüssieren, haben sich die Basler nach dem Aufstieg punktuell verstärkt. Die grossen Hoffnungsträger sind der US-Amerikaner Brett Supinski und der Kanadier Jakob Stukel. Gescoutet hat sie der Headcoach persönlich – gemeinsam mit Sportchef Olivier Schäublin. Viele Videos habe er angeschaut und etliche Gespräche mit ihrem Umfeld geführt. Bisher hätten sie im Training gezeigt, was er sich von ihnen erhofft. «Supinski spielt unglaublich clever und Stukel ist pfeilschnell, er ist eine Maschine», sagt Weber. Sie hätten das Potenzial, zu einem Top-Ausländerduo der Liga zu werden. Der US-Amerikaner soll dabei die Rolle des Spielmachers einnehmen, der Kanadier als Sniper möglichst viele Tore erzielen.

Trainer Christian Weber (links) mit Sportchef Olivier Schäublin. Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

Die beiden Import-Spieler zeigen sich ihrerseits angetan von den bisherigen Eindrücken. Sie spielten zuletzt in Schweden und Italien, wo das Eishockey stärker defensiv geprägt war. «Hier wird unglaublich schnelles Eishockey gespielt, alle wollen in der Offensive etwas bewirken», sagt Jakob Stukel. Das schnelle Hockey passe zu seinem Spielstil. Und auch Supinski sagt: «Ich liebe dieses Spiel.» Unter anderem sein Freund, Matt Wilkins, der beim Ligakonkurrenten Winterthur spielt, habe ihm geraten, in die Schweiz zu kommen. «Es ist hart, so weit von zu Hause weg zu sein, aber ich wollte die Chance in Europa nutzen», so der US-Amerikaner.

Hervorragende Infrastruktur: Der EHC Basel ist dort, wo er hingehört: Ins Profi-Business. Kenneth Nars / BLZ

Sechs Ex-Oltner im Basler Team

Aber nicht nur die beiden Importspieler sollen eine führende Rolle einnehmen, sondern auch die sechs Ex-Oltner Diego Schwarzenbach, Alban Rexha, Devin Muller, Robin Schwab, Marc Sahli und Jens Nater. Trainer Weber schätzt jeden einzelnen von ihnen: «Ich nehme an, es reichte ihnen nicht mehr für einen Vertrag in Olten. Bei uns haben sie eine Rolle, in der sie vorangehen können.»

Diego Schwarzenbach weiss dies zu schätzen. Er und Basel, das hat von Anfang an gepasst. «Das Team ist eine Einheit, wir streben alle dasselbe Ziel an. Da die Mannschaft aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten besteht, weiss jeder, woran er ist. Das hilft», erzählt er. Schliesslich passe es ihm auch neben dem Eis sehr gut. Schwarzenbach begann jüngst ein vierjähriges Studium in Betriebsökonomie und Sportmanagement, was sich sehr gut mit dem Profieishockey verbinden lässt.

Ideal ist für den 35-jährigen Thaler auch, dass er weiterhin in Laupersdorf wohnen kann, wo er sich unlängst den Traum eines Eigenheims verwirklicht hat. Jeden Morgen fährt er zum Gäupark nach Egerkingen, wo er sich mit einigen Teamkollegen trifft, um dann in einer Fahrgemeinschaft nach Basel zu fahren.

Schwarzenbach geniesst dank einer unvergleichlichen Flexibilität des Klubs viele Freiheiten, sodass er auf ein sonst übliches Gästezimmer in Basel verzichten kann. Nach Auswärtsspielen dürfen Spieler etwa an Raststätten den Teambus vorzeitig verlassen, um von dort ohne Umwegen nach Hause zu gelangen. Oder in den Sommermonaten genossen die Spieler viele Freiheiten, indem sie individuell nach vorgegebenem Plan trainieren konnten. Einzige Bedingung: Für die Einzeltrainings mussten die Spieler einen Gurt tragen, welcher jede einzelne Aktivität, ja jeden einzelnen Pulsschlag, erfasst. Und so sah der Klub stets, wer wie oft trainierte und wie viel investierte. Es sei in Sachen Disziplin bei ihm schon herausfordernd gewesen, sagt Schwarzenbach, aber die Fitnesstests über die ganze Mannschaft hinweg hätten gezeigt, dass sich das Modell bewährt habe.

Partnerschaft mit dem SC Bern

Neben den vielen Ex-Oltnern und den beiden ausländischen Verstärkungsspielern zählen auch einige ehemalige Visper zu den neuen Leistungsträgern im Team. Fünf Jahre nach seinem letzten Engagement am Rheinknie ist der gebürtige Fribourger Sandro Brügger zurück. In Visp zählte Brügger zu den Teamstützen, aber der Erfolg wollte sich trotz hochkarätig besetztem Kader nicht einstellen. «Ich wusste, wenn Basel aufsteigt, wird es mein Ziel sein hierhin zurückzukommen», sagt Brügger. Da seine Freundin hier lebt, habe sich der Wechsel gerade zu angeboten. Mit seinen 30 Jahren bringt er zusätzliche Routine ins Team. Er sagt: «Ich weiss, was es für diese Liga braucht.»

Diese Routine wird der EHC Basel gut gebrauchen können. Auf diese Saison hin konnten die Basler den SC Bern als Partnerklub gewinnen, womit einige junge Talente zum bereits breiten Team dazustossen. Trainer Weber hält fest, dass sie ein Partner- und kein Farmteam seien und die SCB-Nachwuchsspieler deshalb keinen Stammplatz auf sicher hätten. «Wir spielen Profieishockey und auch sie müssen ihre Leistungen zeigen», sagt er. Der EHC Basel ist zurück im Profi-­Business.

