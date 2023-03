EHC Olten Jetzt braucht es frische Impulse von Leuenberger – und die Hoffnung auf ein Wunder? Der EHC Olten liegt in der Playoff-Finalserie gegen den HC La Chaux-de-Fonds mit 0:2-Siegen in Rücklage. Am Sonntag muss im Neuenburger Jura zwingend eine Reaktion her, damit man wieder ins Meisterschaftsrennen zurückkehren kann. EHCO-Headcoach Lars Leuenberger ist gefordert. Hier vier Korrektur-Vorschläge für seine Mannschaft im Hinblick auf das dritte Finalspiel am Sonntagabend. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 19.03.2023, 05.00 Uhr

Geknickte Oltner nach der Heimniederlage im zweiten Finalspiel: (v.l.) Luca De Nisco, Joel Scheidegger und Rihards Puide. Marc Schumacher / freshfocus

1.) Goaliewechsel: Nyffeler für Rötheli

Nein, man kann Oltens Goalie Lucas Rötheli keine der beiden Niederlagen ankreiden. Aber hier geht es nun nicht mehr um Befindlichkeiten, sondern darum, der Mannschaft neue Impulse zu verleihen. Das funktioniert unter anderem auch oft mit einem Wechsel auf der Torhüterposition. Natürlich ist es ein Risiko, den seit sechs Wochen nicht mehr eingesetzten Dominic Nyffeler ins kalte Wasser zu werfen. Und Tore schiessen, das grosse EHCO-Manko in dieser Finalserie, kann er auch nicht. Aber versuchen, welche zu verhindern. Die Oltner brauchen am Sonntag (und in den weiteren Spielen) einen Goalie, der schier unbezwingbar ist. Vielleicht ist ein motivierter Nyffeler die Lösung.

2.) Eine starke Powerplay-Formation

Lars Leuenberger muss das Experiment mit den zwei ausgeglichenen Powerplay-Formationen spätestens nach dem Überzahl-Debakel im zweiten Finalspiel jetzt endlich abbrechen. Natürlich haben die ständigen Personalwechsel wegen Verletzungen (Nunn, Horansky) dem einst so schlagkräftigen Oltner Überzahlspiel massiv geschadet. Aber jetzt ist es an der Zeit, endlich die Kräfte zu bündeln. Was vor allem heisst, dass Andri Spiller in die erste Powerplay-Formation rücken und die Rolle des Puckverteilers übernehmen muss. Logisch, leidet dadurch die zweite Überzahl-Linie. Aber lieber eine starke, die auch mal ein Tor erzwingt, als zwei halbstarke, denen dafür gar nichts gelingt.

Andri Spiller bietet Lars Leuenberger ein wenig Spielraum. Marc Schumacher / freshfocus

3.) Spiller in die Ausländer-Linie

Apropos Spiller: Seine Rolle als «Horansky-Klon» könnte die Kloten-Leihgabe auch im Ausländer-Sturm spielen. Die offensiv wirkungslosen Sean Collins und William Rapuzzi brauchen dringendst einen Spielmacher an ihrer Seite. Luca De Nisco, der nach Timo Hausseners Ausfall in die nominell erste Sturmreihe gerückt ist (und eigentlich einen guten Job machte), kann auch neben den spielstarken Timothy Kast und Simon Sterchi funktionieren mit seiner Energie. Klar ist es ein Risiko, die bisher so formidabel funktionierende, zweite Linie auseinanderzunehmen. Aber eben: Jetzt braucht es frische Impulse.

4.) Hoffen auf eine Wunderheilung von Horansky

Das Prinzip Hoffnung kommt bekanntlich immer dann zum Zug, wenn die Lage langsam aber sicher schwierig wird. Noch ist sie nicht aussichtslos für den EHC Olten. Aber doch so problematisch, dass man Notfallszenarien in Betracht ziehen muss. Zum Beispiel die vorzeitige Rückkehr von Stan Horansky. Auch wenn der Slowake mit Schweizer Lizenz mit seiner Oberkörperverletzung noch nicht in Vollbesitz seiner Kräfte ist, so würde der Mannschaft wohl nur schon aus psychologischer Sicht seine Präsenz gut tun. Aber eben: Ein Minimum an Einsatzfähigkeit muss natürlich vorhanden sein. Eventuell gibts ja rechtzeitig eine Wunderheilung bei Horansky? Sollte es nur eine kleine Chance geben, dass er spielen kann, würde das auch Lars Leuenberger eine Alternative bieten.

