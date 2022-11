In der Heimat: Die lange Reise von Yannick Hänggi zum EHC Olten

EHC Olten In der Heimat angekommen: Die lange Reise des Solothurner Verteidigers Yannick Hänggi zum EHC Olten Verteidiger Yannick Hänggi aus Büsserach gibt ausgerechnet gegen den SC Langenthal, einen seiner Jugendklubs, sein Debüt für den EHC Olten. Warum der 26-jährige Solothurner erst jetzt den Weg zu den Powermäusen fand. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 15.11.2022, 05.03 Uhr

Verteidiger Yannick Hänggi (rechts), hier im Dress der Ticino Rockets, wird während eines Spiels im Kleinholz von Ex-EHCO-Captain Dion Knelsen unter Druck gesetzt. Marc Schumacher / freshfocus

Es war ein Wiedersehen, als Yannick Hänggi vor gut einer Woche nach dem Verkünden des Transfers in die EHCO-Garderobe marschierte und vertrauten Gesichtern begegnete. Der Verteidiger absolvierte im vergangenen Sommer während der Saisonvorbereitung einige Eistrainings mit dem EHC Olten, ehe es ihn weiterzog.

«Ich kannte die meisten Spieler bereits, von dem her war es von Anfang an ein gutes Gefühl, hier zu sein. Ich wurde sehr gut aufgenommen und fühle mich sehr wohl», erzählt Hänggi, der sich darüber freut, dass es nach dem Tryout im Sommer doch noch geklappt hat mit einem Vertrag. «Das Ziel, die Ambitionen sind bekannt. Und es läuft ja sehr gut soweit, das spürt man auch in der Garderobe. Es macht Spass.»

Crimmitschau: «Schweren Herzens» nach Olten ziehen lassen

Yannick Hänggi stösst aus der DEL2 von den Eispiraten Crimmitschau zu den Powermäusen. Nur «schweren Herzens», so wurde der dortige Teammanager Ronny Bauer zitiert, liess man Hänggi nach dem Auslaufen des befristeten Vertrages gehen. Und auch bei den Fans war das Bedauern gross, beklagten sie sich doch über den Abgang ihres «besten Spielers».

Hänggi nahm es wohlwollend zur Kenntnis. «Eigentlich bin ich davon ausgegangen, die komplette Saison dort zu spielen. Es war ein grosses Auf und Ab mit vielen Verletzten und vielen Wechseln. Dennoch fühlte ich mich wohl und spürte viel Vertrauen des Trainerstaffs. Ich konnte das Selbstvertrauen zurückgewinnen und hatte eine grosse Rolle mit viel Eiszeit in der Linie der Ausländer inne», erzählt Hänggi und führt fort: «Aber als sich die Chance in Olten ergab, wusste ich sofort, dass ich diese unbedingt nutzen möchte.»

7. Klub innert drei Saisons

Yannick Hänggi hat eine wilde Zeit hinter sich, der EHC Olten ist bereits sein siebter Klub innert drei Saisons. «Es mag von aussen betrachtet etwas turbulent aussehen. Aber ich hatte einfach die Chancen, die sich immer wieder ergeben hatten, nutzen wollen. Es war schon ein bisschen ein Hin und Her, aber ich denke, das gehört auch etwas dazu», so Hänggi.

Aufgewachsen in Büsserach kam Yannick Hänggi erst im Alter von gegen neun Jahren zum Eishockeyspielen. Beim EHC Laufen kommt er in Kontakt mit dem Sport und entwickelt das grosse Interesse, «obwohl ich da oft gegen Olten spielte und wir bei Turnieren regelmässig auf die Kappe bekamen», sagt Hänggi lachend, der sich noch gut an die Juniorenzeit erinnern kann.

Es war just jene Zeit, als er mit seiner Familie in die Innerschweiz zügelte und er sich dort dem HC Luzern anschloss. Im Teenageralter führte sein Weg zum SC Langenthal, eine intensive, lehrreiche Zeit, in welcher seine Eltern mehrmals wöchentlich eine Autofahrt von gegen einer Stunde pro Weg in Kauf nahmen. «Ich bin ihnen sehr dankbar, dass sie mir das ermöglicht hatten. Es war ein wichtiger Schritt in meiner Karriere, damit ich weiterhin auf höchstem Juniorenniveau spielen konnte.»

Schliesslich wechselte Hänggi nach Langnau, absolvierte in Schüpfheim das Sport-Gymnasium und wohnte in Langnau bei einer Gastfamilie, um auf Elite-Stufe seine Karriere vorantreiben zu können. Seine Juniorenzeit schloss er mit einem Jahr in den USA ab und spielte dort in der USPHL, eine bedeutsame US-Juniorenliga.

Grundsätzlich hätte sich Yannick Hänggi gut vorstellen können, in Nordamerika zu bleiben und in der Folge College-Hockey zu spielen. Doch beim HC Thurgau öffnete sich zeitgleich ein Türchen, nebst dem Studium zum Betriebswirtschafter in der Swiss League Erfahrungen zu sammeln. «Ich erachtete dies als die beste Option und wechselte zurück in die Schweiz.»

Bei den Ostschweizern erlebte er ein spannendes zweites Jahr, in welchem er Teil einer Mannschaft war, die sich bis in den Playoff-Halbfinal vorkämpfte.

Via Winterthur und Biasca in die National League

Um mehr Verantwortung und mehr Eiszeit zu erhalten, entschied sich der heute 26-Jährige dafür, zum EHC Winterthur zu wechseln. Doch schnell einmal fiel die Saison wegen einer Verletzung ins Wasser, worauf er zu den Ticino Rockets wechselte. «Ich bekam dort viel Verantwortung und bekam das Vertrauen von Eric Landry und auch Mike McNamara geschenkt. Wir erreichten dort erstmals mit einem Punkterekord die Preplayoffs, was für Biasca ein grosser Erfolg war», so Hänggi.

Als Doppelbürger in die DEL

Es ist auch jene Saison, in welcher er sich für ein paar Einsätze beim HC Davos aufdrängen konnte. Dadurch kam er letztlich im Sommer vor einem Jahr zum Tryout beim grossen SCB – und erkämpfte sich in der vergangenen Saison tatsächlich einen Vertrag. Hänggi bestritt jedoch nur 15 Partien und wurde an Aufsteiger Ajoie ausgeliehen, wo er weitere Erfahrungen auf höchster Stufe sammeln konnte.

Noch während der Saison schlug Hänggi für Schweizer Spieler einen eher ungewöhnlichen Weg ein und schloss sich den Krefeld Pinguine in der DEL an. Die deutsche Liga hatte er als deutsch-schweizerischer Doppelbürger stets im Hinterkopf präsent. «Ich denke, die DEL ist mittlerweile auch eine sehr gute Liga. Ich konnte in dieser Zeit enorm viel profitieren.»

Doch nun ist Yannick Hänggi also wieder zurück in der Schweiz – und als Solothurner endlich in der Heimat angekommen. Darauf angesprochen, muss er schmunzeln. «Es hat eine Weile gedauert, aber nun will ich meine Chance packen», sagt er. Die grossen Ambitionen des Vereins seien für ihn überhaupt nicht belastend. «Ganz im Gegenteil. Es war ein Grund, hierhin zu wechseln. Ich will hier ein Teil davon sein und dem Team helfen, die Ziele zu erreichen. Das motiviert mich.»

