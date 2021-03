EHC Olten «Ich werde die Zeit in Olten nie vergessen»: Das Fazit der Talente Brennan Othmann und Mason McTavish vor ihrer Abreise Die 18-jährigen Talente Mason McTavish und Brennan Othmann werden dem EHC Olten im weiteren Verlauf der Playoffs nicht mehr zur Verfügung stehen, sie haben für die U18-WM ein Aufgebot von Team Kanada erhalten. Der Abschied fällt den beiden nicht leicht. Silvan Hartmann 25.03.2021, 05.03 Uhr

Brennan Othmann und Mason McTavish haben beim EHC Olten Spuren hinterlassen. Freshfocus / freshfocus

Selbst das optionale Training am Morgen nach dem intensiven und verrückten 6:5-Sieg in der zweiten Verlängerung gegen Sierre wollen sich Mason McTavish und Brennan Othmann nicht entgehen lassen. «Was sollen wir auch anderes tun?», witzelt Othmann und lacht. Die beiden 18-Jährigen haben für ihre zweitletzte Trainingseinheit ihre Gitterhelme zur Seite gelegt, als würden sie damit bestätigen wollen: Unser Juniorendasein in der Schweiz ist zu Ende.

Tatsächlich war mit Knelsens Siegtreffer, der den Einzug in die Halbfinals besiegelte, klar geworden, dass McTavish und Othmann am Dienstag die letzte Partie für den EHC Olten bestritten haben. Denn die Teenager haben ein Aufgebot der kanadischen Nationalmannschaft für die im April in Texas stattfindende U18-WM erhalten.

Heute Donnerstag absolvieren sie ihr allerletztes Training im Kleinholz, worauf sie sich vom Team verabschieden und am Freitag in ihre Heimat zurückkehren. Dort wartet auf die beiden eine 14-tägige Quarantäne, die sie in ihrem Elternhaus – McTavish in Ottawa, Othmann in Toronto – absolvieren dürfen, ehe sie dann in die WM-Bubble des U18-Nationalteams einrücken werden. Die beiden NHL-Prospects werden sich sowohl mit einem lachenden als auch weinenden Auge verabschieden.

«Es ist schade, dass wir mitten in den Playoffs ein solch aussergewöhnliches Team verlassen müssen. Andererseits wartet auf uns eine grossartige Möglichkeit, unser Heimatland zu repräsentieren. Ich bin stolz, dass ich an einer WM für Kanada spielen darf und freue mich sehr darauf»

, sagt Mason McTavish, während es Brennan Othmann kaum erwarten kann: «Ich weiss von einigen Kollegen, die auch ein Aufgebot haben. Ich freue mich darauf, sie zu sehen und mit ihnen Grosses zu erreichen. Es wird eine aufregende Zeit.»

So ereignisreich ihre nächsten Wochen sein werden, so gerne werden die beiden Talente den EHC Olten in Erinnerung behalten. «Es war eine grossartige Zeit und ich bin dankbar, dass ich die Chance bekam, hier zu spielen. Die Jungs sind super Typen und die Trainer haben uns unglaublich viel beigebracht. Es war eine sehr wertvolle Erfahrung, die ich nicht missen möchte», so McTavish.

Mason McTavish erzielt gegen den HC Thurgau einen Treffer. Claudio Thoma / freshfocus

Mit dem rechtzeitigen Einzug in die Halbfinals sei es nun etwas einfacher, loszulassen, ergänzt Brennan Othmann. «Wir haben nach dem zweiten Playoffspiel von unserem Aufgebot erfahren und wussten daher, dass wir kein siebtes Spiel absolvieren könnten. Ich bin froh, konnten wir die Serie noch erfolgreich zu Ende spielen», so Othmann. Die Teenager streichen in ihrem Fazit auch gerne ihren Aufenthalt bei Präsident Marc Thommen und seiner Familie heraus. McTavish: «Sie haben es uns einfacher gemacht, von unserer Heimat weg zu sein. Ich habe mich sehr wohl gefühlt.» Und Othmann ergänzt:

«Sie waren so viel mehr als eine Gastfamilie. Sie haben uns so behandelt, als wären wir ihre Söhne. Ich werde die Zeit hier in Olten mein Leben lang nicht vergessen.»

Garry Nunn lässt die beiden nur ungern ziehen. Er habe sich als Kanadier gemeinsam mit Dion Knelsen von Beginn an verantwortlich gefühlt, die beiden gut zu integrieren, damit sie sich wohl fühlen würden. «Ich habe auch neben dem Eis mit ihnen viel Zeit verbracht, wir gingen oft zusammen Basketball spielen und tauschten uns aus. Ich werde sie sicher vermissen.» Er werde ihren weiteren Weg eng verfolgen. «Und wer weiss, vielleicht werden sie eines Tages sagen, dass sie dies oder das von mir gelernt haben», sagt der EHCO-Topskorer und lacht.

Garry Nunn mit Mason McTavish. Pascal Muller / freshfocus

Die Talente haben dem EHC Olten viel Aufmerksamkeit beschert

McTavish, der gegenüber Othmann in physischer Hinsicht rund fünf Jahre voraus ist, hat laut Experten insbesondere im Zweikampfverhalten sowie im Skatingbereich enorme Fortschritte erzielt. Er selber glaubt jedoch, mental am meisten profitiert zu haben. «Ich denke, ich konnte viel für mein Selbstvertrauen tun. In eine Mannschaft zu kommen, der es gerade nicht gut läuft, ist nicht einfach. Viele der Jungs haben schon so viel erlebt in ihrer Karriere, niemand hatte aufgegeben. Ich werde sicher mitnehmen, stets positiv zu bleiben und immer an mich zu glauben.» Auch Othmann konnte viel profitieren und hat laut Experten punkto Spielintelligenz enorm zugelegt.

Brennan Othmann während der Playoff-Viertelfinalserie gegen Sierre. Claudio De Capitani / freshfocus

Die Visite von McTavish und Othmann hat auch dem EHC Olten als Organisation weltweite Eishockey-Aufmerksamkeit beschert und dürfte es dadurch beim einen oder anderen Kanadier auf die Eishockeylandkarte geschafft haben. Denn die Augen zahlreicher NHL-Scouts waren auf die Spiele des EHC Olten gerichtet, sie bemühten sich von Spiel zu Spiel um einen Livestream-Zugang. So waren Sportchef Marc Grieder und Trainer Fredrik Söderström regelmässig von Scouts über den Fortschritt der Talente befragt worden. Und mit dem Einzug in die Halbfinals meldete sich ein Scout der Buffalo Sabres, wonach er dank dem Scouting der beiden Jungen grosse Sympathien für die Powermäuse entwickelt habe.

Mason McTavish erzielt gegen Visp ein Tor. Pascal Muller / freshfocus

«Das Experiment hat sich gelohnt. Natürlich hätten wir sie gerne länger behalten, aber es war für uns immer ein kalkuliertes Risiko, dass sie sich plötzlich verabschieden müssen»

, hält Sportchef Marc Grieder fest und Trainer Fredrik Söderström meint: «Als wir den Deal eingegangen sind, wussten wir nicht so recht, was wir erhalten würden. Sie kamen als Junioren, nun gehen sie als Spieler, die im Männerhockey angekommen sind und ein ganzes Team mitreissen können. Wir lassen sie nur ungern ziehen, aber damit werden wir im Halbfinal klarkommen müssen», so der Headcoach und ergänzt: «Es war mir eine Ehre, dass ich sie ein Stück weit ihrer noch jungen Karriere begleiten durfte.»