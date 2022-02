EHC Olten: Adam Hasani über seine achte Gehirnerschütterung

EHC Olten «Ich glaube nicht, dass er es absichtlich getan hat»: Das lange Leiden des Adam Hasani Der 32-jährige EHCO-Stürmer erlitt im November bereits seine achte Gehirnerschütterung, zehn Wochen war an ­Eishockeyspielen nicht zu denken. Nun sehnt er endlich seinem Comeback entgegen. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 07.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sieht Licht am Ende des Tunnels: Adam Hasani kämpft sich nach seiner achten Gehirnerschütterung zurück ins Team. Marc Schumacher / freshfocus

Endlich ist dieser nächste grosse Meilenstein der vergangenen schwierigen Wochen erreicht: Adam Hasani darf das rote Kein-Kontakt-Dress zur Seite legen und wieder ganz regulär mit dem Team trainieren. Damit darf der 32-Jährige auch eine lange Leidenszeit langsam, aber sicher hinter sich lassen, er sieht Lich am Ende des Tunnels: «Ich fühle mich wieder gut, darf wieder ganz normal trainieren und verspüre keine Schmerzen mehr.»

Es passierte am Freitag, 26. November, während des Auswärtsspiels in Sierre. Adam Hasani jagt die Scheibe, in einem Allerwelt-Zweikampf dreht sich sein Gegenspieler plötzlich unerwartet um und erwischt Hasani mit dem Ellbogen am Kopf. Dieser Schlag tut besonders weh, er lässt sich auswechseln. Als er sich hinsetzt, lässt er seine Augen kreisen, blickt links, rechts, hoch, runter – und merkt, dass es ihm dabei besonders schwindlig wird.

Hasani muss die Partie vorzeitig beenden. Er kennt dieses Gefühl und weiss: Er hat soeben seine achte Gehirnerschütterung erlitten. Schon als 18-Jähriger in der Saison 2007/08, als er von Fribourg an das damalige NLB-Team Neuchâtel Young Sprinters ausgeliehen wurde, erwischte es ihn ein erstes Mal heftig.

Adam Hasani will, wie hier im Oktober, endlich wieder mit seinem Team jubeln können. Marc Schumacher / freshfocus

Die Disbalance ist hartnäckig

Glücklicherweise sind seine Eltern an dem besagten Auswärtsspiel in Sierre vor Ort im Stadion, mit ihnen fährt er nach Hause, schliesst auf der Rückfahrt die Augen, um das Hirn nicht zusätzlich zu belasten. Zu Hause in La Chaux-de-Fonds angekommen, beginnt die zehnwöchige Rehabilitationsphase. «Ich war zum Glück nie an das Bett gefesselt und hatte nur in der ersten Woche Kopfschmerzen. So konnte ich immerhin den Alltag meistern», zeigt sich Hasani glücklich.

Nur: Sobald er sich etwas intensiver bewegte und seinen Puls in die Höhe trieb, reagierte das sogenannte Vestibularsystem, das im Ohr das Gleichgewicht steuert. Es sendete die Informationen verzögert an das Hirn, auch die Augen reagierten auf gewisse Informationen verspätet, womit immer wieder die Schwindelanfälle kamen. Diese Erkenntnisse hatte Adam Hasani bei Experten des Swiss Concussion Centers gewonnen. Er sagt:

«Ich bin dankbar für ihre Betreuung. Sie konnten mir sagen, woher die Probleme kommen und mit welchen Übungen ich sie therapieren kann. Und auch die Physios leisteten grosse Arbeit.»

Trotzdem brauchte es enorm viel Geduld, diese Disbalance wegzukriegen. Hasani freute sich jeweils über die kleinen Fortschritte. So kamen mit der Zeit die Schwindelanfälle zumindest im Fitnesscenter nicht mehr auf, das gab ihm im doppelten Sinne Kraft, an ein baldiges Comeback zu glauben.

Einen Groll hegt Hasani gegenüber dem Sierre-Täter nicht. «Ich weiss nicht einmal, wer es war. Es interessiert mich auch nicht», sagt er und ergänzt: «Ich weiss auch nicht, ob er es überhaupt weiss, dass er mich verletzt hat. Ich glaube auch nicht, dass er es absichtlich getan hat. Es war sicher keine Szene, bei der er bewusst eine Verletzung in Kauf genommen hat.»

Hasani will viel mehr über die Unterstützung sprechen, die er in seiner schwierigen Zeit erfahren hat. «Allen voran meine Freundin, meine Eltern, mein Bruder, die Eltern meiner Freundin – sie alle sind für mich da, verstehen meine Situation und haben mich unterstützt. Ich bin dankbar dafür», sagt Hasani.

«Dieses Team ist etwas Besonderes»

Den ganzen Prozess zurück auf das Eis hätten auch der EHC Olten und seine Teamkollegen vereinfacht. «Sie haben sich immer informiert, wie es mir geht und mich unterstützt», sagt Hasani, der schon ganz andere Situationen in seiner Karriere erlebt hat. Eishockeyspieler kennen den Druck, als Verletzter möglichst schnell wieder zurückkommen zu müssen. «Dabei macht das alles nur noch viel schlimmer», sagt er.

Doch das Gefühl eines ungebetenen Gasts, der verletzt ist, habe er beim EHCO nie gespürt. Von Trainer Lars Leuenberger hat er die vollste Unterstützung erhalten. «Ich habe schon ab dem ersten Tag hier in Olten gespürt, dass dieses Team etwas Besonderes ist. Dass wir dort stehen, wo wir uns jetzt befinden, kommt nicht von ungefähr. Das ist eine der geilsten Truppen, die ich in meiner Karriere erlebt habe», sagt Hasani.

Es will etwas bedeuten, wenn ein 32-Jähriger dies aus Überzeugung sagt. Umso mehr sehnt er sich nach seinem Comeback. Wann es so weit ist, wurde noch nicht im Detail terminiert. Letzte Abklärungen mit Ärzten und auch Trainer Lars Leuenberger stehen noch aus.

So weit war Hasani übrigens schon vor ein paar Wochen mal, doch die Ärzte rieten ihm letztlich von einer überstürzten Rückkehr ab. Doch nun ist 74 Tage nach dem fatalen Zweikampf das Comeback definitiv in Sichtweite. Und Adam Hasani kann wieder das tun, was er am liebsten tut: Endlich wieder Eishockey spielen, endlich wieder ein Teil des Teams sein, endlich wieder der Mannschaft helfen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen