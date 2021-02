Beim EHC Olten reagiert man auf die nun schon acht Spiele dauernde Niederlagenserie. Per sofort wird Sportchef Marc Grieder seinen Platz als Assistent an der Bande räumen. Neu kommt dafür bis Ende Saison der derzeit zur Untätigkeit verurteile EHC-Arosa-Headcoach Rolf Schrepfer als Mann an der Seite von Fredrik Söderström.

Marcel Kuchta 16.02.2021, 11.00 Uhr