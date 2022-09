EHC Olten: Larri Leeger will ein Captain für alle Fälle sein

EHC Olten Ein Captain für alle Fälle – Larri Leeger: «Es ist schön, dass die Entscheidung von den Mitspielern getragen wird» Der EHC Olten eröffnet am Freitagabend, 20 Uhr, bei den Ticino Rockets die Swiss-League-Saison – mit Larri Leeger als Captain. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 16.09.2022, 10.30 Uhr

Larri Leeger, hier ein Bild aus der vergangenen Saison als EHCO-Verteidiger mit B-Lizenz, wurde zum Captain gewählt. Marc Schumacher / freshfocus

Zum Abschluss der sechswöchigen Vorbereitungszeit erhielten vergangene Woche in der Garderobe alle EHCO-Spieler einen Zettel. Sie durften darauf drei Namen schreiben, wer in dieser Saison die Ämter als Captain und Assistenzcaptains bekleiden sollen.

Zum Erstaunen Aussenstehender fiel die Captain-Wahl nicht etwa auf Publikumsliebling Eliot Antonietti, sondern auf den erfahrenen 35-jährigen Verteidiger Larri Leeger. Es soll keine Entscheidung gegen Antonietti gewesen sein, der mit Cédric Hüsler immerhin assistiert, es soll viel eher ein Beschluss für Leeger sein. Leeger sagt:

«Es macht natürlich stolz, das ist eine ehrenvolle Aufgabe und es ist schön, dass die Entscheidung nicht nur von den Coaches kam, sondern auch von den Mitspielern getragen wird.»

Larri Leeger, der in Langnau und vor allem in Lausanne mehrere Jahre Assistenzcaptain war, aber in seiner Karriere bislang noch nie über die Rolle als Interimscaptain hinauskam, will in seiner Premierensaison als Captain sich selbst bleiben. Er gibt zu bedenken, dass für dieses Amt jene Spieler in Frage kommen, die aufgrund ihres Alters oder ihrer Art prädestiniert dazu seien.

«Ich muss und will mich nicht verändern oder verstellen, nur weil ich Captain bin. Es ist auch nicht etwas, worauf ich mich speziell fokussieren will oder mich konzentrieren muss. Man ist ja in dieser Rolle, weil man so ist, wie man eben ist», sagt der Zürcher, der die Erfahrung von 585 National-League- und 393 Swiss-League-Spielen in die Waagschale werfen darf.

Leeger spricht von einem Extraeffort, den er trotz allem leisten will: Er will ein wertvolles Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainerstaff sein, will zuhören, wenn auf irgendeiner Seite irgendwo der Schuh drückt, will ehrlich und transparent sein und Dinge aussprechen, wenn es etwas zu sagen gibt. Ein Captain für alle Fälle.

Auf dem Eis müsse er sich wohl etwas anpassen, sagt er schmunzelnd. «Ich sehe mich als emotionalen Spieler und wenn ich mich mit den Schiedsrichtern unterhalten werde, dann werde ich mich sicher etwas zurücknehmen müssen. Am Anfang wird es bisschen ein Herantasten sein, bei wem, wie viel möglich ist», so Leeger.

Larri Leeger betritt während den Playoffs das Eis. Marc Schumacher / freshfocus

Ein Warnschuss zur ­perfekten Zeit

Sportlich freut sich der Neo-Captain auf den Saisonauftakt. «Wir verbrachten eine gute Vorbereitung, in der wir uns stetig steigern konnten. Ich bin eigentlich sogar noch froh, dass wir zum Schluss der Testphase noch ein, zwei schwierige Spiele bestritten. Gerade das Spiel in Basel hat uns gezeigt, dass es nicht drinliegt, wenn wir irgendeinen Gegner unterschätzen», sagt Leeger und führt fort: «Wir begannen das Spiel stark, doch dann kam im Team plötzlich das Gefühl auf, es würde mit etwas Zurückhaltung auch noch reichen. Dann wurde es eng. Das darf uns in der Meisterschaft nicht passieren. Es war ein guter Warnschuss zur perfekten Zeit.»

Der Zufall will es, dass der EHC Olten zum Saisonstart mit den Ticino Rockets sogleich bei einem der mutmasslich schlechtesten Teams der Liga antreten muss, weshalb sich die Lehren aus dem Basel-Testspiel auf das erste Saisonspiel sehr gut adaptieren lassen. «Eine solche Einstellung wie in Basel dürfen wir uns im Tessin nicht leisten», hält Leeger fest und ist gleichzeitig überzeugt davon, dass ihnen das nicht passieren wird. «Jeder weiss, dass es jetzt zählt und wir alles geben müssen. Wir sind bereit.»

EHCO mit Bircher, ohne Weder und Wyss

Und dennoch: Beim einen oder anderen wird die Nervosität im ersten von 45 Qualifikationsspielen besonders stark präsent sein. «Wir sind eine routinierte Mannschaft, es sollte bei uns nicht eintreffen. Aber dennoch ist das erste Spiel der Saison etwas spezielles, man will es vielleicht im ersten Spiel besonders gut machen. Wir haben darüber gesprochen, dass wir uns auf unser Spiel konzentrieren, es simpel und einfach halten und gar nicht zu viel probieren sollten. Wir konzentrieren uns auf das, was uns stark macht», so Leeger.

Der EHC Olten wird bei den Ticino Rockets etwas überraschend auf die Dienste von Alain Bircher zählen dürfen. Der Rapperswil-Verteidiger absolvierte das Abschlusstraining im Kleinholz und wird am Freitag mittels B-Lizenz eingesetzt. Hingegen nicht mittun darf Dominic Weder, der im Nachgang zum Playoff-Finalspiel 5 gegen Kloten wegen eines Crosschecks für die ersten zwei Saisonspiele gesperrt wurde.

Ebenfalls nicht im Einsatz stehen wird Silvan Wyss, der am Donnerstag rund um seine Rückenbeschwerden zwar wieder mit einem roten Kein-Kontakt-Dress auf dem Eis trainierte, aber noch nicht einsatzbereit ist für Ernstkämpfe.

Kostenloser Liveticker auf oltnertagblatt.ch und solothurnerzeitung.ch In der neuen Saison wird vieles neu in der Swiss League. Die grösste Veränderung: Sämtliche Swiss-League-Spiele werden auf der Plattform swissleague.tv live gestreamt. Der EHC Olten hat als Folge dessen entschieden, den Liveticker, der jeweils in Kooperation mit der Redaktion von CH Media (darunter das Oltner Tagblatt und die Solothurner Zeitung) angeboten wurde, nicht mehr weiterzuführen. Doch Zugang zum Livestream haben noch längst nicht alle EHCO-Fans. Deshalb hat die Redaktion von CH Media entschieden, das seit Jahren bestehende Angebot des Livetickers weiterzuführen – und dies kostenlos. Für Sie werden die Livetickerer Janis Lustenberger, Jan Sarvari und Ralf Suter weiterhin live über jedes der 45 Qualifikationsspiele berichten – auf oltnertagblatt.ch und solothurnerzeitung.ch.

