EHC Olten: Dion Knelsen im Abschiedsinterview

EHC Olten Dion Knelsen zu seinem Abschied: «Man darf sich im Eishockey nie ein romantisches Ende vorstellen» Dion Knelsen tritt vom Spitzensport ab und kehrt mit seiner Familie in seine Heimat Kanada zurück. Nach der Saisonabschlussfeier sprach er über seine Gefühlslage, die letzten beiden Spiele als überzähliger Ausländer und Captain und warum er dankbar ist für drei Jahre EHCO in 12 Jahren Europa-Eishockey. Und der 33-Jährige verrät, was nun seine Pläne sind. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 02.05.2022, 05.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dion Knelsen kehrt in seine Heimat zurück. Marc Schumacher / freshfocus

Als am Samstagnachmittag der offizielle Teil der Saisonabschlussfeier des EHC Olten zu Ende geht, wird er vor der Tribüne auf dem Kleinholz-Aus­sen­eisfeld erst recht zum gefragten Mann. Vor Dion Knelsen bildet sich eine Schlange, geduldig erfüllt er die Autogrammwünsche der Fans, lächelt bei Selfies in die Kamera. Während im Hintergrund der Tina-Turner-Welthit «Simply The Best» ertönt, steht der 33-jährige Kanadier nach drei Viertelstunden noch einmal Red und Antwort.

Dion Knelsen, Sie sind ein beliebter Spieler. Was bedeutet Ihnen diese Aufmerksamkeit?

Dion Knelsen: Ach, es fühlt sich … (atmet tief durch und wischt sich Tränen aus den Augen) … es fühlt sich gut an. Ich liebe es. Ich habe mich bei den Fans immer wohlgefühlt, sie waren ein wichtiger Faktor, warum ich mich immer geschätzt gefühlt habe. Ich bin allen unendlich dankbar, die mich in diesen drei Jahren unterstützt haben. Ich bin nun traurig, dass diese wunderbare Reise zu Ende geht. Die Emotionen kommen hoch, aber auch diese Momente gehören zum Leben dazu.

Sie beenden Ihre Karriere?

Ja, die Zeit ist gekommen, ein Kapitel abzuschliessen und ein neues zu beginnen. Ich freue mich auf die Zukunft. Wir kehren in unsere Heimat zurück und es ist verrückt: Ich habe wegen meiner Eishockey-Karriere noch nie mit meiner Frau in Kanada gelebt. Es wird ein neues Abenteuer – und ich freue mich darauf.

Sie waren in Ihren letzten beiden Spielen Ihrer Karriere überzählig – Sie dürften sich Ihr Ende etwas anders vorgestellt haben?

Mit einer Niederlage eine Saison zu beenden, ist immer hart. Ich war sehr enttäuscht, und klar habe ich mir das sicher anders vorgestellt. Aber am Ende des Tages macht ein letztes verlorenes oder verpasstes Spiel noch lange nicht eine Karriere von 12 Jahren aus. Ich bin stolz auf meine Karriere und dankbar für alles, was ich mit diesem wunderbaren Sport erleben durfte. Man darf sich im Eishockey nie ein romantisches Ende vorstellen. Ich hatte noch einmal ein wunderbares Jahr hier in Olten und viele Spieler treten nach einer schrecklichen Saison zurück oder auch, weil sie körperlich nicht mehr können. Ich denke, ich habe über alles gesehen eine gute Saison gezeigt und ich kann in der Nacht noch schlafen und kann auch in den Spiegel schauen. Natürlich hätte ich gerne mit einem Titel meine Karriere beendet, aber ich bin stolz auf die Mannschaft. Wir haben viel erreicht.

Es kam früh das Gerücht auf, Sie würden Ende Saison den EHC Olten verlassen. Hat Sie das mental belastet?

Nein, nein. Es hatte überhaupt keinen Einfluss auf meine Leistungen. Ich wusste bereits bei der letzten Vertragsunterzeichnung, dass es ziemlich sicher meine letzte Saison sein wird. Schon während der Saison wurde ich dann darin bestärkt, aufzuhören. Dieses Gefühl entwickelte sich auch weiter, als es mir besonders gut lief. Ich hatte dann viel Pech mit der Verletzung, man verliert dann Selbstvertrauen und merkt irgendwie mehr und mehr, dass es extrem schwierig wird, das Topniveau wieder zu erreichen. Auch das gehört zum Spitzensport dazu. Am Ende des Tages bin ich dankbar für diese letzte Saison, allgemein für die Zeit in Olten, es hat Spass gemacht.

Sie haben über sechs Jahren in der Schweiz gelebt und gearbeitet, Sie haben oft betont, dass die Schweiz zu einer zweiten Heimat von Ihnen und Ihrer Familie geworden ist.

Ja, es ist tatsächlich so. Und wir werden auch für immer irgendwie mit der Schweiz verbunden bleiben. Man darf nicht vergessen: Meine Kinder haben bislang in ihrem Leben mehr Zeit in der Schweiz verbracht als anderswo. Es ist zu unserer Heimat geworden. Wir haben zu Hause in Hägendorf unsere Sachen gepackt und man beginnt dann erst so richtig zu realisieren, dass man tatsächlich wegzieht und eine Geschichte zu Ende geht. Aber Heimat ist dort, wo man sich am wohlsten fühlt und ich freue mich auf die Zeit in Kanada, auch wenn wir die Schweiz in unserem Herzen haben.

Dion Knelsen vor einem Jahr mit seiner Familie auf dem Hägendörfer Spielplatz Lindenweg. Bruno Kissling

Wo werden Sie in Kanada leben?

Im hohen Norden von Alberta. Es ist weit weg von Grossstädten, im Winter ist es kalt und dunkel mit wenig Sonnenschein (schmunzelt). Aber es ist dort, wo wir herkommen und unsere Familien leben. Wir freuen uns sehr.

Haben Sie schon Pläne, wie es jetzt nach Ihrer Karriere weitergeht?

Ich möchte mit dem Sport sicher verbunden bleiben, er hat mir in meinem Leben so viel gegeben und ich will nun nicht einfach damit aufhören. Es ist etwas, das ich ziemlich gut kann und womit ich viel Spass habe, das will ich gerne weitergeben. Ich bekam schon während der Saison ein Angebot eines Jobs, bei dem es darum geht, eine Hockey-Academy aufzubauen. Ich werde dort auf ambitioniertem Niveau Schüler coachen. Es ist ein cooler Job und ich bin gespannt darauf. Es wird eine neue Herausforderung für mich sein, ich werde viel lernen müssen, aber es wird mir Spass machen, davon bin ich überzeugt.

Patrick Lüthy Eliot Antonietti. Patrick Lüthy Präsident Marc Thommen auf der Bühne. Patrick Lüthy Lars Leuenberger und Marc Grieder auf der Bühne. Patrick Lüthy Patrick Lüthy Gefragte Spieler, die Dutzende Autogramme schreiben mussten. Patrick Lüthy Gefragte Spieler. Patrick Lüthy Dieser Fan hat bereits alle Unterschriften unter Dach und Fach. Patrick Lüthy Die Fangemeinde des EHC Olten. Patrick Lüthy Eliot Antonietti im Gespräch mit Mige Stalder. Patrick Lüthy Patrick Lüthy Diese Spieler verlassen den EHC Olten. Patrick Lüthy Diese Spieler verlassen den EHC Olten. Patrick Lüthy Die Funktionäre und Helfer des EHC Olten Patrick Lüthy Gefragte Autogramme: Simon Rytz in Aktion. Patrick Lüthy Langzeit-Fan Max Nussbaum mit Torhüter Simon Rytz. Patrick Lüthy

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen