EHC Olten Die Stimmen zum vierten Halbfinal: «Wenn man den GCK Lions etwas gibt, dann nehmen sie es» Den ersten Matchpuck auf den Finaleinzug vergab der EHC Olten auf ärgerliche Art und Weise. Doch nach der 3:4-Niederlage in Küsnacht war die Stimmung im Lager der Oltner gefasst. Man war selbstkritisch, anerkannte aber auch die Leistung der GCK Lions, die sich als der erwartet schwierige Gegner erweisen. Michael Höchner Jetzt kommentieren 08.03.2023, 10.00 Uhr

EHCO-Trainer Lars Leuenberger (r.). Claudio Thoma

EHCO-Headcoach Lars Leuenberger über...

...die Unfähigkeit des EHCO, nach einer 3:1-Führung den Sack zuzumachen: «Wir haben eigentlich ein recht gutes Spiel gemacht. Wir müssten nach 40 Minuten sicher schon vier oder fünf Tore haben, da sind wir selber Schuld, die Effizienz war nicht da. So wie es ausgesehen hat sind wir nachher zu früh zurückgestanden. Wir haben ihnen wieder den Raum gegeben, um hinten rauszukommen, was wir eigentlich nicht wollten. So sind sie halt mit Speed in unsere Zone gekommen. Sie sind eine schnelle Mannschaft und dann wird es schwierig zum verteidigen.»

...die starke Reaktion der GCK Lions: «Man darf nicht vergessen es ist ein Halbfinal. Da ist eine der besten Mannschaften dieser Liga am Werk. Es ist nicht irgendwie Hasle-Rüegsau oder sonst irgendjemand, der uns da gegenüber steht. Das ist eine Mannschaft, die Eishockey spielen kann Wenn man ihnen etwas gibt, dass haben wir jetzt schon die ganze Zeit gesehen, dann nehmen sie es. Manchmal geht es nicht ganz so auf wie man es gerne hätte.»

...das Rezept für Spiel 5: «Wir wollen den Sack im Heimspiel genau so zu machen, wie wir bis jetzt gespielt haben. Frühzeitig stören, damit sie keinen Speed aufbauen können. Wenn wir das schaffen, dann sind wir auf dem richtigen Weg.»

EHCO-Stürmer Cedric Hüsler. Claudio Thoma

EHCO-Stürmer Cedric Hüsler über...

...den Einbruch im letzten Drittel: «Ich glaube, wir haben uns am Schluss zurückdrängenlassen, haben ihnen unser Spiel zu wenig aufgezwungen. So haben sie das Momentum bekommen und konnten nachher die Partie noch drehen.»

...die fehlende Effizienz: «Wir haben über weite Strecken des Spiels sehr gut gespielt. Wir haben uns die Chance gegeben, zu gewinnen. Aber im letzten Match in Olten ist die Partie auf unsere Seite gefallen, jetzt dafür auf ihre. Das sind Playoffs, es ist ein Halbfinal. Man muss auch anerkennen: Die Lions haben es gut gemacht. Wir müssen am Schluss unser Forechecking konsequenter betreiben, damit sie das Momentum nicht bekommen. Dann sieht es am Ende auch anders aus.»

...die Schwierigkeit, die GCK Lions über 60 Minuten im Griff zu behalten: «Unser Forechecking hat in den ersten zwei Dritteln gut funktioniert. Wir konnten viele Scheiben holen und ihren Speed brechen. Am Schluss wurden wir zu passiv, standen zu tief und sie waren uns deshalb immer auf den Fersen. Sie sind jedes Mal mit Volltempo gekommen und konnten sich lange in der offensiven Zone halten, was uns grosse Mühe bereitete. Am Schluss wurde der Druck zu gross. Und irgendwann passiert es, dass die Scheibe reinfällt. Das müssen wir im nächsten Match sicher korrigieren. Dann kommt es gut.»

...das Erfolgsrezept für das nächste Spiel: «Wir holen den entscheidenden Sieg, indem wir wieder Laufbereitschaft zeigen und den Lions unser Spiel aufdrücken. Sie sind ein sehr talentiertes Team. Aber ich glaube mit unserer Masse und unserer Erfahrung sind wir grösser und präsenter auf dem Eis.»

EHCO-Verteidiger Joel Scheidegger über...

EHCO-Verteidiger Joel Scheidegger. Urs Lindt

...die Gründe für den Einbruch: «Ich glaube wir haben am Schluss zu viele Fehler gemacht und unsere Zweikämpfe verloren. Und dann ist der Puck leider reingefallen. Ich kann mir nicht ganz erklären, wie das passiert ist. Aber es war sicher nicht das, was wir uns vorgestellt haben.»

...den Umgang mit der bitteren Niederlage: «Ein Schock ist es definitiv nicht. Wir haben von Anfang an mit einer langen Serie gerechnet. Die GCK Lions sind eine sehr gute Mannschaft. Nichtsdestotrotz ist es natürlich sehr ärgerlich, dass wir das Spiel noch aus den Händen gegeben haben. Wir müssen uns jetzt einfach weiter auf uns konzentrieren, unsere Fehler minimieren und dann gewinnen wir das nächste Spiel.»

