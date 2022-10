EHC Olten Die grosse Frage nach dem Ausfall von Garry Nunn: Investieren oder sparen? EHCO-Ausländer Garry Nunn fällt bis zu sechs Wochen aus: Soll Sportchef Marc Grieder sofort Ersatz holen oder abwarten? Zwei Redaktoren, zwei Meinungen. Das Pro und Contra. Marcel Kuchta und Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 28.10.2022, 05.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Garry Nunn fällt bis zu sechs Wochen aus. Marc Schumacher / freshfocus

Pro: Ersatz holen, den Ansprüchen gerecht werden

Eigentlich ist die Ausgangslage ja komfortabel: Der EHC Olten führt die Swiss-League-Tabelle mit grossem Vorsprung an und kann sich auf ein gut bestücktes Kader verlassen. Der unmittelbare Leidensdruck, einen Ersatz für den verletzten Garry Nunn zu holen, ist also auf den ersten Blick klein. Irgendwie würde man diese paar Wochen wohl auch ohne den Kanadier überstehen, ohne sportlich gleich komplett abzustürzen.

Aber es geht hier um mehr als kurzfristiges Resultatdenken. Der EHC Olten ist ambitioniert und hat sich den Gewinn des Liga-Titels als grosses Saisonziel auf die Fahne geschrieben. Und dann hätte man auch nichts dagegen, mit einem allfälligen Aufstieg in die National League zu ­kokettieren.

Marcel Kuchta. chm

Deshalb geht es bei der Frage, ob Sportchef Marc Grieder per sofort einen Ersatz für Nunn holen soll, auch um eine Art Signalwirkung. Dass Headcoach Lars Leuenberger unglaublich ehrgeizig ist und keine halbe Sachen mag, ist hinlänglich bekannt. Genau so sind viele Spieler im Sommer nach Olten gestossen, weil der Klub ambitioniert ist sich eben hohe Ziele gesteckt hat.

Wirft man also diese «weichen Faktoren» in die Waagschale, dann kann die Antwort auf die Frage, ob der EHCO zumindest temporär einen dritten Ausländer braucht, nur heissen: Ja! Alles für den Erfolg! Zumal schon die beiden Spiele gegen Visp (3:2 nach Penaltyschiessen) und die GCK Lions (2:0) gezeigt haben, dass man sich, einer seiner besten Offensivwaffen beraubt, in Sachen Toreschiessen blitzartig auf ganz dünnem Eis bewegt ohne den ungemein dynamischen Kanadier.

Letztlich ist es, wie so oft, natürlich eine Frage des Marktes und des Geldes. Für eine sofortige Intervention von Marc Grieder spricht, dass es momentan einige gute Söldner im Angebot hat, die noch einen Arbeitgeber für die nächsten Monate suchen. Je länger er wartet, umso grösser ist die Gefahr, dass man – analog zum Vorjahr – einen Ladenhüter wie Colin Smith erhält, der keine wirkliche Verstärkung darstellte, als Dion Knelsen verletzt war und später nicht mehr auf Touren kam.

Das Haupthindernis ist – wie so oft – das Geld: Marc Grieders finanzielle Möglichkeiten sind sehr beschränkt. In einer idealen Welt könnte er schon jetzt einen guten dritten Söldner für den Rest der Saison holen, der dann auch während der Playoffs und einer möglichen Liga-Quali zur Verfügung stehen würde. Deshalb: Wer so ambitioniert ist wie der EHCO, muss dieses Investment jetzt tätigen – Geld hin oder her.

Unheimlich dynamisch: Garry Nunn. Marc Schumacher / freshfocus

Contra: Abwarten, es zählt in den Playoffs

Man muss sich erst mal einige Kennzahlen zum EHC Olten vor Augen führen: In den ersten 15 Spielen hatte sich das Team von Lars Leuenberger bloss mit zwei Niederlagen auseinanderzusetzen. Mit dieser Dominanz verfügt der EHCO nach einem Drittel der Qualifikation sieben Punkte Vorsprung auf den nächsten Verfolger, satte 14 Zähler auf Platz drei. Hochgerechnet sind das bis Februar 21 respektive 42 Punkte Differenz auf die ärgste Konkurrenz.

Angesichts solcher dominanten Zahlen wäre eine Verpflichtung eines dritten Ausländers zum jetzigen Zeitpunkt vor allem eines: unverhältnismässig. Erst recht in dieser Saison, in dieser Krisenliga, in welcher vor allem Konkurrenten noch längst nicht wissen, wie man im nächsten Jahr im Profibusiness überhaupt noch bestehen sollte.

Es darf, aller grossen Ansprüche zum Trotz, nicht vergessen gehen, dass der EHC Olten ein ganz normal funktionierendes KMU-Unternehmen ist, dessen Zahlen stimmen müssen. Man hört, dass die aktuelle Mannschaft das Saisonbudget schon zu Beginn der Saison – und erst recht mit der Last-Minute-Verpflichtung von Timo Haussener – ziemlich ausgereizt hat.

Klar, in einer idealen Welt könnte Sportchef Marc Grieder das Portemonnaie erneut öffnen und Ersatz stünde schon am Wochenende da, doch das entspricht nicht der Realität eines Swiss-League-Vereins.

Silvan Hartmann. chm

Letztmals gönnte sich der EHC Olten im Oktober 2017 einen dritten Ausländer, als sich Ryan Vesce am Kopf verletzte und man mit Jay McClement Ersatz holte. Doch die heutige Situation ist weder wirtschaftlich noch sportlich mit der vor fünf Jahren zu vergleichen. Im besten Fall kann Nunn in vier Wochen wieder eingreifen.

Hinzu kommt, dass ein Transfer im Hinblick auf die Harmonie eines Teams gut überlegt sein sollte. Zwar kennt jeder Spieler die Regeln des Leistungssports und jeder wechselte im Wissen um die Ambitionen zum EHCO, doch ein Transfer birgt auch Gefahr unnötiger Unruhe. Oder wie sollte man Nunn oder Sean Collins klarmachen wollen, dass sie zuschauen müssen, weil ihre zwei Skorerpunkte pro Spiel nicht genügen?

Der EHC Olten hat genügend Qualität, die nächsten Spiele mit diesem Kader erfolgreich zu bestreiten, insbesondere wenn man bedenkt, dass mehr als eine Handvoll Spieler, darunter Benjamin Neukom, Giacomo Dal Pian oder Timothy Kast, noch längst nicht ihre Leistungsgrenze erreicht hat.

Der EHCO tut gut daran, die Entwicklungen der nächsten Wochen abzuwarten und das Geld für eine echte Verstärkung hinsichtlich einer potenziellen Ligaqualifikation zu sparen. Denn eines ist längst klar: So richtig zählt es in den Playoffs. Dann sind mehr als zwei Importspieler gefragt.

Mosimann fit, Maurer vier Wochen out, Meyer im Tor? Stürmer Jan Mosimann ist etwas überraschend per sofort wieder einsatzbereit und hat bereits das Donnerstagstraining wieder vollumfänglich absolviert. Die Vermutungen eines längeren Ausfalls bewahrheiteten sich nicht, die Verletzung erwies sich als Blessur. Hingegen ist nun klar, dass Verteidiger Cédric Maurer wegen seiner Oberkörperverletzung bis Ende November ausfällt. Und während der rund einwöchigen Rekonvaleszenz von Torhüter Dominic Nyffeler könnte der EHCO in den nächsten Spielen entweder auf die Dienste von Rapperswils Ersatztorhüter Robin Meyer oder U20-Goalie Roby Mettler zählen dürfen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen