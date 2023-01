EHC Olten: Die Reaktionen über den 5:3-Sieg gegen SC Langenthal

EHC Olten «Das war Playoffhockey»: Leuenbergers Freude, Collins' Gänsehaut und der 100-Punkte-Meilenstein mit dem 5:3-Sieg Der EHC Olten gewinnt das wohl letzte Derby gegen den SC Langenthal dank doppeltem Doppelschlag und diszipliniertem Auftreten 5:3. Die Reaktionen der erleichterten EHCO-Akteure. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 29.01.2023, 13.11 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der viel umjubelte 3:2-Treffer im Schlussdrittel brachte den EHC Olten auf die Siegesstrasse. Marc Schumacher / freshfocus

Die Freude und Erleichterung über den bestandenen Test gegen den formstarken SC Langenthal war beim EHC Olten nach dem 5:3-Sieg gross. «Es war ein enges Spiel, aber wir hielten uns an den Gameplan, brachten die Pucks vor das Tor, stocherten nach, wollten die Abpraller unbedingt für uns gewinnen. Wir haben uns diesen Sieg mit einem harten Kampf verdient», bilanzierte Dauerläufer Sean Collins, einmal mehr Oltens Mann des Spiels. Auch Trainer Lars Leuenberger zeigte sich rundum zufrieden:

«Wir waren die bessere Mannschaft, kontrollierten das Spiel und hatten mehr Chancen. Auch die Art und Weise, wie wir die Tore schossen, war wichtig: Wir brauchen in den Playoffs solche Stochertore und Willensleistungen. Und besonders freute es mich, wie diszipliniert wir aufgetreten sind.»

In den vergangenen Spielen akzentuierte sich die Strafenflut, sodass der EHC Olten selbst als Leader in dieser Saison bislang am meisten Strafen aller Teams fasste. Diesmal, im heiss umkämpften Derby wanderten die Oltner nur einmal durch Andri Spillers Haken in die Kühlbox.

Andri Spillers Fazit zum Spiel zt online

Der doppelte Doppelschlag nach individuellem Fehler

Der EHC Olten liess sich nach einem individuellen Fehler von Verteidiger Yannick Hänggi, der zum 1:0 für Langenthal führte nicht verunsichern und kehrte schliesslich die Partie zu seinen Gunsten. Erst lenkte Collins einen Scheidegger-Schuss vor dem Tor unhaltbar ab. Und wie dann nur 33 Sekunden später Dominic Weder, der genauso wie Giacomo Dal Pian nach einer Verletzung zurückkehrte, sich gegen SCL- Verteidiger David Moser einhändig den Punk abschirmend durchsetzte und traf, war erstklassig.

Doch die Blitzwende zur erstmaligen Führung vermochten die Powermäuse nicht in das Schlussdrittel zu nehmen. In der einzigen Oltner Unterzahlsituation fiel auf den Abschluss von SCL-Ausländer Whitney die Scheibe unglücklich über Torhüter Röthelis Stockschaufel und über sich hinweg ins Tor.

Der EHCO reagierte daraufhin im Schlussabschnitt, indem er abermals das Tempo erhöhte und damit den Rivalen immer mehr in die Defensive drängte. Für den grossen Aufwand wurden die Powermäuse zehn Minuten vor dem Ende belohnt, indem Collins in Überzahl SCL-Torhüter Stettler mittels Abstauber zwischen den Beinen hindurch düpierte. Die Langenthaler monierten, dass ihr Torhüter wenige Sekunden vor dem Gegentreffer die Scheibe blockiert gehabt hätte.

Grossartige Kulisse im womöglich letzten Derby der Saison. Marc Schumacher / freshfocus

Marke von 100 Punkten drei Runden später als vergangene Saison

Der Coach’s Challenge wurde jedoch nicht stattgegeben, sodass der EHCO wiederum mit einem Spieler mehr agieren konnte. Und in dieser Phase stellte Horansky mit einem satten Schuss einen entscheidenden Zweitore-Vorsprung her. Langenthal kam in der Schlussminute noch einmal durch einen Konter auf 3:4 heran, doch Timothy Kast setzte mit dem Empty Netter den Schlusspunkt. Danach strichen die EHCO-Akteure in den Interviews die Stimmung rund um die Saisonrekord-Kulisse von 4765 Zuschauenden heraus. Eine Kostprobe für heisse Playoffabende.

Die Oltner Bank nach dem 1:1-Ausgleich von Sean Collins. Marc Schumacher / freshfocus

«Das war grossartig. Das war Playoffhockey, ich liebe es, solche Spiele zu bestreiten. Heute rauszukommen und all die anfeuernden Fans zu sehen, das hat mir Gänsehaut gegeben. Wir hoffen sehr, dass wir auf all die Fans auch in den Playoffs zählen dürfen», sagte Sean Collins, der in seiner Karriere schon NHL- und KHL-Spiele erlebte.

Mit dem Derbysieg knackte der EHC Olten in der 42. Runde die Marke von 100 Punkten. Ein Meilenstein, den die Oltner in der vergangenen Punkterekord-Saison schon in der 39. Runde erreicht hatten. Ohnehin weilt Verfolger La Chaux-de-Fonds dem EHC Olten im Kampf um den Qualifikationssieg weiterhin mit nur drei Zählern Rückstand dicht auf den Fersen. Am Dienstag gastiert der EHCO in Basel, worauf er am Freitag die GCK Lions empfängt und am Sonntag zum Abschluss beim EHC Visp auftreten wird. Drei weitere Tests und drei weitere Möglichkeiten, ein gutes Gefühl für die Playoffs zu holen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen