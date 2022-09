Teampräsentation: EHC Olten untermauert das grosse Saisonziel

Teampräsentation EHC Olten untermauert das Saisonziel - und die grosse Überraschung von Eliot Antonietti Der EHC Olten stellte im Stadttheater Olten sein Team vor und untermauerte das grosse Saisonziel Meistertitel – das Highlight des Abends: Die vorzeitige Vertragsverlängerung von Verteidiger Eliot Antonietti um zwei weitere Jahre bis Ende Saison 2025. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 01.09.2022, 22.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das EHCO-Team der Saison 22/23 im Stadttheater in Olten. Patrick Lüthy

Das Bühnenlicht im Stadttheater verschwindet, es wird ruhig im Publikum, worauf der Abba-Klassiker «The Winner takes it all» aus den Musikboxen ertönt. ­Präsident Marc Thommen marschiert mit grünweissem ­«Olten»-Cap auf die Bühne. Der Song sei passend, halte der Verwaltungsrat des EHC Olten doch trotz schwieriger Ausgangslage insbesondere in der Swiss League an seiner Vorwärtsstrategie fest. «Das Ziel ist der Meistertitel. Es ist ein ehrgeiziges Ziel. Letzte Saison waren wir der Herausforderer, wir konnten den Erfolgsdruck abschieben. Mit der Finalteilnahme können wir das nicht mehr. Wir nehmen diese Herausforderung demütig an, wir wissen, was es bedeutet und gehen unseren Weg kontinuierlich weiter», sagte Thommen in seiner Rede.

Eliot Antonietti posiert für Fan-Fotos. Patrick Lüthy / Patrick Luethy Grosse Bewunderung für den EHCO-Publikumsliebling. Patrick Lüthy / Patrick Luethy Das EHCO-Team der Saison 22/23 im Stadttheater Olten. Patrick Lüthy / Patrick Luethy Simeon Schwinger (links) und Benjamin Neukom verteilen ihre Autogrammkarten. Patrick Lüthy / Patrick Luethy Moderator Mige Stalder mit dem derzeit verletzten Silvan Wyss. Patrick Lüthy / Patrick Luethy Eliot Antonietti verkündet auf der Bühne seine vorzeitige Vertragsverlängerung. Patrick Lüthy / Patrick Luethy Larri Leeger. Patrick Lüthy / Patrick Luethy Talk mit Trainer Lars Leuenberger (rechts), Torhütertrainer Michael Tobler und Assistenztrainer Stefan Schneider. Patrick Lüthy / Patrick Luethy Luca De Maddalena (links) und Jan Lehmann erzählen von ihrem Job als Materialwart. Patrick Lüthy / Patrick Luethy Patrick Lüthy / Patrick Luethy Präsident Marc Thommen auf der Stadttheater-Bühne. Patrick Lüthy / Patrick Luethy Die EHCO-Fans vor dem Beginn des Anlasses. Patrick Lüthy / Patrick Luethy

330 verkaufte Saisonabos mehr als im Vorjahr

In der Folge gab der EHCO-­Präsident einen ersten Vorsaison-Erfolg neben dem Eis Preis: «Wir konnten im Vergleich zum ­Vorjahr 330 Saisonabos mehr verkaufen», sagte er nicht ohne Stolz, unterbrach im Stadttheater die applaudierenden rund 350 Fans und ergänzte: «Ich gebe Ihnen recht: Das ist sehr schön. Aber mein persönliches Ziel sind 400 verkaufte Saisonabos mehr als letztes Jahr!», so Thommen.

Nicht zuletzt Vorfreude im Umfeld des EHC Olten oder Freude über die jüngsten Entwicklungen des Klubs generell, erlebe auch er, sagte Trainer Lars Leuenberger: «Es hat mich positiv überrascht, wie viele Leute etwa trotz Finalniederlage an die Saisonabschlussparty kamen. Oder wenn man sieht, wie viele Fans im Stadion waren während des öffentlichen Trainings im Sommer oder heute hier vor dem Stadttheater auf den Einlass warteten, dann glaube ich, dass etwas passiert ist in Olten. Ich glaube, man registriert, wie viel Herzblut und Leidenschaft beim EHC Olten investiert wird.»

Auf die Frage von Stadion­speaker und Moderator Mige Stalder, inwieweit denn überhaupt ein Trainer in einer Saison nach vorne blicken darf, sagte Leuenberger: «Jeder Mensch hat Träume und jeder sollte ins Bett gehen dürfen mit Träumen. Ich habe auch Träume und stelle mir sehr vieles vor. Aber ich weiss, dass es auch in dieser Saison ein langer Weg sein wird. Ich weiss aber auch, dass der hinterste und letzte dieser Mannschaft alles geben wird, damit wir schlussendlich das letzte Spiel der Saison gewinnen können. Darauf arbeiten wir hin», schloss Trainer Leuenberger unter kräftigem Applaus ab.

Schliesslich führte Mige Stalder mit seiner humorvollen Art durch die Präsentation der Spieler, die nicht nur das Heim- und Auswärtstrikot zeigten, sondern auch erstmals mit dem neuen hellblauen Einlaufdress auftraten. Viel Neues hatten die Fans über die Neuverpflichtungen erfahren, aber auch viel Positives von bewährten Kräften gehört. Garry Nunn etwa zeigte sich fast schon selbst überrascht darüber, dass er mittlerweile bereits seine vierte EHCO-Saison in Angriff nimmt. Er sei in seiner Karriere nirgendwo so lange bei einem Verein gewesen wie in Olten. «Es ist schon so etwas wie eine zweite Heimat geworden», bestätigte Nunn eine entsprechende Frage und führte fort: «Ich freue mich sehr auf die Saison. Ich glaube, ich habe es schon in jedem Jahr gesagt, aber ich denke, wir hatten noch nie ein so gutes Team wie in diesem Jahr.»

Eliot Antonietti verkündet auf der Bühne seine vorzeitige Vertragsverlängerung. Patrick Lüthy

Antonietti: «Ich fühle mich sehr wohl hier»

Als das grosse Highlight des Abends verkündete Publikumsliebling Eliot Antonietti persönlich am Mikrofon seine vorzeitige Vertragsverlängerung um zwei weitere Jahre bis Ende Saison 24/25. «Ich bin sehr dankbar und will mich bei euch Fans, den Sponsoren, dem Klub und dem Team bedanken. Ich bin sehr zufrieden», sagte Antonietti auf der Bühne.

Später am Abend postete das frühere Eishockey-Mobbingopfer eine ausführlichere Stellungnahme auf Facebook zu seinem neuen Kontrakt: «Ich fühle mich seit meiner Ankunft hier in Olten sehr wohl. Ich werde ernst genommen und meine Bedürfnisse werden berücksichtigt. Meine Identität wird respektiert. Und neben dem Gefühl, nützlich zu sein, spüre ich, dass alle meine persönlichen Eigenschaften und Werte geschätzt werden. Ich freue mich auf das neue Kapitel und werde alles dafür geben, meine Ziele und die des Vereins zu erreichen.»

Am Freitag gastiert der EHC Olten beim EHC Visp, ehe die beiden letzten Testspiele beim EHC Basel und zu Hause gegen Ravensburg Towerstars anstehen. Am Freitag, 16. September steht dann der Saisonauftakt bei den Ticino Rockets in Biasca an.

Grosse Bewunderung für den EHCO-Publikumsliebling Eliot Antonietti. Patrick Lüthy

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen