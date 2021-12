EHC Olten: Headcoach Lars Leuenberger steht wieder an der Bande

Chef Lars Leuenberger kehrt beim Derby zurück an die Bande

Am Freitagabend kommt es nach zwei Duellen in Langenthal zum ersten Derby zwischen dem EHC Olten und dem SCL im Kleinholz. An der Bande bei den Oltnern wird nach mehrtägiger Absenz wieder Headcoach Lars Leuenberger stehen. Dafür prangt ein neuer Namen auf der Verletztenliste der Powermäuse.