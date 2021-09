Dion Knelsen, der Topscorer mit dem guten Auge

EHC Olten 0 Tore, 9 Assists: Dion Knelsen, der Topscorer mit dem Auge für die Mitspieler EHCO-Captain Dion Knelsen brillierte zuletzt als Topscorer, ohne dabei selbst ein Tor geschossen zu haben. Seine Ausbeute: 9 Assists. Warum es ihn überhaupt nicht stört, dass er als Center der ersten Sturmlinie noch kein einziges Tor auf seinem Konto hat. Silvan Hartmann 25.09.2021, 05.03 Uhr

Dion Knelsen setzt seine Mitspieler in Szene. Marc Schumacher / freshfocus

Wer nach der ersten Handvoll Spielen die Swiss-League-Skorerliste betrachtet, sieht die Qualität der ersten EHCO-Sturmlinie schwarz auf weiss stehen: Stan Horansky (10 Skorerpunkte), Garry Nunn und Dion Knelsen (je 9) führen die ligaweite Statistik an. Was auffällt: Dion Knelsen, der in den letzten Spielen als Topscorer des EHC Olten auflief, hat noch kein einziges Tor geschossen, hingegen brilliert er mit neun Assists als ausgezeichneter Passgeber und ist damit an jedem dritten ­EHCO-Treffer beteiligt.