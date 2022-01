Marco Pistolato vor seinen ersten Playoffs als Headcoach.

EHC Bucheggberg Marco Pistolato steht jetzt endlich «auf der anderen Seite der Bande» In der Saison 2016/17 brillierte er im Herbst seiner Spielerkarriere beim EHC Bucheggberg. Nach seiner Rückkehr im vergangenen November warten nun die ersten Playoffs als Headcoach des Zweitligisten auf Marco Pistolato. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 31.01.2022, 17.21 Uhr

Das Derby gegen seinen Ex-Klub Zuchwil Regio war für Neo-Trainer Marco Pistolato ein spezielles Spiel. Carole Lauener

«Ich bin seit drei Jahren hinter ihm her. Aus Zeitgründen gab es bis jetzt leider nie eine Möglichkeit», sagt Peter Zimmermann, Präsident des EHC Bucheggberg, über Marco Pistolato. Der lange Umworbene bestätigt: «Dass ich Trainer werde bei Bucheggberg, war seit drei, vier Jahren immer mal wieder ein Thema. Es hat aber zeitlich für mich nie gepasst bis jetzt.» Im vergangenen November passte es schliesslich endlich für beide Seiten.

Der EHC Bucheggberg, der mit drei Siegen in die neue Saison gestartet war, trennte sich nach den Pleiten gegen Brandis (1:7) und Zunzgen-Sissach (7:11) von Headcoach Fritz Lanz. Die Chemie zwischen ihm und der Mannschaft habe von Anfang an nicht gestimmt, begründete der Präsident: «Er hat den Draht zu den Schlüsselspielern nicht gefunden, was für Unruhe sorgte innerhalb des Teams.»

Marco Pistolato absolvierte 2016/17 im Herbst seiner Aktivkarriere eine Saison für den EHC Bucheggberg. Eine äusserst erfolgreiche Liaison: Bucheggberg wurde Gruppensieger und erst im Playoff-Final der Zweitliga-Zentralschweiz von Freimettigen gestoppt. In 28 Spielen sammelte Pistolato 47 Skorerpunkte (14 Tore und 33 Assists). «Es hat mich schon länger gereizt, mal auf der anderen Seite der Bande zu stehen und von draussen die Inputs zu geben», erklärt er sein jetziges Engagement als Trainer.

Im November hat Marco Pistolato das Team zusammen mit seinem Assistenzcoach Andy Wehrli übernommen. Carole Lauener

Bei der Kommunikation ist Fingerspitzengefühl gefragt

Offiziell steht beim EHC Bucheggberg seit Mitte November allerdings jeweils der Name von Assistent Andy Wehrli als Headcoach auf dem Matchblatt. Weil Pistolato nicht über das Trainerdiplom verfügt. Die dafür nötigen Kurse will er noch in diesem Jahr belegen. Denn der 42-Jährige hat rasch Gefallen gefunden an seinem neuen Posten: «Es ist ein spannender Job, der sehr viel Fingerspitzengefühl erfordert. Das Team besteht aus Spielern mit unterschiedlichen Charakteren. Man muss jeden ein bisschen anders anpacken. Deshalb ist es entscheidend, wie man mit dem Team kommuniziert – das fasziniert mich.»

Bis jetzt scheinen er und Assistent Wehrli die richtigen Worte gefunden zu haben. Von Ende November bis Mitte Dezember kämpfte sich Bucheggberg mit drei Siegen in Serie auf den vierten Platz vor, auf dem das Team die drei Spieltage vor Schluss abgebrochene Qualifikation auch beendete. «Das Saisonziel war, in den Playoffs mit einem Heimspiel zu starten – das haben wir geschafft», bilanziert Pistolato nüchtern.

Es wären zwar mehr Punkte dringelegen, am Einsatz der Spieler gebe es aber nichts zu bemängeln. Mit Ausnahme der letzten Partie gegen Qualifikationssieger EHC Brandis, in dem Bucheggberg nach 19 Minuten bereits kapital mit 0:5 zurücklag. «Wir verschliefen das erste Drittel komplett, erholten uns danach aber gut von diesem Fehlstart und konnten das Spiel in der Folge deutlich ausgeglichener gestalten», blickt er auf die 4:8-Niederlage zurück.

Ein gutes Dutzend Saisons beim EHC Zuchwil Regio

Speziell war für Marco Pistolato das Derby gegen den EHC Zuchwil Regio Mitte Dezember, das Bucheggberg mit 5:1 für sich entschied. Denn er spielte während seiner Karriere rund zwölf Jahre für Zuchwil, absolvierte exakt 422 Partien und markierte 595 Skorerpunkte. Vor dem Wechsel nach Zuchwil stieg er 2001/02 mit Langenthal in die NLB auf und wurde dort in der folgenden Saison 16-mal eingesetzt. Während seiner Zeit bei Zuchwil Regio kam es in der Spielzeit 07/08 zu einem weiteren kurzen Intermezzo in der NLB – er lief fünfmal für den EHC Olten auf.

Mehr als zehn Jahre spielte Marco Pistolato für den EHC Zuchwil Regio in der 1. Liga. Urs Lindt

Mit «Zuchu» gewann Pistolato zweimal den 1.-Liga-Meistertitel. «Das Spiel gegen Zuchwil war für mich natürlich viel emotionaler als andere», sagt er. «Ich kenne den Trainer, viele Leute vom Vorstand und auch ein paar Spieler. Mitleid hatte ich aber nicht mit ihnen, als wir sie schlugen, auch wenn mir die Zeit bei Zuchwil immer in bester Erinnerung bleiben wird.» Nach seinem Rücktritt im Jahr 2014 liess Pistolato seine Karriere in der 3. Liga beim SC Obergerlafingen ausklingen. Die Saison 2016/17 bei Bucheggberg war dann endgültig seine letzte.

Heimrecht dank des knapp besseren Torverhältnisses

Damals überstand Bucheggberg drei Playoff-Runden erfolgreich. Heuer ist Marco Pistolato froh, dass die Playoffs nach der sechswöchigen Zwangspause überhaupt stattfinden: «Damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Es freut mich vor allem für die Spieler, die viel trainiert haben und die schönste Zeit des Jahres nun doch noch erleben.»

Der EHC Bucheggberg holte in der Qualifikation in 11 Spielen 18 Punkte und trifft in der ersten Playoff-Runde auf den EHC Rheinfelden. Carole Lauener

Der Gegner in der am Dienstag beginnenden Best-of-5-Serie ist der EHC Rheinfelden. Das einzige Qualiduell in dieser Saison entschieden die Aargauer mit 4:3 für sich. Beide Klubs holten in 11 Spielen 18 Punkte. Dank des um ein Tor besseren Torverhältnisses startet Bucheggberg mit einem Heimspiel. Wo sein Team stehe, sei wegen der Coronapause schwierig abzuschätzen. «Ich habe kaum Anhaltspunkte», sagt Pistolato, der den Trainingsbetrieb während des Unterbruchs der Meisterschaft auf eine Einheit pro Woche reduziert und erst seit der vergangenen Woche wieder hochgefahren hat. «Unser Ziel ist, das erste Spiel der Serie zu Hause zu gewinnen. Wenn wir ein Tor mehr schiessen als der Gegner, bin ich zufrieden. Und danach schauen wir weiter.»

