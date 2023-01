In der virtuellen Welt: Der EHC Olten hat ein E-Sports-Team

E-Sports Abgetaucht in die virtuelle Welt: Der EHC Olten geht nun auch mit einem E-Sports-Team auf Punktejagd Der EHC Olten schliesst sich weiteren Profivereinen an und geht mit einem eigenen E-Sports-Team auf Punktejagd – mittendrin: EHCO-Prospect-Geschäftsführer Roland Schibler. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 19.01.2023, 05.58 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der EHC Olten ist im E-Sports präsent. Screenshot

Bis zu vier Mal die Woche, meist gegen acht Uhr abends, da taucht er nach einem anstrengenden Arbeitstag ab, loggt sich ein, «in eine andere Welt», wie er sagt – und beginnt zu gamen. Roland Schibler, Geschäftsführer der EHC Olten Prospect AG, hat sich in seiner Freizeit liebend gerne dem Gamen verschrieben, und am liebsten tut er das auf der Sony-Spielkonsole Playstation mit dem EA-Spiel «NHL».

Wer mit ihm darüber spricht, der bekommt das Feuer und die Leidenschaft für sein langjähriges Hobby unweigerlich zu spüren. «Ich bin jetzt dann bald mal 50, aber davon losgekommen bin ich nie», sagt er und lacht. Seit der ersten Konsole, die im Weihnachtsgeschäft 1994 lanciert wurde, zockt Roland Schibler regelmässig.

Erzählt er in seinem Umfeld von seinem Hobby, wird er auch mal argwöhnisch angeschaut oder erntet den einen oder anderen blöden Spruch. «Ich kann damit umgehen», sagt er und lacht. Mit den Vorurteilen, die das Gamen mit sich bringt, hat er dann doch etwas mehr Mühe. «Hält es sich zeitlich in Grenzen und verliert man das eigene reale Leben nicht, dann ist es ein Hobby wie jedes andere auch.

Andere lesen nach dem Znacht ein Buch, jassen oder spielen Schach – ich game», sagt Schibler schulterzuckend. Und schliesslich komme dazu, dass Gamen anspruchsvolle Komponente mit sich bringe, was für ihn der Begriff «E-Sports» bestens umschreibe. Denn wer auf hohem Niveau spiele, brauche Konzentration, koordinative Fähigkeiten und Können.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Kein Geld des EHC Olten

Als das Gamen über Internet als Vorstufe des heutigen E-Sports aufkam, nahm Roland Schibler im Single-Modus an einer Liga teil, an der man eine NHL-Mannschaft auswählte und immer wieder mal über Monate hinweg abends gegen andere Online-Gamer eine NHL-Saison durchspielte – über 82 Spiele plus Playoffmatches. So kam Schibler immer mehr in Kontakt mit anderen Usern, meist aus Deutschland, aber auch aus Österreich und der Schweiz.

«Und dann kam Corona», erzählt er. Es wurde schwieriger, Leute für die NHL-Zockersaison zu begeistern, während E-Sports parallel immer grösser wurde. Nach einer Umfrage einigte er sich mit einigen Usern aus Deutschland und gründete mit ihnen auf der bekannten Plattform «sportsgamer.cc» ein Team.

Zu sechst spielt man da gleichzeitig in einer Mannschaft, jeder Gamer spielt dabei auf seiner eigenen Position. «Ich als ehemaliger Eishockeyverteidiger sah mich auch beim Gamen als Verteidiger», erzählt Schibler.

Eines Tages kam im Team der Wunsch auf, im World-Wide-Web ein reales Eishockeyteam zu repräsentieren. Schibler war begeistert und nahm als EHC-Olten-Mitarbeiter die Idee mit auf die Geschäftsstelle. Beim EHC Olten stiess er auf offene Ohren und schon bald war der «EHC Olten E-Sports» gegründet. Damit schliessen sich die Powermäuse den ZSC Lions, Bern, Kloten, Lugano, Ambri und Basel an, die als Klubs der beiden höchsten Eishockeyligen ebenfalls im E-Sports präsent sind.

Auf Anfrage bestätigt der EHC Olten die Beteiligung, betont aber gleichzeitig, dass er sich am Projekt nicht finanziell beteiligt und lediglich die Namensrechte und das Logo zur Verfügung stellt.

Schibler stellt dabei klar, dass er und seine Teamkollegen – mehrheitlich aus Deutschland – damit kein Geld verdienen und die Lizenzgebühren aus dem eigenen Sack bezahlen.Eine Jahresgebühr kostet für ein Team 100 Euro, dazu kommen Lizenzkosten von 20 Euro pro Spieler. «Es ist unser Hobby und es macht einfach grossen Spass, ein Team repräsentieren zu dürfen - und dann erst noch unseren EHCO», sagt Schibler.

Roland Schibler. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Noch fehlt die Authentizität – aus gutem Grund

Der EHC Olten ist Mitte Dezember, als die Premierensaison losging, auf der europäischen Plattform «sportsgamer.cc» in der vierthöchsten Liga namens «Core» eingestiegen – und schloss die Qualifikation in diesen Tagen auf Rang vier von insgesamt 13 Teams ab. «Damit haben wir sicher nicht gerechnet», freut sich Schibler. Nächste Woche beginnen die Playoffs, die sogar – wie alle Spiele – live auf twitch.tv übertragen werden.

Vieles kommt aus dem Virtuellen der Realität nahe. Doch beim EHC Olten E-Sports fehlt es noch etwas an Authentizität. Schibler und Co. treten zwar online mit grünen und weissen Trikots auf, weil aber der EHC Olten nicht in der National League spielt, wird von Spielebetreiber EA das Team nicht abgebildet, weshalb sie bloss mit einem grossen O auf dem Trikot spielen. «Wir wollen aber natürlich möglichst authentisch rüberkommen», hält Schibler fest.

Damit auch das noch ohne Makel passt, brauchts also einen Aufstieg des realen EHCO. Nicht zuletzt deshalb sind Schiblers Teamkollegen in Deutschland unlängst wahre Oltner Fans geworden. «Sie interessieren sich für die Resultate und verfolgen den EHC Olten eng.» Schon bald will sie Schibler nach Olten einladen, damit sie den Klub, das Umfeld und die Stadt kennenlernen. Der EHC Olten E-Sports, so Schibler, kann eben auch beste Klub-Werbung sein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen