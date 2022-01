«Ich gebe mein Bestes»: Colin Smith verstärkt den EHC Olten

Dritter EHCO-Ausländer Ein Weltenbummler für alle Fälle: Warum Colin Smith zuletzt so oft wechselte Der 28-jährige Kanadier Colin Smith wechselt als dritter Ausländer bis Ende Saison zum EHC Olten – seine ersten Eindrücke nach dem ­ersten Training, wie er seine Rolle sieht, warum er ­zuletzt so oft den Verein wechselte und was ihm das eine NHL-Spiel bedeutet. Silvan Hartmann und Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 28.01.2022, 05.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der EHC Olten hat als dritten Ausländer bis Ende Saison Colin Smith unter Vertrag genommen. Der Deutsch-Kanadier stösst per sofort aus Linz in die Dreitannenstadt. Bruno Kissling

Als sich EHCO-Captain und Topskorer Dion Knelsen anfangs Dezember im Spiel gegen den EHC Winterthur schwerer an der Schulter verletzt hatte, machte sich EHCO-Sportchef Marc Grieder umgehend auf die Suche nach einem Ersatz. Bald einmal hatte er einen bestimmten Spieler im Visier: Colin Smith, Spieler bei den in der multinationalen ICEHL im Einsatz stehenden Black Wings Linz.

Das Problem: Smith war erst ein paar Wochen vorher von Södertälje aus der zweithöchsten schwedischen Liga zu den Linzern gestossen. Und auch wenn die sportliche Situation der «schwarzen Flügel» schon damals ungünstig war, so war doch bald einmal klar, dass sich der 28-Jährige nicht nach einer Handvoll Spielen für seinen neuen Klub schon wieder verabschieden kann.

Ist sich Colin Smith seiner Rolle bewusst?

Doch schliesslich überschlugen sich in diesen Tagen fast ein wenig die Ereignisse, Linz, das den letzten Platz in der ICEHL innehat, erteilte Smith plötzlich eine Freigabe, worauf er noch am Mittwoch in den Zug stieg und gestern bereits ein erstes Mal mit dem EHC Olten trainierte. Während der ersten einstudierten Übungen sah Smith noch etwas verloren aus, doch umso länger das Training dauerte, desto wohler schien er sich auf dem Oltner Eis zu fühlen.

Und so reichte es sogar zu einem kleinen Szenenapplaus seiner neuen Teamkollegen während eines 3-gegen-3-Spielchens, als er seine flinken Hände aufblitzen liess, indem er auf Torhüter Matthys zog und Backhand die Scheibe im Torhimmel unterbrachte.

Smith, der als Center wie auch als Flügel eingesetzt werden kann, werden gute Playmaker-Qualitäten attestiert, Punkteabzug hingegen erhält er von den Hockeyexperten im physischen Bereich, was insbesondere im Hinblick auf die Playoffs von Interesse sein dürfte.

Colin Smith hält einen Schwatz mit einer vertrauten Person: Mit Garry Nunn spielte er bereits in San Antonio. Bruno Kissling

Der erste Eindruck stimme für ihn. Er sei «superexcited», superbegeistert, in Olten zu sein und schätze es sehr, die Möglichkeit zu bekommen in der Schweiz Eishockey zu spielen. Er wisse, dass das Eishockey auch hierzulande einen hohen Stellenwert geniesse und es freue ihn, dürfe er nun diese Erfahrungen selber sammeln. «Es war schon immer ein Traum von mir, eines Tages in der Schweiz zu spielen», sagt Smith.

Doch kann es harmonieren, wenn einer in einem grundsätzlich doch sehr gut funktionierenden Teamgefüge jemandem einen Kaderplatz streitig macht? Er sei sich seiner Rolle bewusst, sagt Smith. «Ich weiss, dass in dieser Liga nur zwei Importspieler eingesetzt werden dürfen. Umso wichtiger ist es, dass wir alle das gleiche Ziel verfolgen und uns auf und neben dem Eis unterstützen.»

Smith sagt aber auch: «Garry, Dion und ich kommen aus Kanada. Wir sind uns als Eishockeyspieler Konkurrenz gewohnt, wir sehen es als etwas Gutes. Es gibt so viele gute Spieler, dass man schon als kleiner Bube lernt, sich durchzusetzen. Man will jeden Tag besser werden.»

Wann er zu seinem ersten Einsatz im Oltner Dress kommt, ist noch unklar. Denkbar ist es durchaus, dass Trainer Lars Leuenberger schon in den bevorstehenden Spielen gegen die EVZ Academy oder auch am Dienstag in Biasca ein erstes Mal auf Colin Smith setzen wird. Und damit Garry Nunn oder Dion Knelsen eine Verschnaufpause gönnt inmitten dieser physisch fordernden, spielreichen Zeit einige Wochen vor den Playoffs.

Colin Smith (2. von rechts im grünen Trikot) hört den Ausführungen von Headcoach Lars Leuenberger zu. Bruno Kissling

Ein Erlebnis fürs Leben: Der eine grosse NHL-Moment

Colin Smith ist in der Provinz Alberta, unweit der Grossstadt Edmonton, aufgewachsen. Schon früh kam er, so ganz klischeehaft, mit dem Eishockey in Berührung. «Mein Bruder, meine Cousins, meine Freunde – alle spielten Eishockey. Und so liebte ich diesen Sport auch vom ersten Moment an», erzählt er. Er setzt sich auf allen Juniorenstufen durch, hinterlässt in der kanadischen Juniorenliga Western Hockey League bei den Kamloops Blazers seine Spuren. Inmitten dieser Zeit wird er für die kanadische U18-Nationalmannschaft aufgeboten und spielt an der WM unter anderem mit den heutigen NHL-Grössen Mark Scheifele oder Morgan Rielly.

Colin Smith wird 2012 in der 7. Runde an 192. Stelle von den Colorado Avalanche gedraftet und kommt zwei Jahre später zu seinem einzigen NHL-Spiel. «Natürlich hätte ich gerne mehr Spiele in der NHL bestritten. Auf der anderen Seite war ich immer Realist und wusste, dass es so viele gute Spieler gibt, jedes Jahr kämpfen so viele um einen Platz in einem Team. Ich war schon superglücklich, dass ich die Erfahrung von einem Spiel sammeln durfte. Das Schönste war, dass ich diese Momente mit Freunden und Familie teilen durfte. Das macht mich stolz und ich werde diesen Tag sicher nie mehr vergessen», erzählt Smith.

Genauso berührend war für ihn, als er von Colorado zu den Toronto Maple Leafs getradet wurde. «Es gibt für einen Kanadier kaum etwas Grösseres, als Eishockey bei den Toronto Maple Leafs zu zelebrieren», sagt Smith, obwohl er nie zu einem NHL-Spiel für die Leafs kam. Stattdessen sah er sich in der AHL wieder, wo er in San Antonio mit Garry Nunn spielte.

Colin Smith in seinem ersten Training beim EHC Olten. Bruno Kissling

Nach einer weiteren AHL-Saison und insgesamt 347 AHL-Spielen, in welchen er 208 Skorerpunkte (64 Tore/144 Assists) sammelte, entschloss er sich zu einem Wechsel nach Europa. Gerne hätte er schon damals in die Schweiz gewechselt, fand aber Unterschlupf in der DEL. Kurioserweise erfährt er dort im Alter von 24 Jahren, dass er mütterlicherseits deutsche Vorfahren hat und den deutschen Pass beantragen könnte. Nach einer Spielzeit bei den Eisbären Berlin zieht es ihn nach Ingolstadt und von dort zu den Kölner Haien.

Mit der Spielzeit 20/21 beim schwedischen Zweitligisten Väsby weckt es in ihm Aufstiegsgelüste, wechselt auf diese Saison hin ligaintern zu Södertälje, wo er sich aber mit den weniger grossen Ambitionen nicht anfreunden kann. Es zieht ihn nach Linz, wo er sich aber schnell einmal in einem Team in sportlicher Misslage befindet, das mittlerweile abgeschlagen auf dem letzten Tabellenrang klassiert ist.

Und so steht er plötzlich auf dem Eis des EHC Olten, seinem dritten Arbeitgeber der laufenden Saison. «Es ist sicher nicht ideal und liegt nicht in meinem Interesse, andauernd den Verein zu wechseln, aber das gehört nun mal auch zu einer Eishockeykarriere dazu», sagt Smith, der selbstredend lieber nach vorne schaut und sagt: «Ich gebe nun hier mein Bestes und hoffe, dass ich dem Team helfen kann, wo auch immer es mich braucht.» Der Weltenbummler für alle Fälle.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen