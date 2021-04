Der Gegner Robin Figren vor dem Halbfinal-Duell mit Olten: «Seit ich hier bin, wird mir gesagt, dass Kloten in der falschen Liga spielt» Für den EHC Kloten soll der EHC Olten im Playoff-Halbfinal bloss eine Zwischenetappe auf dem Weg in die National League sein. Mittendrin: Der 33-jährige schwedische Stürmer Robin Figren, auf dem viele Hoffnungen ruhen. Eine Annäherung. Silvan Hartmann 01.04.2021, 17.00 Uhr

Kann sich Robin Figren im Halbfinal steigern? Claudio Thoma/Freshfocus

Druck? Robin Figren überlegt, rückt seine Schutzmaske zurecht und sagt: «Das gehört zu unserem Job dazu, wir müssen damit umgehen können. Wir alle sind hier, um grosse Ziele zu erreichen und hohe Erwartungen zu erfüllen.»

Das Ziel Aufstieg sei schon sehr oft präsent, fügt Figren an, aber «ja auch nichts Neues: Seit ich hier bin, wird mir gesagt, dass Kloten in der falschen Liga spielt. Ich bin überzeugt, dass Druck etwas Gutes ist und uns einen Energieschub verleihen wird. Wir sind auf einer Mission.»

Dass dieser Weg beschwerlich sein kann und tückische Stolperfallen beinhaltet, hat der EHC Kloten schon im Viertelfinal bewiesen. Etwas überraschend musste der haushohe Favorit gegen den HC La Chaux-de-Fonds über ein fünftes Spiel. Figren sagt dazu: «Die Playoffs sind ein Marathon. Es ist immer schwierig zu sagen, ob es positiv ist, noch ein Extraspiel zu bestreiten oder ob es besser wäre, einige Tage mehr Regeneration zu haben. In unserem Fall war es vielleicht tatsächlich nicht so schlecht. Denn wir hatten nun dennoch ein paar Tage Zeit, den Kopf zu lüften. Wir dürfen uns auf jeden Fall nicht beklagen, wir stehen im Halbfinal.»

Und dort trifft der Aufstiegsanwärter Nummer eins auf den EHC Olten. «Es wird eine hart umkämpfte Serie. Ich mag mich erinnern: Die Spiele gegen Olten in der Qualifikation waren immer heiss und äusserst intensiv. Und mit Kloten und Olten treffen zwei Teams aufeinander, die Eishockey als Spass verstehen. Ich freue mich sehr darauf», sagt Figren, der bekannt ist für seinen starken Direktschuss und damit in der Heimat gerne mit Fredrik Pettersson verglichen wird.

Robin Figren hat über die Qualifikation hinweg immer wieder mal das Topskorer-Dress mit Eric Faille geteilt. Pascal Muller / freshfocus

Viele Hoffnungen ruhen in Kloten auf Robin Figren. Der 33-jährige Schwede war mit 60 Skorerpunkten aus 46 Spielen nach Eric Faille Klotens zweitbester Punktelieferant. Doch just in den Playoffs, in der Viertelfinalserie gegen La Chaux-de-Fonds, rutschte er mit 7 Skorerpunkten aus 5 Spielen intern auf Platz 4 ab - und dennoch: Ein Import im Mittelmass genügte. Dass der EHC Olten im Viertelfinal Sierres Importspieler Asselin und Castonguay besonders gut im Griff hatte und ihnen kein einziges Tor zugestand, schreckt Figren nicht ab. «Jede Serie ist anders. Wir brauchen jeden einzelnen im Team und ich denke, wir haben den richtigen Gameplan.»

U20-WM-Silbergewinner, Airhook-Torschütze, schwedischer Meister

Aufgewachsen in Stockholm und das Hockey-ABC bei Hammarby und Frölunda erlernt, traut sich Robin Figren mit 18 Jahren den Schritt nach Nordamerika. In der Juniorenliga WHL bei den Calgary Hitmen spielt und wohnt er mit Fredrik Pettersson, ehe Figren eine Saison später innerhalb der Liga nach Edmonton wechselt.

In jener Saison gewinnt er mit Schweden an der U20-WM die Silbermedaille und war mit fünf Toren und zwei Assists bester Skorer seines Teams. Als in der Schweiz noch niemand etwas von einem Airhook-Goal wusste (das erste in der Schweiz gelang Thomas Déruns 2010), erzielte Figren am 29. Dezember 2007 an der Junioren-WM gegen Dänemark bereits einen solchen Treffer. Hinter dem Tor lädt er die Scheibe auf die Schaufel, hebt sie an und versorgt den Puck unhaltbar im hohen Eck des Goals.

Zwei Jahre zuvor war Figren von den NY Islanders in der dritten Runde als Nummer 70 gedraftet worden. «Doch dann beging ich den Fehler, dass ich noch ein Jahr in Schweden spielte, anstatt direkt in Nordamerika Fuss zu fassen.»

Als er sich 2009 für die NHL entschied, wurde er in die AHL durchgereicht. 2011 hatte er genug, die Rückkehr nach Schweden folgte. Linköping, Frölunda und zwei Jahre HV 71 Jönköping hiessen seine Stationen. Mit Frölunda gewann er zweimal die Champions League, einmal wurde er schwedischer Meister.

Robin Figren (vorne) setzt Oltens Leonardo Fuhrer unter Druck. Urs Lindt / freshfocus

Robin Figren ist mit dem Verlauf seiner Karriere zufrieden und ist «super-glücklich», in Kloten zu sein. Anfang März wurde sein auslaufender Vertrag um ein Jahr verlängert, der Kontrakt hätte auch seine Gültigkeit in der National League. «Es gefällt mir sehr hier. Hier will ich sein, hier will ich Eishockey spielen.»

Und sollte die Zeit des Eishockeyprofis irgendwann vorüber sein, «was hoffentlich erst in einigen Jahren der Fall sein wird», so der redegewandte 33-Jährige, könnte er sich vorstellen, im Medienbusiness zu arbeiten. Schon seit zehn Jahren lässt er die Leute an seinem Leben teilhaben, auf Twitter zählt er über 46000 Follower.

Mit dem schwedischen Comedian Niclas Norlindh produziert er einen Podcast. In «Släpp Sargen», zu deutsch «Weg mit der Bande», plaudern sie über Eishockey – mal seriös, mal weniger. Robin Figren steht gerne im Mittelpunkt, auf und neben dem Eis. Ob er es auch in der Halbfinal-Serie gegen Olten sein wird?