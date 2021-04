EHCO-Abgang Das letzte Aufbäumen des Jewgeni Schirjajew: «Ich kämpfe bis zum Schluss» Stürmer Jewgeni Schirjajew ist in einer schwierigen Saison eine der Konstanten beim EHC Olten. Doch nun sind seine Tage in Olten ­gezählt, er wechselt nach Visp. Steht der Oltner Publikumsliebling heute im vierten Spiel des Playoff-Halbfinals gegen Kloten zum letzten Mal für Grünweiss im Einsatz? Silvan Hartmann 10.04.2021, 05.03 Uhr

Jewgeni Schirjajew scheitert an Kloten-Goalie Dominic Nyffeler. Urs Lindt / freshfocus

Es braucht ein Eishockey­wunder, will der EHC Olten in dieser Halbfinalserie gegen den übermächtig wirkenden, aufstiegswilligen EHC Kloten noch etwas erreichen. Wie alle anderen hadert auch Jewgeni Schirjajew trotz Torerfolg zum zwischenzeitlichen 1:0 mit der abermals fehlenden Effizienz der Oltner in Spiel drei. «Es fehlen uns nur die Tore und etwas mehr Überzeugung in besonders wichtigen Momenten. Nach dem 2:3 hätten wir die Unterzahl überstehen müssen, aber leider bekommen wir umgehend das Gegentor. So wird es schwierig», sagt er.

Der Glauben an das Unmögliche sei in der Garderobe trotz 0:3 Siegen weiterhin spürbar. «Ich bin überzeugt, dass wir nach wie vor eine Chance haben. Wir müssen sie bloss nutzen», sagt Schirjajew und erzählt von seinen Erlebnissen als 18-Jähriger, als er im Playoff-Halbfinal 2008 Teil der Truppe des HC La Chaux-de-Fonds war, die gegen Lausanne tatsächlich einen 0:3-Rückstand nach Siegen noch wettmachte. «Es ist alles möglich.»

Jewgeni Schirjajew mit vollem Einsatz in Spiel drei. Urs Lindt / freshfocus

«Ich hatte vier schöne Jahre in Olten»

Sollte heute Abend beim EHC Olten Lichterlöschen sein, dann hatte man vor allem eines dieser Mannschaft in einer durch und durch bizarren Saison nie vorwerfen können: Fehlende Einsatzbereitschaft, das gab es nie. Die Mannschaft kämpfte. Von Spiel zu Spiel. Trotz Auf und Ab. Jewgeni Schirjajew ging diesbezüglich voran und war so etwas wie der rote Faden, eine der wenigen Konstanten. Er war in besonders kritischen Momenten als Reisser zur Stelle. Im Dezember etwa, als die erste Krise Einzug hielt. Oder auch inmitten der Negativserie von acht Niederlagen fiel er als Kämpfer positiv auf.

Und er zeigt es abermals in diesen Playoffs, wie eine Episode aus diesen Tagen fernab des Eisfelds verdeutlicht: Es ist Dienstagabend, als Jewgeni Schirjajew vor Mitternacht nach der bitteren 0:1-Niederlage das Kleinholz verlässt und sich mit offensichtlich grossen Schmerzen Tritt für Tritt die Treppe beim Westaufgang hochkämpft. In Spiel eins in Kloten hatte er sich eine Unterkörperverletzung zugezogen, die ihn seither behindert. Kaum vorzustellen, dass er sich in den Stunden zuvor mit solchen Schmerzen noch auf dem Eis zerriss.

Mittlerweile ergeht es ihm etwas besser, war aber dennoch gestern im Morgentraining einer der wenigen Abwesenden auf dem Eis, liess sich von den Physios behandeln. Danach spricht er, wie es sich für einen Profieishockeyspieler in Playoffzeiten gehört, seine Verletzung klein. «Es geht schon, alles gut.»

Jewgeni Schirjajew hat es in Olten stets gefallen. Marc Schumacher/ freshfocus

Das nahende Saisonende und damit das Ende beim EHC Olten versucht Schirjajew noch etwas zu verdrängen, auf Nachfrage blickt er diesem Moment dennoch wehmütig entgegen.

«Es ist sicher traurig. Ich mag den Klub, die Leute und die Stadt sehr und insbesondere auch die Fans, sie haben mir so viel gegeben. Ich hatte vier schöne Jahre hier»

, sagt Schirjajew, von allen «Gino» genannt. 2017 wechselte er nach nur drei Spielen bei Ambri zum EHC Olten, wo er sogleich eine grosse Verantwortung übernehmen konnte – und sich von Anfang an in die Herzen der Oltner Fans spielte.

Als eines der EHCO-Highlights streicht er seine erste Saison heraus, als man bis in den Final vorstiess und sich Rapperswil-Jona geschlagen geben musste. «Ich kam vor vier Jahren hierher, weil wir ein grosses Projekt, den Aufstieg, anpeilten. Leider ist uns das bis jetzt nicht gelungen, aber ich bin dennoch stolz, was wir in dieser Zeit erreicht haben.» Er sei auch als Mensch noch einmal gereift. «Die Zeit hat mich noch einmal stärker gemacht. Das nehme ich sicher mit.»

Nun wird auf ihn beim EHC Visp eine neue Herausforderung mit grossem Erfolgsdruck warten, denn die Walliser peilen nächste Saison den Aufstieg an. «Ich fühle mich geehrt, dass sie mir dafür das Vertrauen schenken und ich Teil des grossen Projekts sein darf. Ich freue mich sehr darauf.»

Doch vorerst sei er, der im Juni zum zweiten Mal Vater wird, noch zu hundert Prozent mit Herz und Seele und grosser Leidenschaft beim EHCO. Nur zu gerne würde er den Klub mit einem Sieg im letzten Spiel verlassen. Schirjajew: «Ich gebe mein Bestes und kämpfe bis zum Schluss, bis zur letzten Sekunde.»