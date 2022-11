Schwaller will im neuen Team das Jahr positiv abschliessen

Curling-EM Im neuen Team läuft es trotz der vielen Egos: Nach einem sportlichen Auf und Ab will Yannick Schwaller das Curling-Jahr positiv abschliessen Yannick Schwaller darf die Schweiz an den Curling Europameisterschaften 2022 in Östersund (SWE) vertreten. Für das neu formierte Team rund um den Solothurner Skip ist es das erste gemeinsame internationale Turnier. Michael Höchner Jetzt kommentieren 15.11.2022, 10.51 Uhr

Yannick Schwaller aus Solothurn ist Skip des ‹Curling Team Schwaller›. Keystone

Der Solothurner Curler Yannick Schwaller hat ein bewegtes Jahr hinter sich. Nach einer enttäuschenden Weltmeisterschaft in Las Vegas im April endete die fünfjährige Zusammenarbeit zwischen ihm und dem Team Bern Zähringer. Während seine drei Kollegen gemeinsam weitermachten, suchte sich der 27-Jährige eine neue Herausforderung. «Die Art und Weise, wie das Team an der WM gespielt hat, war nicht gut. Dort habe ich schon gespürt, dass es einen Wechsel braucht. Dann habe ich mich entschieden, einen leeren Zettel zu nehmen und drei Namen draufzuschreiben», erzählt Schwaller.

Auf dem Zettel standen die folgenden Namen: Pablo Lachat, Sven Michel und Benoit Schwarz. Aus den ehemaligen Rivalen wurde mittlerweile ein eingespieltes Quartett. Im Curlingteam Schwaller ist reichlich Erfahrung vorhanden. Alle Männer-Medaillen der vergangenen elf Jahre wurden von Spielern aus diesem Team gesammelt.

Vor allem Olympia-Bronzegewinner Benoit Schwarz sticht mit seinem Palmarès heraus. Im direkten Vergleich verfügt Yannick Schwaller über weniger internationale Erfahrung als Schwarz, er macht sich deshalb aber keine Sorgen. Dass er in einem Team mit Winner-Mentalität spielt, gibt nicht nur Sicherheit, sondern motiviert ihn auch:

«Du bist im Kopf mehr bei der Sache, weil du weisst, dass du in einem Team mit Ambitionen spielst.»

Neue Teamkollegen: Yannick Schwaller, Benoit Schwarz, Sven Michel und Pablo Lachat (v. l. n. r.) posieren am ‹Media Day› der Schweizer Nationalteams. Keystone

Das Team hat die Kritiker Lügen gestraft

Nicht unerwähnt bleiben darf, dass es auch einige kritische Stimmen gab, als die Team-Konstellation bekannt gegeben wurde. Wie Schwaller erzählt, wurde er von vielen Aussenstehenden gewarnt, es seien zu viele Egos miteinander vereint – das könne so nicht gut gehen. Für den Solothurner war aber von Anfang an klar, dass die Zusammensetzung aufgehen würde. «Dass wir so viele Egos sind, ist ein Vorteil, da wir uns immer gegenseitig herausfordern. Wenn alle ruhig wären und keiner Kritik anbringen würden, kämen wir nicht voran», erklärt der Skip.

Die vier vermeintlichen Platzhirsche haben ihre Kritiker Lügen gestraft und innert kürzester Zeit erfolgreiches Curling aufs Eis gezaubert. «Es ist erstaunlich, dass ein neues Team so schnell zusammen performen kann», sagt Thomas Lips, der Nationaltrainer von Swisscurling. Eine Siegquote von siebzig Prozent spricht Bände. Die formstarke Schwaller-Truppe kann mit breiter Brust nach Schweden reisen und darf mit einer Medaille liebäugeln.

Nichtsdestotrotz setzt sich das Team am ersten gemeinsamen internationalen Turnier bescheidene Ziele. Schwaller und Co. haben nämlich kein konkretes Ziel, sondern schauen von Spiel zu Spiel. Es ist aber klar, dass ein Team mit derart erfahrenen und talentierten Spielern um den Halbfinaleinzug kämpfen wird. Im immer stärker werdenden europäischen Curling braucht es eine herausragende Leistung, wenn man mit Edelmetall im Gepäck aus Östersund nach Hause reisen will.

Die Ehefrau steht ebenfalls im Einsatz

Es ist durchaus möglich, dass am Ende des Turniers zwei EM-Medaillen im Hause Schwaller aufgehängt werden. Schwallers Ehefrau Briar Hürlimann-Schwaller nimmt mit dem Team Tirinzoni an der EM teil. Gemeinsame Zeit werden die beiden in Schweden aber kaum geniessen können. «Man muss selbst voll fokussiert im Turnier bleiben, darf sich nicht ablenken lassen oder zu viele negative Emotionen aufnehmen», erklärt Schwaller die beziehungstechnische Ausgangslage vor dem Turnier.

Der 31-Jährige zusammen mit seiner Ehefrau Briar Hürlimann-Schwaller. Celine Stucki

Einen Austausch zwischen der Frauen- und der Männer-Delegationen wird es am Turnier aber sicherlich geben. Dieser wird sich aber vorwiegend auf technische Punkte wie den Zustand des Eises oder der Steine beschränken. Trotzdem hofft Schwaller darauf, dass er und seine Frau erfolgreich aus Östersund zurückkehren.

