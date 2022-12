Curling Ein «grosses Ding» für das Curlingteam Solothurn-Biel: Skip Jan Iseli im Interview über den bisherigen Saisonverlauf Der 20-jährige Lüsslinger Jan Iseli darf mit seinem Team im Januar an die World University Games in Lake Placid, der Saisonhöhepunkt ist aber die Junioren-WM in Deutschland. Bis Mitte Januar steht für das Team eine intensive Trainingsphase an – und eine kurze Verschnaufpause während der Festtage. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 15.12.2022, 05.00 Uhr

Das Curlingteam Solothurn-Biel um Jan Iseli, Maximilian Winz, Andreas Gerlach und Sandro Fanchini (v.l.). zvg

Anfang Jahr krönte das Curlingteam Solothurn-Biel seine Zeit im Nachwuchs mit dem Gewinn des Junioren-Schweizer-Meister-Titels. Seither hat sich die Zusammensetzung des Teams etwas verändert. Den Kern bilden weiterhin die zwei Solothurner Jan Iseli (Skip) und Maximilian Winz. Geblieben ist auch Sandro Fanchini. Nicht mehr dabei ist Nathan Weber, der sich vom Leistungssport verabschiedet hat. Ersetzt wurde er durch Andreas Gerlach, der von St. Gallen-Wallisellen kam. An den World University Games wird das Team zusätzlich von Matthieu Fague unterstützt.

Jan Iseli, wie läuft die erste Saison bei der Elite bisher?

Jan Iseli: Ganz gut. Wir haben schon viele Teilziele erreicht. In der World Curling Tour haben wir in Adelboden und in Champery jeweils die Qualifikation für die Viertelfinals geschafft. Anfang November nahmen wir an zwei Turnieren in Kanada teil. Beim ersten kamen wir in die Halbfinals, beim zweiten in die Viertelfinals. Wir schaffen es an den Elite-Turnieren bereits in die Viertelfinals, wir haben aber noch Luft nach oben.

Sie und Ihr Team wurden jüngst für die Winter World University Games in Lake Placid selektioniert. Welchen Stellenwert hat dieser Anlass für Sie?

Es ist megacool, dass wir die Qualifikation geschafft haben. Es ist nach Olympia der zweitgrösste Multisportanlass – und auf jeden Fall ein grosses Ding für uns. Wir nahmen 2020 an den Youth Olympic Games in Lausanne teil. Von der Grösse her sind die University Games aber eine ganz andere Dimension. Auch das Niveau wird diesmal deutlich höher sein. Dafür haben wir wohl weniger Schweizer Fans als in Lausanne. Ich bin gespannt, wie es aussehen wird.

Wann geht es Richtung USA?

Wir fliegen am 10. Januar. Die Eröffnungsfeier ist am 12., unser erstes Spiel am 13. und am 24. fliegen wir wieder zurück. Begleitet werden wir von unserem Teamcoach Rolf Iseli – meinem Vater – und Stefan Meienberg von Swiss Curling, der schon bei der Jugend-Olympiade in Lausanne dabei war.

Was liegt resultatmässig drin in Lake Placid?

Wir wollen uns für die Playoffs der besten Teams qualifizieren. Das Nonplusultra wäre eine Medaille. Das ist nicht unrealistisch, wenn wir das abrufen, was wir können, und noch eine Schippe drauflegen. Schwache Gegner gibt es nicht. Am stärksten schätze ich Kanada, Schottland und Norwegen ein.

Anfang Jahr gewann das Curlingteam Solothurn-Biel den Schweizer Meistertitel bei den Junioren. In der Konstellation Maximilian Winz, Philipp Hösli, Jan Iseli und Sandro Fanchini. zvg

Was steht bis zum Abflug am 10. Januar noch an?

Viel Training. Wir stehen pro Woche vier- bis fünfmal auf dem Eis, wenn nicht sogar noch häufiger. Vor der Universiade werden wir das Training im Januar sicher intensivieren. Über Weihnachten gibt es aber zuerst mal einen Break. Wir verbringen die Festtage alle zu Hause.

Nach den Winter World University Games geht es mit zwei weiteren Grossanlässen weiter.

Eigentlich wollten wir Ende Januar noch das WCT-Turnier in St. Gallen spielen, aber das klappt zeitlich wegen der Universiade nicht. Mitte Februar findet die Schweizer Meisterschaft der Elite statt und Ende Februar, Anfang März die Junioren-Weltmeisterschaft.

Mit welchen Erwartungen nehmen Sie die beiden Turniere in Angriff?

Die SM dient als Zwischenschritt für die Junioren-WM. Wir wollen an der Schweizer Meisterschaft sicher eine gute Falle abgeben und lange mitspielen, aber die Ziele sind nicht extrem ambitiös. Die Junioren-WM ist der grosse Höhepunkt, auf den wir die ganze Saison hinarbeiten. Die Weltmeisterschaft war von Anfang an unser Hauptziel. Wir wollen die Goldmedaille gewinnen. Wir sind gut aufgestellt und dürfen uns berechtigte Hoffnungen machen, dass wir am Ende ganz oben stehen.

