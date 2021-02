Curling Das Drama von Biel: Wie der Recherswiler Yannick Schwaller mit seinem Team auf höchstem Niveau scheiterte Die Curler von Bern-Zähringer um den Recherswiler Skip Yannick Schwaller verpassten die WM-Quali auf äusserst bittere Art und Weise und müssen nun um Olympia zittern. Marcel Kuchta 23.02.2021, 05.00 Uhr

Sein WM-Traum platzte erneut: Yannick Schwaller. Freshfocus / Manuel Lopez

Die Stimmung im Hause Schwaller/Hürlimann in Recherswil dürfte am letzten Sonntagabend auch schon besser gewesen sein. Yannick Schwaller, der Skip von Bern-Zähringer, war in der WM-Qualifikation in Biel äusserst knapp und unglücklich an der Equipe aus Genf gescheitert. Seine Freundin Briar Hürlimann hatte sich mit dem CC Oberwallis bereits am Samstag nach drei Niederlagen gegen Aarau aus dem WM-Rennen verabschiedet.

Drei Matchbälle für die WM-Quali vergeben

Während es am Verdikt des Frauenteams gegen die überlegenen Aarauerinnen mit Skip Silvana Tirinzoni nicht viel zu rütteln gab, hatten die Zähringer Männer an ihrem Schicksal umso mehr zu knabbern. Nachdem sie schon an der Schweizer Meisterschaft vor zwei Wochen im Final gegen Genf unterlegen waren und somit die erste Chance auf die direkte WM-Quali verpasst hatten, befanden sie sich die am letzten Wochenende an den «WM-Trials» in Biel wieder auf Erfolgskurs. Nach zwei Spielen und zwei Siegen hatte das Team um Skip Schwaller, Marcel Käufeler, Romano Meier und Michael Brunner drei Matchbälle. Ein weiterer Erfolg hätte das WM-Ticket bedeutet für den Meister des Jahres 2020.

Doch dann drehten die Genfer mit ihrem Skip Peter De Cruz mächtig auf und erzwangen am Sonntagabend ein Entscheidungsspiel. Dort kassierten Schwaller und Co. im achten End das entscheidende Viererhaus und gingen in der Folge zum dritten Mal in Serie als Verlierer vom Eis. Genf wird die Schweiz nun im April an der WM in Calgary/Kanada vertreten. Die Träume der Zähringer, die letztes Jahr coronabedingt auf ihre WM-Premiere verzichten mussten, platzten kurz vor der Ziellinie erneut.

«Beide Teams hätten die WM-Teilnahme verdient»

«Es ist schwierig die richtigen Worte zu finden», sagt Yannick Schwaller am Tag nach dem bitteren Verdikt. «Es waren Spiele auf allerhöchstem Niveau. Das haben uns auch die Vertreter des Curlingverbands bestätigt», so der 25-Jährige. «Eigentlich hätten es beide Teams verdient, an der WM teilzunehmen.» Dumm nur, dass sich der Recherswiler und seine Teamkameraden davon nichts kaufen können. Im Gegenteil: Es macht das Scheitern eigentlich nur noch umso schmerzhafter. «Aber», ergänzt Schwaller schulterzuckend: «So ist der Sport.»

Nun kommt zu allem Überfluss aber noch ein besonderer Kniff dazu. Die Crew aus Genf könnte sich, wenn sie an der WM in den Final kommt – was in den letzten 18 Jahren allerdings keiner Schweizer Männerequipe mehr gelungen ist – die direkte Olympia-Qualifikation für die Winterspiele in Peking 2022 sichern. Dann ist auch dieses grosse Ziel für die Zähringer vorzeitig geplatzt. Sollten die Genfer einen Platz unter den besten sechs Teams schaffen, dann würden sie der Schweiz einen Quotenplatz in Peking sichern, doch es käme im Herbst dann noch einmal zu einer Olympia-Quali zwischen Genf und den Bernern.

Verhaltenes hoffen, dass den Genfern kein Exploit gelingt

Yannick Schwaller und Co. sind also fast dazu verdammt, darauf zu hoffen, dass ihren Schweizer Rivalen in Calgary kein Exploit gelingt. «Es ist ein zweischneidiges Schwert», betont Schwaller entsprechend: «Natürlich haben wir die Hoffnung auf Olympia noch nicht aufgegeben. Auf der anderen Seite hätten es die Genfer verdient, nach Peking zu fahren, wenn sie an der WM auch noch den Final erreichen.»

Immerhin existiert für Yannick Schwaller und seine Freundin Briar Hürlimann noch eine Art Notausgang. Am übernächsten Wochenende treten die beiden in Biel als amtierende Schweizer Meister zur WM-Ausscheidung im Mixed-Curling an. Dort treffen sie auf die Meister des Jahres 2020, die Olympia-Bronzemedaillen-Gewinner von Pyeongchang, Martin Rios und Jenny Perret. Der Sieger fährt an die WM – und hat Olympia im Visier. Die Chancen stehen gut, dass an jenem Sonntagabend bessere Stimmung herrschen wird in Recherswil.