Cup-Wahnsinn im Brügglifeld – Der FC Aarau ringt Sion in der Verlängerung nieder

Im Achtelfinale des Schweizer Cups empfing der FC Aarau im Brügglifeld den FC Sion. Zur Halbzeit sah alles nach einer eindeutigen Sache für den Underdog aus, da Sion in der 40. Minute einen Platzverweis kassierte. Doch die Walliser kämpften sich zurück, so dass ein Traumtor von Balaj nötig war, damit sich der FCA in die Verlängerung retten konnte. Ein Doppelpack innert 60 Sekunden entscheidet die verrückte Partie schliesslich zu Gunsten des FC Aarau, der damit im Viertelfinale des Schweizer Cup steht.