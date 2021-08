Schönenwerd-Niedergösgen und das Cup-Fest gegen den FC Basel

Cup-Fest Der Zaun hielt – und der Wolkenbruch fiel aus: Beobachtungen zum Gastspiel des FC Basel in Niedergösgen Der grosse FC Basel gastierte im Schweizer Cup beim Zweitligisten Schönenwerd-Niedergösgen. Über 2000 Zuschauer erlebten einen prächtigen Nachmittag im temporären Kleinstadion Inseli. SchöNie-Präsident Joel Kleger war vor allem eines: erleichtert. Marcel Kuchta 16.08.2021, 05.00 Uhr

Ein heiterer Cup-Tag in Niedergösgen. Patrick Luethy

Das Wetter an diesem Cup-Sonntag widerspiegelte in groben Zügen das, was die Organisatoren rund um den FC Schönenwerd-Niedergösgen in den vergangenen Wochen erlebt hatten: Immer mal wieder zog ein Gewitter am Horizont vorbei und drohte mit Donnergrollen. Zwischendurch wurde es brütend heiss, ehe es wieder nach einem ordentlichen Wolkenbruch aussah. Aber am Schluss löste sich alles in Wohlgefallen auf.

Shakehands nach geschlagener Schlacht zwischen SchöNie- und FCB-Spielern. Patrick Luethy

Als sich gegen 17 Uhr die exakt 2254 Zuschauer, die sich auf dem Sportplatz Inseli in Niedergösgen zum Cup-Duell zwischen dem FC Schönenwerd-Niedergösgen und dem FC Basel eingefunden hatten, langsam aber sicher in alle Himmelsrichtungen zerstreut hatten, da fand auch Joel Kleger Zeit, endlich mal so richtig durchzuatmen. Der Präsident des Zweitligisten hatte zuvor während ein paar Stunden unzählige Kilometer abgespult auf dem Gelände.

Joel Kleger, Co-Präsident FC Schönenwerd-Niedergösgen Zvg / zvg

«Ich fühle mich brutal erleichtert. Die Stimmung im Stadion war super. ich hoffe, dass es für alle Beteiligten in der Region ein Erlebnis war, das auch noch in ein paar Jahren bleibende Eindrücke hinterlassen wird.»

0:7 stand es am Ende aus Sicht des Solothurner Zweitligisten, der etwas mehr als 20 Minuten lang das 0:0 zu halten vermochte. Auch wenn die Matchuhr nach dem ersten Gegentreffer noch ein wenig auf Realitätsverzerrung machte und das Basler Tor erst mit ein paar Minuten Verzögerung anzeigte. «Unsere Jungs haben ihre Haut teuer verkauft. Aber irgendwann sieht man dann halt mal den Unterschied zwischen Profi- und Amateurfussballern», befand Joel Kleger.

Ein weiterer Treffer für den FC Basel. Patrick Luethy

Im Gegensatz zum FC Basel, der ohne seine Topstars wie Fabian Frei Valentin Stocker oder Patjim Kasami (die die Partie in Zivilkleidung vor Ort verfolgten) und grösstenteils mit der zweiten Garnitur antrat, kam auf dem Inseli nur etwas ins wanken: Der hohe Fangzaun, welche den Sportplatz auf der Aareseite begrenzt. Dort standen die gut 400 Supporter des FC Basel, die sich einen Spass daraus machten, immer mal wieder kollektiv an der Spielfeldbegrenzung zu rütteln. So kam das riesige Drahtgeflecht öfters mal bedrohlich in Bewegung, hielt jedoch der «Liebkosung» durch die FCB-Fans stand.

Sorgten in Niedergösgen für Fussball-Atmosphäre: DIe FCB-Fans. Patrick Luethy

Sowieso verhielten sich die Basler Anhänger sehr friedlich und sorgten mit ihren Schlachtgesängen für richtige Match-Atmosphäre. «Sie sind mit dem Zug in Schönenwerd angekommen und zusammen rüber nach Niedergösgen gelaufen. Das hat ohne Probleme geklappt», freute sich Kleger darüber, dass sich eine der potenziellen Problemzonen des Anlasses kein Faktor war. Wie entspannt die Stimmung war zeigt auch die Tatsache, dass sich ein Dutzend Basel-Fans den Spass erlaubte, während der Halbzeitpause auf dem Platz ein wenig zu kicken. Kleger: «Das gehört für mich zum Cup-Spirit. Kompliment an die Basler, dass sie ihren Teil zu diesem Fest beigetragen haben.»

Grosser Andrang vor dem Corona-Testzentrum. Patrick Luethy

Der Grossteil der Zuschauer genoss das Geschehen auf den temporären Tribünen, die das Inseli in ein schmuckes Kleinstadion verwandelt hatten und spendete warmen Applaus, als sich die einheimischen Helden nach der geschlagenen Schlacht mit einem Lächeln im Gesicht verabschiedeten - der eine oder andere bereits das wohlverdiente Bier in der Hand. Währenddessen holten sich die vielen Kids mit strahlenden Augen und offenen Mündern Autogramme oder gemeinsame Selfies bei ihren Basler Idolen ab.

Ein Selfie mit FCB-Superstar Cabral. Patrick Luethy

Geduld war an diesem Nachmittag eigentlich nur in Zusammenhang mit den Corona-Massnahmen gefragt. Das mobile Testzentrum vor Ort geriet aufgrund des grossen Andrangs an seine Kapazitätsgrenze. «Da wurden wir etwas vom grossen Testbedarf überrascht», befand Kleger.

Bei den Eingängen wurde genau hingeschaut. Patrick Luethy

Und auch vor den verschiedenen Eingängen bildeten sich vor dem Spiel recht lange Kolonnen, was angesichts des erhöhten Kontrollaufwands (Tickets plus ID plus Zertifikat) erwartet werden durfte. Die Zuschauer nahmens gelassen hin, Genauso die Schlangen vor den Verpflegungsständen. Es war heiss - und der Bierkonsum entsprechend hoch.

Bierwetter: In der Pause bildeten sich lange Schlangen vor den Verpflegungsständen. Patrick Luethy

Der Blick auf den Regenradar verriet für die letzten Minuten des Spiels auf dem Inseli wenig Gutes. Dass der befürchtete Wolkenbruch dann doch ausblieb, passte zu diesem rundum gelungenen Cup-Fest, welches dem FC SchöNie auch noch ein paar tausend Franken in die Vereinskasse spülen dürfte. Es ist der verdiente Lohn für den grossen Aufwand, seit die Losfee dem Klub am 7. Juli das Traumlos FC Basel beschert hatte.

