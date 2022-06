Co-Trainer gesucht Unihockey Mittelland: Sam Schneiter wird neuer Spielertrainer - Verein sucht weiterhin Verstärkung Sam Schneiter, in der Vergangenheit vor allem als Stürmer im Einsatz, amtet bei Unihockey Mittelland neu als Spielertrainer. Nichtsdestotrotz ist der Verein weiter auf der Suche nach Verstärkung. Redaktion 21.06.2022, 14.06 Uhr

Samuel Schneiter wird Spielertrainer von Unihockey Mittelland. SZ/Archivbild

Man kennt ihn sonst vor allem als routinierten Skorer: Er ging einst in der NLA für Köniz, in der NLB für Mittelland und zuletzt in der 1. Liga für die Bern Capitals und Unihockey Mittelland auf Punktejagd. Während er in der vergangenen Saison bereits als spielender Assistenztrainer für Mittelland im Einsatz stand, tritt er nun in die Nachfolge des nach Basel abgewanderten Roman Pass an.