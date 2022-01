CEV Challenge Cup Schönenwerd scheidet dramatisch nach «Golden Set» aus Starke Reaktion blieb unbelohnt: Trotz des 3:1-Siegs im Rückspiel ist Tallinn die Endstation für Volley Schönenwerd im Europacup-Achtelfinal. Das zweite Aufeinandertreffen der beiden Teams war eine spektakuläre Achterbahnfahrt. Bezeichnend dafür der zweite Satz, der mit 36:34 an die Esten ging. Raphael Wermelinger 12.01.2022, 23.48 Uhr

Diagonalangreifer Jalen Penrose war nach Nico Beeler und Daniel Uruena Schönenwerds drittbester Skorer im Rückspiel. Jörg Oegerli

Nach dem teilweise zerfahrenen Auftritt am Vortag und der daraus resultierenden 1:3-Niederlage sprach vor dem Rückspiel nicht mehr viel für die Schönenwerder. Doch Johan Verstappens Team trat diesmal beherzt auf und zeigte im zweiten Duell mit dem estnischen Spitzenklub Tallinn Technical University eine deutliche Reaktion. Die Schönenwerder, diesmal mit Giger statt Jucker am Zuspiel und Gerson für Kolb in der Annahme, spielten im Vergleich zum Hinspiel wie ein umgekehrter Handschuh, scheiterte am Ende aber bitter im «Golden Set».