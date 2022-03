Der Solothurner Matthias Flury startet am Cape Epic in Südafrika

Cape Epic Der Solothurner Matthias Flury startet an «der Tour de France des Mountainbikes» Der 44-Jährige nimmt bereits zum vierten Mal am grossen Cape Epic-Event in Südafrika teil. Zusammen mit seinem einheimischen Teamkollegen Xavier Scheepers muss Flury den brutalen Anstiegen, dem Staub und der Hitze Afrikas trotzen. Am Sonntag fällt der Startschuss zum achttägigen Bike-Marathon. Noah Born Jetzt kommentieren 19.03.2022, 05.00 Uhr

Ein Solothurner Biker mitten in der einzigartigen Landschaft Südafrikas. Matthias Flury

Das grosse Cape-Epic-Rennen findet zum 18. Mal im Süden Afrikas statt. Jedoch gleicht keine Streckenlegung der vorherigen Ausgabe. Die diesjährige Route führt die Profis und Amateure an der Südwestküste in der Nähe Kapstadts herum. Insgesamt werden 657 Kilometer zurückgelegt, aufgeteilt in einen Prolog und sieben Etappen. Dazu gibt es für die Fahrer über 17'000 Höhenmeter zu besteigen - der Traum jedes Mountainbike-Freaks.

Im Spätsommer macht die Biker-Elite auch in der Schweiz halt

Zusammen mit dem längsten Rennen in Südafrika bilden weitere Mountainbike-Destinationen die globale Epic-Series. Auch in der Schweiz macht die Organisation Halt. Vom 16. bis zum 20. August rasen die Fahrer in den Bündner Alpen über Stock und Stein. Die Streckenlänge von 350 Kilometern ist deutlich kürzer als am Kap der Guten Hoffnung, jedoch spielen die bezwingbaren Höhenmeter in derselben Liga.

Bereits 2015, 2017 und 2019 war Matthias Flury im Amateurfeld des Cape Epics vertreten. Matthias Flury

Der Höhepunkt bleibt jedoch der prestigeträchtige Mountainbike-Marathon im Süden Afrikas. Unter den 600 Teams und der doppelten Anzahl an Fahrer befindet sich ein Solothurner, welcher sich bereits zum vierten Mal in das Abenteuer Cape Epic stürzt. Matthias Flury, wohnhaft in Arch bei Grenchen, ist ein begnadeter Biker und gehört zu den ambitionierten Amateuren des Sports. Kurz vor dem Rennauftakt zeigt er sich voller Vorfreude:

«Das Cape-Epic-Rennen ist die Tour de France des Mountainbikes. Es ist ein riesiger Event und ein enormer logistischer Aufwand. Die Strecke ist wunderbar präpariert und wird uns über mehrere Schlaufen zum Ziel bringen.»

Die insgesamt acht Etappen unterscheiden sich stark voneinander. Manche Abschnitte sind lokale Touren und führen an den gleichen Start-Ziel-Punkt. Wiederum gibt es auch Etappen, welche mit etlichen Kilometern Differenz enden. Das Besondere daran ist für Matthias Flury klar: «Die Landschaft. Es sind wunderschöne Gegensätze. Zum einen entdeckt man grosse Weingebiete und Obstfarmen, dann wieder trockene Gebiete und riesige Steppen. Diesen Wechsel gibt es auf engstem Raum.»

Atemberaubendes Naturterrain: Auf jeder Etappe treffen die Fahrer die landschaftliche Vielfalt Südafrikas an. Kelvin Trautman

Auch die Organisation des Rennens begeistert den 44-Jährigen: «Wir kriegen eine super Infrastruktur geboten und die Verpflegung ist immer sichergestellt. Zudem sind es unheimlich gut organisierte Strecken.» Die Destination Südafrika gilt unter Kennern als Mountainbike-Mekka. «Dort ist das Biken wie bei uns das Skifahren. Man löst sich eine Tageskarte und hat dann über einhundert Kilometer auf top bearbeiteten Pfaden zur Verfügung», erklärt Flury.

Vom Jura-Gebirge bis auf den Tafelberg über Kapstadt

Der Solothurner kann auf eine grosse Amateur-Karriere zurückblicken. Bereits 2002 bestritt er sein erstes Rennen. «Ich begann das Biken in den Wäldern des Juras. Dann kamen Schritt für Schritt auch andere Destinationen dazu, wie das Cape Epic. Für einen Europäer ist die afrikanische Landschaft gewaltig und definitiv nicht alltäglich», erläutert er seine Leidenschaft.

Der Solothurner gibt seinem Teamkollegen Windschatten am Strand von Oropesa del Mar (Spanien). Matthias Flury/Mediterranean Epic

Alle Fahrer des Etappenrennens müssen in einem Zweierteam starten. In Südafrika wird Matthais Flury von Xavier Scheepers über die 657 Kilometer begleitet. Für den einheimischen Scheepers ist es die fünfte Teilnahme am Cape Epic. Das Duo fuhr bereits mehrere Epic-Rennen zusammen.

«Der Teamkollege ist sehr wichtig. Es muss auf der Strecke gut harmonieren, denn wir dürfen nur maximal zwei Minuten Abstand zueinander haben. Sonst gibt es eine Zeitstrafe, welche eine Stunde betragen kann. Das Hauptziel der Zweiergruppen ist es den Kollegen bei Verletzungen und sonstigen Problemen zu unterstützen. Auch bei Schwächephasen ist ein Begleiter nützlich, dann kann das Vorausfahren abgewechselt werden», sagt der Geschäftsführer der eigenen Firma Flury Tools.

Zwischen Olympiasiegern und Weltmeistern - «Im Startblock kurz hallo sagen»

Im gemischten Teilnehmerfeld treffen die ehrgeizigen Amateure auf gestandene Profis. Auch der neunfache Weltmeister und Olympiasieger Nino Schurter ist mit dabei und gehört erneut zu den Favoriten auf den Toursieg. «Man kennt sich im Fahrerlager. Ich kenne ihn schon seit vielen Jahren und wir sagen uns im Startblock immer kurz Hallo», meint Flury zum grossen Schweizer Bikestar.

Matthias Flury und Xavier Scheepers an der Zieleinfahrt des letzten Epic-Rennens im Februar. Matthias Flury/Mediterranean Epic

Mit den Mountainbike-Profis hat das Team Flury Tools nichts zu tun, dennoch setzen sie sich ein klares Ziel: «Wir wollen einen Schnitt von 20 Kilometern pro Stunde über die gesamte Strecke hinweg fahren.»

Währenddessen ziehen die Beiden an verschiedenen Orten vorbei, auf welche sich der 44-Jährige besonders freut: «Der Pfad an der Stadt Stellenbosch entlang und die Etappe durch den Nationalpark Jonkershoek wird mein persönliches Highlight.» Laut erhofftem Plan sollte Matthias Flury nach rund 34 Stunden Fahrtzeit am Zielort im Val de Vie eintreffen.

