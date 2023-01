WM in St. Moritz «Die vergangene Woche war ein einziges Überleben»: Derendinger Bob-Pilot Simon Friedli und sein wundersames Comeback Ein Muskelfaserriss in der Wade bremste den Derendinger Bob-Piloten Simon Friedli kurz vor der Weltmeisterschaft in St. Moritz aus. «Ich habe alles gemacht, damit ich vom Arzt und vom Verband wieder zugelassen werde für den Start», so der 31-Jährige. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 27.01.2023, 11.00 Uhr

Eine Woche vor seiner Verletzung fuhr Simon Friedli beim Weltcuprennen in Altenberg auf den fünften Platz. Freshfocus

Eine Verletzung kurz vor dem Höhepunkt der Saison: Etwas vom Schlimmsten, das einem Sportler passieren kann, das Worst-Case-Szenario. Bobpilot Simon Friedli zog sich am 14. Januar bei einer Trainingsfahrt in St. Moritz – nicht zum ersten Mal – einen Muskelfaserriss zu. Beim Start mit dem Viererbob zwickte es ihm in der Wade. Einer seiner ersten Gedanken: «Scheisse, damit ist die Weltmeisterschaft gelaufen, das reicht nicht, um wieder fit zu werden.»

Für den zweifachen Olympiateilnehmer war es ein Déjà-vu-Erlebnis. In der vergangenen Saison hatte er, ebenfalls im Januar, beim Weltcuprennen in Winterberg, an der anderen Wade einen Muskelfaserriss erlitten. Die Heim-EM in St. Moritz fand deshalb ohne ihn statt. Der Heilungsprozess dauerte damals länger als die zwei Wochen, die ihm heuer bis zum Grossevent blieben. «Zum Glück war es diesmal nur ein kleinerer Riss. Deshalb war für mich sofort klar, dass ich alles probieren werde, damit ich es an die WM schaffe», schöpfte Friedli nach der genauen Diagnose neue Hoffnung.

Bobpilot Simon Friedli. zvg

Eine einwöchige Reha in der Berit Klinik oberhalb von St. Gallen stand für den 31-jährigen Derendinger an. «Ich habe alles gemacht, damit ich vom Arzt und auch vom Verband wieder zugelassen werde für den Start – die letzte Woche war ein einziger Überlebenskampf.» Die Zeit war knapp, Friedli brauchte eine Wunderheilung. Zweimal pro Tag wurde er behandelt.

«Es ging vor allem darum, die Durchblutung im Muskel anzuregen, damit er schnell wieder zusammenwachsen kann.»

Die Europameisterschaft im deutschen Altenberg vom 21. und 22. Januar musste das Bobteam Friedli auslassen. Das zweite EM-Aus in Folge – es nagt noch immer etwas am Piloten: «Altenberg ist meine Bahn. Wir holten dort in den letzten Jahren immer gute Resultate heraus. Ich war eigentlich auch immer schneller als Michi.» Der Schweizer Bob mit Pilot Michael Vogt und Anschieber Sandro Michel sicherte sich in Altenberg EM-Silber. «Das zeigt, was für uns möglich gewesen wäre», hadert Friedli.

Simon Friedli verletzt sich Mitte Januar bei einem Trainingslauf mit dem Viererbob. Freshfocus

Streicheleinheiten für den Bob

Dass er auch ein paar Trainingseinheiten verpasst hat wegen der Verletzung, sei weniger gravierend. «Wir hatten davor schon viele Fahrten auf der Bahn in St. Moritz. Dass wir jetzt ein paar Trainings auslassen mussten, ist nicht so schlimm.» Und am Dienstag und am Mittwoch konnte das Bobteam Friedli auf der WM-Bahn bereits wieder testen. «Ich habe mich langsam herangetastet», sagt Friedli, «am Dienstag konnte ich erstmals wieder anschieben – und wir waren so schnell wie das Team von Michi Vogt.»

Schmerzen in der Wade verspürte er dabei keine. Die Verletzung scheint auskuriert. Friedli gibt sich kämpferisch: «Am Samstag und Sonntag gehen wir all-in.» Nach den Trainingsfahrten von Anfang Woche ging es am Donnerstag und Freitag gemächlicher zu und her. «Wir haben zwei relativ ruhige Tage, die zu einem grossen Teil der Erholung dienen», sagt Friedli. «Ich mache weiterhin Physio und versuche, meine Wade zu stärken und wir bereiten das Material vor – den Bob streicheln, damit er dann schnell genug ist.»

Eine Woche vor seiner Verletzung hatte Simon Friedli beim Weltcup-Rennen in Winterberg mit dem fünften Platz sein bisher bestes Resultat in dieser Saison abgeliefert. Davor war er in Park City auf den sechsten und in Lake Placid auf den siebten Platz gefahren.

Was liegt nach der Zwangspause an der Heim-WM in St. Moritz drin? «Wenn wir beim Start einigermassen dabei sind, dann kommt es gut», wägt Friedli ab, «wir haben hier gute Fahrten gezeigt und können auf der Bahn mithalten. Es liegt alles beim Start: Wie gut kann ich die Verletzung ausblenden und kann ich voll bolzen? Wenn wir beim Start bei den Leuten sind, können wir die Top 6 angreifen.»

An den Olympischen Spielen in Peking im vergangenen Jahr mussten sich Simon Friedli und Andreas Haas mit dem 18. Platz begnügen. Keystone

Die 1722 Meter lange Natureisbahn passt ihm. «Die Bahn ist wunderschön. Wir gehen immer wieder gerne dort rauf», so Friedli, «dadurch, dass wir ein paar Trainingsfahrten mehr hatten in St. Moritz, haben wir vielleicht einen kleinen Vorteil. Die Bahn hat einige tricky Stellen, bei denen jeder Fahrer aufpassen muss. Ich hoffe, dass wir gut durch diese heiklen Stellen kommen und natürlich schnell sind.» Und verletzungsfrei durch die vier Läufe kommen, fügt er an.

