Bob: EM-Aus für Solothurner Bobpilot Simon Friedli.

Bob «Es schmerzt, nicht nach St. Moritz gehen zu können»: EM-Aus für Simon Friedli nach Muskelfaserriss Am Freitag beginnt die Bob-Europameisterschaft ohne den Derendinger Simon Friedli. Beim Weltcuprennen in Winterberg vom letzten Wochenende hatte sich der 30-Jährige an der Wade verletzt. Nach Untersuchungen in der Schweiz stellte sich die Blessur als Muskelfaserriss heraus. Somit muss er das Rennen in St. Moritz und den Kampf um den Europameistertitel auslassen. Noah Born Jetzt kommentieren 12.01.2022, 20.00 Uhr

Das Bobteam um Simon Friedli war chancenlos beim Weltcup in Winterberg. Friedemann Vogel / EPA

Als sich das Team Friedli am Start des Eiskanals in Winterberg auf ihren Lauf vorbereitete, fiel dem Zuschauer noch nichts besonderes auf. Als jedoch die Anschieber Adrian Fässler, Fabio Badraun und Andreas Haas lossprinteten, sass Pilot Simon Friedli bereits im Bob, anstatt der Crew beim Anstossen zu helfen. Der Solothurner hatte sich beim Aufwärmen schmerzen an der Wadenmuskulatur zugezogen und musste daher beim Start improvisieren. Das Bobteam hatte durch die fehlende Kraft Friedlis keine Chance auf eine konkurrenzfähige Zeit und wurde Vorletzter.

Untersuchung zeigt Muskelfaserriss

Zurück in der Schweiz musste sich der 30-Jährige in ärztliche Behandlung begeben. Die Diagnose: Muskelfaserriss, wie der Schweizer Bobverband «Swiss-Sliding» am Mittwoch informierte. Aufgrund der Verletzung muss Simon Friedli nun so schnell wie möglich die Rehabilitation aufnehmen, um die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen zu sichern. Infolgedessen verzichtet das Team Friedli auf einen Start an der Europameisterschaft. «Die Reha ist im Moment wichtiger, als im Weltcup anzutreten. Denn ich hätte in St. Moritz ein weiteres Mal nicht anschieben können, sondern hätte wieder im Bob sitzend starten müssen», sagt Simon Friedli.

Simon Friedli musste verletzungsbedingt auf das Anschieben des Viererbobs verzichten. Friedemann Vogel / EPA

Für eine Teilnahme in Peking muss die Wade vollständig belastbar sein, da auf die Schubkraft des Piloten beim Start definitiv nicht zu verzichten ist. Ansonsten wäre das Team Friedli kaum wettbewerbsfähig und müsste die hochgesteckten Ziele begraben.

«Das grosse Ziel bleibt Olympia, darauf ist mein Fokus gerichtet.»

«Es schmerzt, nicht nach St. Moritz gehen zu können, denn es ist wie eine Heimat für mich und immer wieder schön dahin zu gehen», sagt Friedli. Doch für ihn haben die Olympischen Spiele Vorrang: «Das grosse Ziel bleibt Olympia, darauf ist mein Fokus gerichtet. Daher muss ich zurückstehen und klare Prioritäten setzen. Und das ist momentan die Reha.»

Nachreise ausgeschlossen

Die Heilung wird ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn die Schweizer Bobathleten besteigen bereits am 30. Januar den Flieger Richtung China. Dementsprechend verbleiben nach der EM in St. Moritz nur zwei Wochen bis zum Abflug. Zeit, welche Simon Friedli nun für eine intensive Rehabilitation benötigt. Doch später nachzureisen ist für den Derendinger keine Option: «Es wird nicht später sein, denn wir bekommen im Vorfeld der Wettbewerbe noch Probefahrten, welche ich nicht auslassen kann.» Friedli darf bis zu den entscheidenden Ernstkämpfen in Peking kein Risiko eingehen. «Bei den Probefahrten werde ich am Start höchstwahrscheinlich noch im Bob sitzen und so die Fahrten absolvieren», sagt er.

Bobpilot Simon Friedli. Zvg / zvg

Die Schweiz wird bei der EM auf der Natureisbahn in Celerina nur vom Bobteam Vogt vertreten sein. Doch auch das Team um Michael Vogt ist verletzungsgeplagt. Anschieber Sandro Michel hatte sich in Winterberg eine ähnliche Blessur wie Friedlis Muskelfaserriss zugezogen und kann nicht antreten. Keine guten Voraussetzungen für die Schweizer Bobnation während der Vorbereitungen für die Winterspiele. Doch bis zum Entflammen des Olympischen Feuers kann sich bekanntlich noch vieles ändern.

