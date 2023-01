Für Solothurner Simon Friedli war die Bob-WM nach Läufen vorbei

Bob «Der Körper sagte, es geht nicht mehr»: Für Solothurner Simon Friedli war die WM nach zwei von vier Läufen vorbei Er ging volles Risiko ein, um an der Heim-WM in St. Moritz an den Start gehen zu können. Doch es zahlte sich nicht aus. Im zweiten Lauf riss beim 31-jährigen Solothurner die Verletzung an der Wade wieder auf. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 29.01.2023, 19.34 Uhr

Im ersten Lauf war die Welt für Pilot Simon Friedli und Anschieber Andreas Haas noch in Ordnung: achter Zwischenplatz. Freshfocus

Vor zwei Wochen zog sich Simon Friedli beim Start zu einer Trainingsfahrt einen Muskelfaserriss in der Wade zu. Die Zeit bis zum Auftakt der Heim-WM in St. Moritz war knapp, eine einwöchige Reha in der Berit Klinik oberhalb von St. Gallen musste für die Wunderheilung reichen. «Ich habe alles gemacht, damit ich vom Arzt und vom Verband für den Wettkampf zugelassen wurde – es war ein Überlebenskampf», zeigte sich der 31-jährige Derendinger im Vorfeld zuversichtlich, dass die Verletzung auskuriert sei und er voll angreifen könne.

Im ersten Lauf handelten sich Friedli und sein Anschieber Andreas Haas einen Rückstand von sechs Zehnteln ein und zählten damit knapp zu den besten zehn Bobs. Mit einem Top-6-Platz hatte Friedli eigentlich geliebäugelt: «Es liegt alles beim Start: Wie gut kann ich die Verletzung ausblenden und kann ich voll bolzen? Wenn wir beim Start bei den Leuten sind, können wir die Top 6 angreifen.»

Während die Wade im ersten Durchgang gehalten hatte, wurde im zweiten dann offensichtlich, dass die zwei Wochen zwischen dem erlittenen Muskelfaserriss und der WM nicht genug waren, um die Verletzung vollständig auszukurieren. Die ersten drei, vier Schritte waren noch rund, dann humpelte Friedli merklich und der Einstieg in den Bob gelang nicht optimal. Er verlor allein beim Start über zwei Zehntel auf die Besten und insgesamt mehr als eine Sekunde im zweiten Lauf.

Dadurch fiel er in der Gesamtabrechnung auf den elften Platz zurück. Das Aussteigen und die ersten paar Schritte im Ziel bereiteten ihm sichtlich Schmerzen. Was man in diesem Moment bereits befürchten musste, bestätigte Simon Friedli am Samstagabend mit einer Mitteilung via soziale Medien: «Leider ist der Wettkampf für uns vorbei. Die Wade hat im zweiten Lauf leider nicht mehr gehalten. Somit ist für das Bobteam Friedli die WM, wie auch der Rest der Saison, gelaufen.»

Nebst der Viererbob-WM in St. Moritz am kommenden Wochenende verpassen Friedli und sein Team auch die letzten beiden Weltcuprennen in Innsbruck (11. und 12. Februar) und Sigulda (18. und 19. Februar).

Nachdem es wieder in der Wade gezwickt hatte, quälte sich Simon Friedli im zweiten Lauf die 1722 Meter hinunter. Freshfocus

Nach drei Schritten zwickte es erneut in der Wade

«Ich hatte beim Aufwärmen keine Probleme bei den Sprints und fühlte mich gut vor dem ersten Lauf – ich dachte, die Wade hält», blickte Friedli einen Tag später auf die ersten beiden Läufe zurück. Beim ersten Start riskierte er nicht alles. Er wollte noch einmal schauen, wie sich die Wade anfühlt, erklärt er: «Ich spürte nichts, keine Anzeichen von der Verletzung – auch beim Aufwärmen für den zweiten Lauf nicht. Deshalb habe ich vor dem zweiten Start gesagt, jetzt gebe ich Vollgas. Doch beim dritten Schritt spürte ich, wie es mir wieder eins in die Wade reingehauen hatte.»

Die ersten Meter nach dem mühsamen Einstieg seien noch gegangen. «In den Kurven spürte ich es dann aber schon», schildert er seine Fahrt. «Im Sunny, der ersten Druckkurve mit grosser Belastung, merkte ich, dass jetzt etwas richtig kaputt ist.» Er habe versucht, sich so gut es ging zu konzentrieren, «um noch heil runterzukommen». Im Ziel war sofort klar, dass der zweite Tag der WM damit gelaufen war für das Bobteam Friedli. «Wenn man beim Start einfach nur in den Bob sitzen kann statt anzustossen, fühlt man sich hilflos, das tut man sich nicht gern an», begründet er seine Absage für die Läufe drei und vier.

Seine Verletzung hat sich deutlich verschlimmert. «Die erste war so klein, dass man sie kaum gesehen hat. Jetzt hat es einen richtigen Riss gegeben», so Friedli. «Unser Physio hat es sich angeschaut, kontrolliert und den Muskelfaserriss deutlich gespürt.» Auch die Schmerzen seien gravierender. Beim Muskelfaserriss vor zwei Wochen war er am Folgetag bereits wieder «relativ gut zu Fuss». «Jetzt kann ich nicht einmal richtig auftreten ohne Schmerzen», beschrieb er am Sonntag seinen Gesundheitszustand.

Dass er überhaupt angetreten ist, bereut Friedli nicht. «Der Arzt sagte mir, dass es sicher schmerzhafter wird, wenn die Wade nicht hält. Dieses Risiko einzugehen, war in meinen Augen kein Fehler», stellt er klar, «ich habe eine Woche gekämpft und viel in das Comeback investiert. Es ist eine WM, und erst noch zu Hause, da wollte ich unbedingt teilnehmen und habe deshalb alles versucht. Am Anfang sah es ja auch noch gut aus.» Es sei keine leichte Entscheidung gewesen, die Saison nun vorzeitig zu beenden, doch die Gesundheit gehe vor: «Wenn der Körper sagt, es geht nicht mehr, dann geht es nicht mehr.»

