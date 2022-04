Wie der EHC Olten den 2. Matchpuck zum Finaleinzug nutzen will

Swiss-League-Playoffs Bloss nicht wieder ein Fehlstart: Wie der EHC Olten den zweiten Matchpuck zum Finaleinzug nutzen will Der EHC Olten hat die Fehler aus Spiel vier analysiert und will heute Abend, 19.45 Uhr, vor dem Heimpublikum gegen La Chaux-de-Fonds den zweiten Matchpuck zum Finaleinzug nutzen. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 05.04.2022, 05.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eliot Antonietti wird an vorderster Front von den Chaux-de-Fonniers angegangen. Urs Lindt / freshfocus

Die Emotionen zogen sich auf den Rängen der Patinoire des Mélèzes wie ein von Fans erschaffenes Drehbuch über das gesamte Spiel hinweg: Kaum war er an der Scheibe, pfiffen die Anhänger des HC La Chaux-de-Fonds EHCO-Verteidiger Eliot Antonietti aus. Darauf angesprochen, muss er am Morgen danach schmunzeln: «Das hat mich überhaupt nicht beeinflusst und spielt mir keine Rolle. Ich habe in Genf gespielt und bin es gewohnt, weil es bei Servette in jedem Auswärtsspiel so zu- und hergeht», sagt Antonietti und führt aus: «Ehrlich gesagt, mag ich solche Spiele, wenn es laut und emotional ist. Solche Pfiffe gegen mich geben mir Selbstvertrauen und Energie. Es zeigt mir, dass ich vieles richtig ­mache.»