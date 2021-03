Bilanz Vier Ausreisser und viel Durchschnitt: So haben die Spieler des EHC Olten in der Qualifikation abgeschnitten 46 Spiele sind bestritten, die Qualifikation ist absolviert. Zeit, eine Zwischenbilanz zu ziehen. Das sind die individuellen Noten der EHCO-Spieler. Marcel Kuchta und Silvan Hartmann 10.03.2021, 05.03 Uhr

Jewgeni Schirjajew (links) und Mason McTavish (Mitte) ragten heraus, Dion Knelsen (rechts) war das Sinnbild der Oltner Krise. Marc Schumacher

Es war eine turbulente Qualifikation, die der EHC Olten am Sonntag nach einer 3:4-Niederlage nach Penaltyschiessen beim HC Thurgau auf dem 5. Rang abschloss. Damit wurde die ursprüngliche Zielsetzung, ein Platz unter den Top 4 der Swiss League, zwar nur knapp verpasst. Blickt man aber auf die Punkteausbeute und vor allem auf die Differenz gegen vorne und hinten, dann wird klar, dass die Mannschaft unter den Erwartungen geblieben ist. Das viertklassierte Sierre (81) hat in der Quali 12 Punkte mehr gesammelt als Olten (69), die Top drei mit Kloten, Ajoie (je 102) und Langenthal (93) waren noch viel weiter weg. Umso näher hockten die Verfolger dem EHCO im Nacken. Das achtklassierte La Chaux-de-Fonds holte nur vier Punkte weniger als die Dreitannenstädter, die mit Ach und Krach den Umweg über die «Vor-Playoffs» vermeiden konnten.

Entsprechend durchwachsen fällt das Quali-Zeugnis der EHCO-Spieler, die mindestens zehn Partien bestritten haben, aus. Ein paar wenige waren gut, viele Durchschnitt, dazu gabs noch ein paar «Durchhänger» im ungenügenden Bereich.

Simon Rytz (Goalie), Note: 5

Stand während der Dezember-Serie von acht Siegen im Tor und hatte wesentlichen Anteil daran. Seine Erfahrung ist Gold wert, auch in der Garderobe. Als er im Januar verletzt ausfiel, war seine Absenz spürbar.

Silas Matthys (Goalie), Note: 5

Auch er sicherte dem EHC Olten den einen oder anderen Punkt. Einziges Manko: Hatte gegen Ende der Qualifikation, als er die alleinige Last der Nummer eins trug, ein paar ungewohnte Durchhänger.

Rettete dem EHC Olten den einen oder anderen Punkt: Torhüter Silas Matthys. Claudio Thoma

Simon Lüthi (Verteidiger), Note: 5

Die verblüffendste Performance aller Spieler. 22 Punkte aus 46 Spielen, sein Karriere-Bestwert. Das liegt insbesondere an seiner offensiven Rolle im Powerplay. Auch neben dem Eis ist er wie verwandelt. Einziger Kritikpunkt: Durchzogene Minus-6-Bilanz.



Simon Lüthi entwickelte sich aus dem Nichts zum Mister Powerplay. Marc Schumacher

Janis Elsener (Verteidiger), Note: 4-5

Hat für nächste Saison bereits einen NLA-Vertrag in Langnau im Sack. Trotzdem hat er sein Potenzial während der Quali nicht ausgeschöpft – vor allem in der Offensive nicht. Dass er seinen Platz als Steuermann der ersten Powerplay-Formation an Simon Lüthi verlor, ist bezeichnend.

Philipp Rytz (Verteidiger), Note: 3

Kann eine Saison schwieriger verlaufen als für den Routinier? Zuerst das Captainamt verloren, dann bisweilen sogar überzählig. Er war nie der erhoffte Verteidigungsminister, der Langenthal vor knapp zwei Jahren zum Meistertitel geführt hatte. Er hasst es zu verlieren, weshalb er sich viel zu viele Frust-Aussetzer leistete. Ist dies das eine Jahr zu viel für den 36-Jährigen? In den Playoffs kann er zeigen, dass noch etwas in ihm steckt.



Philipp Rytz leistete sich zu viele Frustfouls. Urs Lindt

Stephane Heughebaert (Verteidiger), Note: 4-5

Der ehemalige Lausanne-Junior hat sich in seinem vierten Jahr beim EHCO enorm gesteigert. Erhielt mehr Eiszeit und damit mehr Verantwortung, muss aber noch mutiger werden.

Dan Weisskopf (Verteidiger), Note: 4-5

Aus ihm wird nie ein begnadeter Spielmacher an der blauen Linie, aber er übernimmt gerne Verantwortung. Hat mit Abstand die beste Plus-/Minus-Bilanz aller Verteidiger. Bringt zudem immer ein Lachen ins Kleinholz.

Cédric Maurer (Verteidiger), Note: 4-5

Startete sehr stark in die Saison und gehörte in einer unkonstanten Mannschaft zu den sicheren Werten. Doch auch er hatte Mühe, das Niveau während der ganzen Quali zu halten.

Jens Nater (Verteidiger), Note: 3-4

Beim Neuzuzug aus Visp hatte man nie das Gefühl, dass er wirklich in Olten angekommen ist. Hätte eine Rolle als solider Verteidiger spielen sollen, hatte aber Mühe, sich überhaupt einen Stammplatz zu erkämpfen.

Nico Gurtner (Verteidiger), Note: 3-4

Wie Nater hatte auch der zweite Neuzuzug in der Oltner Defensive grosse Mühe, seinen (Stamm-)Platz zu finden. Agierte oft zu fehlerhaft, hatte aber auch mit Verletzungspech zu kämpfen.

Garry Nunn (Stürmer), Note: 5

Am Ende kommt der Oltner Topskorer doch noch auf 59 Skorerpunkte in 46 Spielen, das sind 7 Punkte mehr als vergangene Saison – Platz 7 ligaweit. Beeindruckend: Nach der Niederlagenserie buchte er in den letzten sieben Spielen 19 Punkte (7 Tore, 12 Assists)! Der Kanadier ist zweifellos ein exzellenter Ausländer, der begeistert - sehenswert sein Tor im zweitletzten Qualispiel gegen Langenthal (im Video). Kann er aber auch Playoff-Hockey? Diesen Beweis blieb er dem EHC Olten noch schuldig.

Dion Knelsen (Stürmer), Note: 4-5

Übernahm das Captainamt von Philipp Rytz und rutschte in der Folge in eine veritable Schaffenskrise. Er war so etwas wie das Sinnbild dieser Oltner Mannschaft, die nie so richtig den Tritt fand. Immerhin: Als ihn die Mannschaft gegen Ende der Quali brauchte, war er wieder da. Dass er dem EHCO die direkte Playoff-Qualifikation mit seinem Unterzahltor kurz vor Schluss gegen Thurgau ermöglichte, passte zum Endspurt des Kanadiers.

Jewgeni Schirjajew (Stürmer), Note: 5-6

«Gino» war einer der wenigen Konstanten im Team, immer positiv eingestellt, kämpft und rackert. Er hatte grossen Anteil daran, dass die Negativserie nicht noch länger andauerte und die Mannschaft letztlich wieder in die Spur fand. Es wird für den EHCO schier ein Ding der Unmöglichkeit, ihn zu ersetzen.

Mason McTavish (Stürmer), Note: 5-6

13 Spiele, 9 Tore – das ist die beeindruckende Bilanz des Kanadiers mit der Schweizer Lizenz, der erst anfangs Februar zum Team stiess. Trotz seiner 18 Jahre bereits ein wichtiger Teil der Mannschaft.

Brennan Othmann (Stürmer), Note 4-5

Der zweite Teenager aus Übersee war nach seiner Ankunft im November sofort ein Leistungsträger. Der 18-Jährige verlor zu Beginn des neuen Jahres jedoch seine Unbekümmertheit und hatte Mühe, seine Rolle zu finden. Besonders, als es der ganzen Mannschaft nicht gut lief.

Die beiden Teenager Brennan Othmann (rechts) und Mason McTavish (links) beschäftigen Thurgau-Torhüter Aeberhard. Marc Schumacher

Silvan Wyss (Stürmer), Note: 4-5

Auf den Vorzeigekämpfer ist grundsätzlich immer Verlass. Agiert solide wie eh und je. Doch auch er taucht bisweilen noch zu sehr im Kollektiv unter, wenn es der Mannschaft nicht wie gewünscht läuft.

Cédric Hüsler (Stürmer), Note: 4-5

Zog den Karren in der ersten Krise im Dezember aus dem Dreck. Schade, verletzte er sich schwer, als er einen Schuss blockte. Ein physisch präsenter Spieler, der dem Team auch menschlich in der Garderobe guttut.

Leonardo Fuhrer (Stürmer), Note: 4-5

Trotz läuferischen Defiziten ein hervorragender Zweikämpfer. Gehörte im ersten Viertel der Quali zu den absoluten Leistungsträgern und schnupperte zeitweise sogar am Topskorer-Trikot. Verschwand dann allmählich in der Versenkung. Will der EHCO in den Playoffs etwas reissen, muss auch von ihm wieder mehr kommen.

Dominic Weder (Stürmer), Note: 3-4

Läuferisch ein Gedicht, bringt sich mit seinem Tempo immer wieder in gute Abschlusspositionen. Vor dem gegnerischen Tor ist er an Harmlosigkeit aber kaum zu überbieten.

Cyril Oehen (Stürmer), Note: 5

Er hat das gebracht, was man sich von ihm erhofft hat. Ein Schwerarbeiter, der seine Gegenspieler mit kernigen Checks zur Weissglut treiben kann. Hat seine Rolle im Team gefunden, er wird wichtig sein in den Playoffs.



Gefragte Schwerarbeiter in den Playoffs: Cyril Oehen teilt gegen Langenthals Pienitz einen kernigen Check aus. Urs Lindt

Diego Schwarzenbach (Stürmer), Note: 3

Seine Verletzung beim Rumalbern im Training, die womöglich das Saisonende bedeutet, passt zu seiner völlig verkorksten Saison. Der Ur-Oltner kämpfte, versuchte alles, fand in dieser Achterbahn-Quali aber nie wirklich den Tritt. Wars das für ihn beim EHCO?

Jerome Portmann (Stürmer), Note: 3-4

Der Neuzuzug von den Ticino Rockets verletzte sich bereits vor dem Saisonstart am Arm und erholte sich nie mehr richtig davon. Zwei Tore in 34 Spielen und eine Minus-9-Bilanz: Das ist zu wenig für einen Spieler, von dem man einen gewissen offensiven Output erwartet hat.

Daniel Carbis (Stürmer), Note: 3-4

Er kam als Hoffnungsträger, der den abgewanderten Stan Horansky ersetzen sollte. Doch sein Engagement erwies sich als einziges Missverständnis. Er ging Ende Januar vorzeitig zurück nach La Chaux-de-Fonds, wo er in 13 Spielen fast gleich viele Skorerpunkte sammelte (12), wie vorher in 33 Spielen beim EHCO (13).

Alban Rexha (Stürmer), Note: 4

Unspektakulär wie immer. Erledigt seinen Job als Viertlinien-Center klaglos. Kurios, wie seine Saison endete: Beim Warm-up vor einem Spiel kugelte er sich die Schulter aus.

Esbjörn Fogstad Vold (Stürmer), Note: 3-4

In 34 Spielen traf er einmal ins gegnerische Tor – am vorletzten Spieltag gegen Langenthal. Das ist zu wenig für einen Spieler mit vielversprechenden Anlagen. Bringt weder physisch noch spielerisch das gewisse Etwas mit.

Kent Daneel (Stürmer), Note: 4

Der Aushilfsstürmer vom MySports-Ligisten Huttwil erledigte seinen Job solid, wenn er mal zum Einsatz kam.

Nicht benotete Spieler, weil zu wenig Einsätze:

Rihards Melnalksnis, David Stämpfli, Kristian Suleski, Robin Schwab, Greg Halberstadt, Stan Horansky und Elien Paupe.

Die Statistiken