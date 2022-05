EHC Olten Prospect AG: Die Bilanz nach dem ersten Jahr

Bilanz Schritt für Schritt zu einem starken Nachwuchs: EHC Olten Prospect AG blickt auf ein erfreuliches erstes Jahr zurück Vier professionelle Trainer, eine intakte Hockeyschule, eine beträchtliche Budgeterhöhung und die baldige Lancierung einer Talentförderschule: Die EHC Olten Prospect AG blickt auf ein erfreuliches erstes Jahr zurück. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 04.05.2022, 05.03 Uhr

Die EHC Olten Prospect AG will seine Junioren professionell fördern. Bild: Archiv/Marc Schumacher/Freshfocus (Olten, 2. Februar 19)

Es ist eines der grossen Ziele, das sich der EHC Olten auf die Fahne geschrieben hat: Eines Tages soll der Topskorer der 1. Mannschaft wieder ein Oltner aus dem eigenen Nachwuchs sein. Doch wer eine solch starke Identifikation zu Klub und Region will, braucht heutzutage mehr denn je professionelle Nachwuchs-Strukturen.

Deshalb hatte der EHC Olten vor einem Jahr die EHC Olten Prospect AG gegründet. Ein Jahr ist seit der Gründung vergangen und es lässt sich sagen: Das Unternehmen, das grundsätzlich auf eigenen Beinen steht, aber in der Geschäftsführung und Administration Synergien mit dem EHC Olten nutzt, entwickelt sich stetig – und formt sich auch nach den Wünschen der Verantwortlichen.

«Wir sind auf einem guten Weg. Wir haben in diesem ersten Jahr die Strukturen aufgebaut und verstärkt, und konnten für die neue Saison drei Profi-Trainer engagieren sowie einen Ausbildungschef verpflichten», freut sich Max Feuz, Verwaltungsratspräsident der EHC Olten Prospect AG.

«Die EHC Olten Prospect AG ist für alle da»

Sportlich war es im Nachwuchs eine erfreuliche erste Saison im neuen Gefüge. Das Fernziel ist hochstehend: Man will in allen Altersklassen sowohl Leistungs- wie auch Hobby-Eishockey anbieten können. «Die EHCO Prospect AG ist für alle da», hält Feuz dazu fest.

Damit das schon heute glückt, pflegt der Oltner Nachwuchs vor allem auch im ambitionierten Eishockey Partnerschaften mit anderen Klubs, allen voran dem EHC Biel und immer häufiger auch den Argovia Stars in Aarau. Schon heute wird auf Stufe U13 in Olten Elite-Eishockey gespielt. Bis dies jedoch in (allen) anderen Altersklassen vor Ort in Olten möglich ist, braucht es Zeit, von fünf bis zehn Jahren ist die Rede. «Aber diesen Weg wollen wir kontinuierlich weitergehen», so Feuz.

Im Zuge der professionalisierten Strukturen trägt die «e+h-Hockeyschule» bereits heute erste Früchte: So konnten in der abgeschlossenen Saison rund 25 neue Kinder für den Eishockeysport begeistert werden, sodass mittlerweile über 160 Kinder und Jugendliche beim EHC Olten Eishockey spielen.

Damit wird die EHCO Prospects auf den Stufen U15, U13 und U9 eine zweite Mannschaft anmelden können, in der U11 sogar eine dritte. Das freut vor allem auch Geschäftsführer Roland Schibler: «Eishockey war schon immer wichtig in meinem Leben. Als ich vor rund sechs Jahren das Präsidium von EHCO 2000 übernahm, hat es mich geschmerzt, in welchen Zustand der Nachwuchs kam. Nun ein Teil davon zu sein, den Nachwuchs mit der EHC Olten Prospect AG wieder dorthin zu bringen, wo er einmal war, bedeutet mir viel», sagt er und ergänzt: «Und wenn ich in der Hockeyschule die Kinder rumkurven sehe, dann weiss ich, wofür wir tagtäglich unser Bestes geben.»

EHC Olten Prospect AG: Geschäftsführer Roland Schibler und Präsident Max Feuz. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Talentförderschule ab Sommer 2023, nicht nur für Eishockeytalente

Nebst der Weiterentwicklung der Hockeyschule steckt die Prospect AG mitten im Einführungsprozess einer Talentförderschule, obwohl man in diesem ersten Jahr eingestehen musste, dass eine Lancierung per August 2022 zeitlich etwas gar ambitioniert war. «Trotzdem sieht es sehr gut aus. Die Weichen sind so gestellt, dass wir die Talentförderschule ab Sommer 23 über alle drei Stufen realisieren können», sagt Feuz.

Das Interesse für die Talentförderschule ist da, sodass Stand heute in der Oberstufe von der 6. bis 9. Klasse drei Förderklassen à rund 20 Schülerinnen und Schüler betrieben werden könnten. Für eine Umsetzung stehe man mit der Stadt Olten in Kontakt und pflege einen engen Austausch.

Den Verantwortlichen ist es dabei ein grosses Anliegen, zu betonen, dass die Talentförderschule Olten nicht nur eine Talentförderung für den Eishockeysport ist. Man spreche auch Schülerinnen und Schüler an, die ambitioniert Handball, Landhockey, Volleyball oder Tennis spielen wollen oder auch Eiskunstlaufen möchten.

Zudem sollen explizit auch Talente aus der Kultur gefördert werden. Budgeterhöhung und ­gelebtes Miteinander Obwohl sich die EHC Olten Prospect AG auf einem vielversprechenden Weg befindet, gibt es immer wieder Hürden zu meistern, allen voran die Kosten sind ein grosser Faktor. «Nachwuchsförderung kostet viel Geld», gibt Präsident Feuz zu bedenken.

Mitgliederbeiträge decken bislang rund ein Viertel der Kosten ab, für den restlichen Teil aller Aufwände ist die Prospect AG auf Sponsoren und Gönner angewiesen. Auch hier konnte man ein erstes Ziel erreichen, indem man das Budget fürs zweite Jahr um rund 100'000 Franken auf 750'000 Franken erhöhen konnte. «Das ist kein Pappenstiel», hält Feuz fest. Um weiterhin dieses Niveau halten zu können oder gar eine weitere Entwicklung anzustreben, hat man einen 1934er-Förderclub so wie einen 521er-Gönnerclub gegründet und denkt womöglich über einen zusätzlichen 100er-Gönnerklub nach.

Eine weitere grosse Herausforderung kommt mit einem Erfolg immer stärker auf: Die Infrastruktur. Schon heute mit 160 Kindern und Jugendlichen reizt der Nachwuchs die Kapazitätsgrenzen im Kleinholz aus, sodass teilweise vor und nach den Trainings kaum Garderobenzeit bleibt, weil die nächsten bereitstehen.

Im zweiten Jahr will die EHC Olten Prospect AG nicht zuletzt weiterhin stark an der Identifikation für Stadt, Region und Verein arbeiten. Man habe schon im ersten Jahr, mitunter dank einer starken Saison des EHC Olten, über den Fan, die Profimannschaft, die Geschäftsstelle bis hin zur Prospect AG eine gewisse Einheit schaffen können.

Präsident Feuz wünscht sich aber, dass man im Umfeld noch enger zusammenrückt und miteinander anpackt. «Nur gemeinsam erreichen wir Ziele.» So seien die Nachwuchsteams trotz teilweise professioneller Coaches immer wieder auf Hilfe, etwa von Eltern, angewiesen, dass Milizämter und Funktionärsämter ausgeführt werden oder sonst im Sportalltag geholfen wird.

Damit eben nicht nur die Freude am Vereinsleben gelebt wird und weiterhin gestärkt wird, sondern in den nächsten zehn Jahren eben auch die Vision erreicht werden kann: Ein Topskorer in der 1. Mannschaft aus dem eigenen Nachwuchs.

Die Nachwuchs-Teams der EHCO Prospect AG U20 A

U17 Top

U15 Top

U15 A

U13 Elit

U13 A

U11 1-3

U9 1-2

