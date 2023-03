Bilanz Das sind die Noten der EHC-Olten-Spieler: Eine handvoll Ausreisser nach oben - und einer nach unten Total 59 Meisterschaftsspiele bestritt der EHC Olten in der abgelaufenen Saison. Dabei kamen insgesamt 36 Spieler zum Einsatz - 4 Goalies, 11 Verteidiger und 21 Stürmer. Wir haben die Hauptdarsteller beurteilt - und sagen, wer in der kommenden Saison noch das grünweisse Trikot tragen wird. Marcel Kuchta und Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 26.03.2023, 05.03 Uhr

Das offizielle Mannschaftsfoto des EHC Olten für die Saison 22/23. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Simon Seiler (Tausch mit Joel Scheidegger), Benjamin Neukom (schwere Augenverletzung), Simeon Schwinger (Wechsel nach Österreich), Yannick Hänggi, Yannick Brüschweiler, Keanu Derungs, Cedric Maurer, Robin Meyer und Jan Petrig standen für eine sinnvolle Benotung zu wenig oft/nicht während der Playoffs im Einsatz.

Die Note umfasst eine Gesamtbeurteilung von Qualifikation und Playoffs, wobei die Performance in der entscheidenden Meisterschaftsphase mehr Gewicht erhielt.

Qualifikation: 26 Spiele, 2,04 Gegentore/Spiel, Fangquote: 91,39%

Playoffs: 12 Spiele, 2,49 Gg.-Tore/Spiel, Fangquote: 90,38%

Er begann die Saison, um als «Lehrling» hinter der designierten Nummer 1, Dominic Nyffeler, weiter Erfahrung sammeln zu können. Plötzlich stand er nach Nyffelers Verletzung im Rampenlicht und musste die Hauptverantwortung übernehmen. Tat dies mit Bravour und übertraf die Erwartungen. Spürte in den Playoffs die Belastung und konnte das hohe Niveau nicht ganz halten. Auf dieser Saison kann er aufbauen. Sein Vertrag beim EHCO läuft noch ein weiteres Jahr.

Qualifikation: 14 Spiele, 2,18 Gegentore/Spiel, Fangquote: 91,21%

Playoffs: 2 Spiele, 2,46 Gg.-Tore/Spiel, Fangquote: 92,54%

Bis er sich im November verletzte, erfüllte Nyffeler die Erwartungen. Danach begannen die bisweilen rätselhaften Probleme mit den Adduktoren. Es dauerte über zwei Monate, bis «Dodo» wieder einsatzbereit war. Logisch, erreichte er das geforderte Niveau nicht und musste in den Playoffs Lucas Rötheli zunächst den Vortritt lassen. Konnte am Ende den Niedergang gegen La Chaux-de-Fonds auch nicht bremsen. Hat noch zwei Jahre Vertrag in Olten.

Qualifikation: 5 Spiele, 1,97 Gegentore/Spiel, Fangquote: 92,86%

Playoffs: 0 Spiele, 0 Gg.-Tore/Spiel, Fangquote: -

Spielte zweimal den Notnagel für Nyffeler und zeigte in seinen wenigen Einsätzen tadellose Leistungen. Es gab während der Playoffs sogar Stimmen, die einen Einsatz der nominellen Nummer 3 forderten. Er hat angesichts des Verbleibs des Duos Nyffeler/Rötheli allerdings keine Zukunft in Olten.

EHCO-Torhüter Lucas Rötheli zeigte eine starke erste EHCO-Saison. Estelle Vagne / freshfocus

Qualifikation: 45 Spiele, 8 Tore, 14 Assists, 22 Punkte, 36 Strafminuten, Plus-19-Bilanz, Eiszeit: 18:56 Min./Spiel

Playoffs: 14 Spiele, 0 Tore, 3 Assists, 3 Punkte, 4 Strafminuten, Plus-4-Bilanz, Eiszeit: 19:39 Min./Spiel

Der Captain warf nochmals alles rein während der Playoffs. Überhaupt zeigte der Routinier, der auch punkto Fitness ein absolutes Vorbild war, eine gute Saison, konnte jedoch das Ruder in der Finalserie auch nicht mehr herumreissen. Es dürfte, wenn man die Signale richtig interpretiert, seine letzte Profi-Kampagne gewesen sein.

Qualifikation: 23 Spiele, 2 Tore, 2 Assists, 4 Punkte, 6 Strafminuten, Plus-4-Bilanz, Eiszeit: 9:12 Min./Spiel

Playoffs: 2 Spiele, 0 Tore, 0 Assists, 0 Punkte, 2 Strafminuten, 0-Bilanz, Eiszeit: 6:28 Min./Spiel

Der zusammen mit Silvan Wyss mittlerweile dienstälteste EHCO-Spieler (seit 2017 dabei) hatte einen schweren Stand. Kam vor allem in der ersten Saisonhälfte zu seinen Einsätzen, verbrachte aber auch viel Zeit beim MyHockey-League-Partnerteam Huttwil. Die Ära des Lausanners in Olten dürfte zu Ende gehen. Er hat gute Ansätze, schaffte den Durchbruch aber nie wirklich.

Qualifikation: 40 Spiele, 2 Tore, 9 Assists, 11 Punkte, 20 Strafminuten, Plus-18-Bilanz, Eiszeit: 15:42 Min./Spiel

Playoffs: 12 Spiele, 0 Tore, 2 Assists, 2 Punkte, 2 Strafminuten, Minus-2-Bilanz, Eiszeit: 13:37 Min./Spiel

Bei ihm ist man als Beobachter immer hin- und hergerissen. Licht und Schatten wechseln sich bisweilen in wilder Abfolge ab. Auf einen genialen Pass kann ein kapitaler Bock folgen. War in den Playoffs eher fehlerhaft - aber: er spielte mit einer kaputten Hand und biss sich trotz grosser Schmerzen durch. Erhält einen neuen Vertrag. Seine Erfahrung wird dem Team guttun.

Qualifikation: 44 Spiele, 5 Tore, 14 Assists, 19 Punkte, 55 Strafminuten, Plus-24-Bilanz, Eiszeit: 19:43 Min./Spiel

Playoffs: 14 Spiele, 0 Tore, 3 Assists, 3 Punkte, 6 Strafminuten, Plus-6-Bilanz, Eiszeit: 18:32 Min./Spiel

Der Verteidigungsminister konnte in der vergangenen Saison nicht mehr ganz an die Leistungen des Vorjahrs anknüpfen, war aber trotzdem ein sehr sicherer Wert in der EHCO-Defensive. Agierte in der Finalserie gegen La Chaux-de-Fonds mit bewundernswerter Disziplin. Bleibt dem EHCO zwei weitere Jahre erhalten.

Eliot Antonietti. Marc Schumacher / freshfocus

Qualifikation: 24 Spiele, 5 Tore, 14 Assists, 19 Punkte, 10 Strafminuten, Plus-13-Bilanz, Eiszeit: 21:35 Min./Spiel

Playoffs: 14 Spiele, 0 Tore, 6 Assists, 6 Punkte, 10 Strafminuten, Plus-6-Bilanz, Eiszeit: 20:34 Min./Spiel

Sein Tausch gegen Simon Seiler war ein riskantes Geschäft für EHCO-Sportchef Marc Grieder. Mit 19 Punkten in 24 Qualispielen erfüllte Scheidegger die offensiven Erwartungen. Als das Team - besonders im Playoff-Final - nach spielerischen Geistesblitzen dürstete, da kam von ihm aber zu wenig - speziell im kränkelnden Powerplay. Er wird den EHCO in Richtung Ajoie verlassen.

Qualifikation: 43 Spiele, 5 Tore, 15 Assists, 20 Punkte, 32 Strafminuten, Plus-16-Bilanz, Eiszeit: 17:25 Min./Spiel

Playoffs: 14 Spiele, 2 Tore, 1 Assist, 3 Punkte, 16 Strafminuten, Plus-5-Bilanz, Eiszeit: 16:34 Min./Spiel

«Ödi» ist immer noch jung und entwicklungsfähig. Deshalb wurde der Vertrag mit ihm auch verlängert. Die guten Ansätze sind bei ihm tatsächlich immer mal wieder zu sehen. Dann aber auch offensichtliche Defizite in Sachen Stocktechnik und Spielübersicht. Wenn er seine Schwächen ausmerzen kann, dann ist er für den EHCO ein wertvoller Bestandteil.

Qualifikation: 34 Spiele, 1 Tor, 8 Assists, 9 Punkte, 43 Strafminuten, Plus-11-Bilanz, Eiszeit: 14:47 Min./Spiel

Playoffs: 14 Spiele, 2 Tore, 1 Assist, 3 Punkte, 2 Strafminuten, 0-Bilanz, Eiszeit: 15:02 Min./Spiel

Bei ihm weiss man, was man bekommt. Ein grundsolider Arbeiter, der dem Team auch die nötige Portion Härte verleihen kann und mit seiner Persönlichkeit wichtig fürs Mannschaftsgefüge ist. Ist nicht immun gegen den einen oder anderen Aussetzer und hat seine Limiten. Bleibt dem EHCO erhalten.

Florian Schmuckli. Valentin Flauraud / KEYSTONE

Qualifikation: 27 Spiele, 3 Tore, 5 Assists, 8 Punkte, 6 Strafminuten, Plus-10-Bilanz, Eiszeit: 12:38 Min./Spiel

Playoffs: 14 Spiele, 1 Tor, 2 Assists, 3 Punkte, 8 Strafminuten, Plus-2-Bilanz, Eiszeit: 14:29 Min./Spiel

Die Dauer-Leihgabe aus Rapperswil war eine sinnvolle Ergänzung des Oltner Defensiv-Verbunds. Gefiel durch seinen Mut und seine Rushes vor das gegnerische Tor. Dort fehlten ihm dann, wie vielen seiner Teamkollegen, die Ideen, um wirklich gefährlich zu werden. Sein Vertrag in Rapperswil läuft aus. Er wechselt dem Vernehmen nach zu Basel.

Qualifikation: 41 Spiele, 9 Tore, 19 Assists, 28 Punkte, 14 Strafminuten, Plus-19-Bilanz, Eiszeit: 18:15 Min./Spiel

Playoffs: 14 Spiele, 5 Tore, 13 Assists, 18 Punkte, 8 Strafminuten, Plus-12-Bilanz, Eiszeit: 19:28 Min./Spiel

Seine schöne Spielerkarriere ging mit der letzten Finalniederlage zu Ende. Warf auf der Zielgeraden nochmal alles in die Waagschale und beendete die Playoffs als Topscorer seines Teams. Ihm kann man nichts vorwerfen. Eine von EHCO-Sportchef Marc Grieders Hauptaufgaben wird sein, als Ersatz für Kast einen guten Zweitlinien-Center zu holen.

Qualifikation: 12 Spiele, 3 Tore, 2 Assists, 5 Punkte, 2 Strafminuten, Plus-10-Bilanz, Eiszeit: 10:54 Min./Spiel

Playoffs: 12 Spiele, 1 Tor, 1 Assist, 2 Punkte, 4 Strafminuten, Minus-1-Bilanz, Eiszeit: 5:49 Min./Spiel

Kam im Dezember als einer der Verletzungs-Notnagel und brachte ein physisches Element ins Spiel der Oltner, das der Mannschaft gut tat. Offensiv mit Limiten, aber Puide erfüllte die Erwartungen. Hat trotzdem wohl keine Zukunft in Olten.

Qualifikation: 37 Spiele, 4 Tore, 10 Assists, 14 Punkte, 8 Strafminuten, Minus-1-Bilanz, Eiszeit: 12:16 Min./Spiel

Playoffs: 10 Spiele, 1 Tor, 3 Assists, 4 Punkte, 0 Strafminuten, Plus-2-Bilanz, Eiszeit: 12:25 Min./Spiel

Mit seinem Speed ein wertvoller Bestandteil für die Mannschaft. Bei ihm wartet man aber immer noch auf den nächsten Schritt. Muss mehr Verantwortung übernehmen und seine Schnelligkeit in offensiven Output umwandeln. Hat das Potenzial, eine grössere Rolle zu spielen. Deshalb wurde auch sein Vertrag verlängert.

Qualifikation: 25 Spiele, 6 Tore, 1 Assist, 7 Punkte, 10 Strafminuten, Minus-1-Bilanz, Eiszeit: 12:57 Min./Spiel

Playoffs: 11 Spiele, 0 Tore, 0 Assists, 0 Punkte, 4 Strafminuten, Minus-2-Bilanz, Eiszeit: 9:25 Min./Spiel

Es war wegen Verletzungen eine ziemlich verkorkste Saison für den Tessiner. Kam dann zurück, als es der Mannschaft nicht mehr sonderlich gut lief. In den Playoffs ein offensiver Nonvaleur. Auch er konnte nicht in die Bresche springen, als die Leistungsträger ausfielen. Aber: Dal Pian hat viel Steigerungspotenzial, weshalb auch sein Vertrag verlängert wird.

Qualifikation: 40 Spiele, 6 Tore, 13 Assists, 19 Punkte, 12 Strafminuten, Plus-11-Bilanz, Eiszeit: 13:54 Min./Spiel

Playoffs: 11 Spiele, 0 Tore, 1 Assists, 1 Punkte, 14 Strafminuten, Plus-2-Bilanz, Eiszeit: 12:35 Min./Spiel

Auch einer dieser Spieler, bei welchen sich Licht und Schatten munter abwechselten. Hat eigentlich viele Voraussetzungen, um ein dominierender Akteur zu sein - zumindest auf Stufe Swiss League. Aber er muss es schaffen, seine Leistungen regelmässiger abzurufen, konstanter zu werden. Und er ist die Personifizierung der Oltner Ineffizienz, da muss er sich verbessern. Ein Verbleib beim EHCO ist nicht ausgeschlossen.

Qualifikation: 41 Spiele, 0 Tore, 3 Assists, 3 Punkte, 10 Strafminuten, Plus-1-Bilanz, Eiszeit: 10:07 Min./Spiel

Playoffs: 13 Spiele, 4 Tore, 2 Assists, 6 Punkte, 6 Strafminuten, Plus-3-Bilanz, Eiszeit: 12:19 Min./Spiel

Beendete in den Playoffs eine unglaublich lange dauernde Torflaute. Erlebte eine Qualifikation zum Vergessen, steigerte sich dann nach seinem ersten Saisontreffer ins leere Tor in der entscheidenden Meisterschaftsphase erheblich. Unter dem Strich wars dann aber doch nur knapp genügend. Er dürfte dem Spar- und Verjüngungskurs zum Opfer fallen.

Qualifikation: 8 Spiele, 0 Tore, 0 Assists, 0 Punkte, 4 Strafminuten, Minus-3-Bilanz, Eiszeit: 11:22 Min./Spiel

Playoffs: 11 Spiele, 1 Tor, 2 Assists, 3 Punkte, 0 Strafminuten, Plus-2-Bilanz, Eiszeit: 8:15 Min./Spiel

Die Leihgabe des EV Zug hatte lange Zeit Mühe, sich zu akklimatisieren und musste während der Playoffs sogar zwischenzeitlich mit einem Platz auf der Tribüne vorliebnehmen. Hatte in der Finalserie dann wieder eine prominentere Rolle und zeigte vielversprechende Ansätze. Auch punkto Stocktechnik gehört er zu den Besten in der Liga. Sein Vertrag in Zug läuft aus. Wäre ein Kandidat für die Oltner Verjüngungskur.

Spannung vor dem Final-Spiel im Oltner Kleinholz. Marc Schumacher / freshfocus

Qualifikation: 2 Spiele, 0 Tore, 1 Assist, 1 Punkt, 0 Strafminuten, Plus-2-Bilanz, Eiszeit: 15:35 Min./Spiel

Playoffs: 7 Spiele, 0 Tore, 2 Assists, 2 Punkte, 0 Strafminuten, Plus-1-Bilanz, Eiszeit: 16:31 Min./Spiel

9 Spiele, 0 Tore, 3 Assists. Das ist die schwache Bilanz von William Rapuzzi, der als dritter Ausländer zum EHCO stiess. Der US-Amerikaner kam mit seinen Rückenproblemen als «beschädigte Ware» nach Olten und war nie in der Lage, die durch die Verletzungen/Krankheiten von Garry Nunn entstandenen Lücken zu schliessen. Eine Enttäuschung, ohne Wenn und Aber.

Qualifikation: 37 Spiele, 5 Tore, 20 Assists, 25 Punkte, 10 Strafminuten, Plus-15-Bilanz, Eiszeit: 16:02 Min./Spiel

Playoffs: 14 Spiele, 7 Tore, 5 Assists, 12 Punkte, 2 Strafminuten, Plus-7-Bilanz, Eiszeit: 18:17 Min./Spiel

Avancierte in den Playoffs zum Mann der wichtigen Tore. Hatte eine durchwachsene Qualifikation, blühte dann jedoch neben Spiller und Kast auf und unterstrich seinen Wert als Scorer in der entscheidenden Meisterschaftsphase. Doch auch er hatte in der Finalserie keine Antwort mehr auf das kollektive Offensivversagen des EHCO. Hat seinen Vertrag in Olten um zwei Jahre verlängert.

Qualifikation: 6 Spiele, 2 Tore, 2 Assists, 4 Punkte, 2 Strafminuten, 0-Bilanz, Eiszeit: 16:46 Min./Spiel

Playoffs: 13 Spiele, 4 Tore, 9 Assists, 13 Punkte, 6 Strafminuten, Plus-8-Bilanz, Eiszeit: 19:27 Min./Spiel

Stiess im Januar von Kloten via B-Lizenz zum EHCO als Ersatz für den schwer verletzten Benjamin Neukom. Unter dem Strich in den Playoffs der offensiv kreativste und gefährlichste Oltner Stürmer, auch wenn seine Schusseffizienz in der Finalserie schliesslich ebenso unbefriedigend war. Immerhin kreierte er mit seinen läuferischen Fähigkeiten, seiner Stocktechnik und seiner Spielintelligenz immer wieder Gefahrenmomente vor dem gegnerischen Tor. Dürfte sein Glück nochmal in Kloten versuchen, wo er noch einen laufenden Vertrag besitzt. Für den EHCO wohl leider nicht erschwinglich.

Lukas Lhotak. Marc Schumacher / freshfocus

Qualifikation: 44 Spiele, 21 Tore, 8 Assists, 29 Punkte, 39 Strafminuten, Plus-8-Bilanz, Eiszeit: 15:03 Min./Spiel

Playoffs: 14 Spiele, 6 Tore, 1 Assist, 7 Punkte, 4 Strafminuten, Plus-1-Bilanz, Eiszeit: 15:06 Min./Spiel

Hat seinen Job als zuverlässiger Torschütze erledigt. Insgesamt 27 Treffer erzielte der Tscheche mit Schweizer Lizenz. Das hat ihn natürlich nicht billiger gemacht. Eine Vertragsverlängerung wäre nachvollziehbar, ist aber aus finanziellen Gründen unwahrscheinlich. Auch «Lhoty» dürfte dem Spar- und Jugendkurs zum Opfer fallen.

Qualifikation: 44 Spiele, 27 Tore, 30 Assists, 57 Punkte, 24 Strafminuten, Plus-38-Bilanz, Eiszeit: 19:23 Min./Spiel

Playoffs: 14 Spiele, 1 Tor, 6 Assists, 7 Punkte, 4 Strafminuten, Minus-1-Bilanz, Eiszeit: 19:27 Min./Spiel

Toller Start in die Saison. Er wurde als Mann geholt, der vor allem in den Playoffs den Unterschied ausmachen soll. Da war er dann aber leider unsichtbar. Collins war, wie sich herausstellte, spielerisch zu abhängig vom Duo Nunn/Horansky. Als die Beiden gleichzeitig ausfielen, war er kein Faktor mehr. Ein Ausländer sollte aber «selbsttragend» sein. Im Dezember hätten wohl alle für eine Vertragsverlängerung plädiert. Jetzt stehen die Zeichen auf Abschied - zumal er auch eher zu den teureren Spielern gehörte.

Qualifikation: 24 Spiele, 15 Tore, 25 Assists, 40 Punkte, 12 Strafminuten, Plus-21-Bilanz, Eiszeit: 17:51 Min./Spiel

Playoffs: 7 Spiele, 1 Tor, 2 Assists, 3 Punkte, 4 Strafminuten, Minus-1-Bilanz, Eiszeit: 16:53 Min./Spiel

Was soll man sagen? Kann eine Saison verkorkster und unglücklicher verlaufen als jene des Kanadiers? Was für ein Pechvogel! Erst die frühe Abgangsmeldung Richtung Visp, dann zweimal eine Muskelverletzung im Oberschenkel, gefolgt von einem Rippenbruch, einer schwere Grippe zum Playoff-Start und - zum krönenden Abschluss - kurz nach dem Comeback im Viertelfinal ein gebrochener Daumen. Verrückt! Er hätte nach vier mehrheitlich tollen Jahren in Olten einen würdigeren Abschied verdient.

Qualifikation: 33 Spiele, 17 Tore, 32 Assists, 49 Punkte, 24 Strafminuten, Plus-30-Bilanz, Eiszeit: 16:43 Min./Spiel

Playoffs: 2 Spiele, 0 Tore, 0 Assists, 0 Punkte, 2 Strafminuten, Minus-2-Bilanz, Eiszeit: 18:32 Min./Spiel

Wenn er doch nur nicht so zerbrechlich wäre…dann würde Stan Horansky vermutlich nicht beim EHC Olten in der Swiss League spielen. Ja, der Slowake mit Schweizer Lizenz ist einer der besten Spieler der zweithöchsten Spielklasse. Aber eben auch (zu) oft verletzt. Fehlte dem EHCO während der Playoffs an allen Ecken und Enden. Bleibt dem Team noch drei Jahre erhalten. Hoffentlich macht die Verletzungshexe endlich mal einen grossen Bogen um ihn. Es wäre allen Beteiligten zu gönnen.

Silvan Wyss. Urs Lindt / freshfocus

Qualifikation: 38 Spiele, 3 Tore, 7 Assists, 10 Punkte, 12 Strafminuten, Plus-3-Bilanz, Eiszeit: 12:47 Min./Spiel

Playoffs: 14 Spiele, 1 Tor, 2 Assists, 3 Punkte, 8 Strafminuten, Plus-1-Bilanz, Eiszeit: 11:58 Min./Spiel

Bei ihm weiss man, was man bekommt: Harte, ehrliche Büez. «Whity» hat seine Limiten, aber er lässt immer sein Herz auf dem Eis. Für die Mannschaft auch dank seiner Vielseitigkeit wertvoll. Könnte sogar als Verteidiger auflaufen. Der nach dem sich abzeichnenden Abgang von Heughebaert dienstälteste Oltner hat noch einen Vertrag für die kommende Saison.

Qualifikation: 45 Spiele, 8 Tore, 8 Assists, 16 Punkte, 41 Strafminuten, Plus-3-Bilanz, Eiszeit: 13:55 Min./Spiel

Playoffs: 11 Spiele, 4 Tore, 3 Assists, 7 Punkte, 0 Strafminuten, Plus-7-Bilanz, Eiszeit: 14:16 Min./Spiel

Zeigte bis zu seinem Ausraster im Warm-up vor dem zweiten Finalspiel sehr gute Playoffs und war eine der treibenden Kräfte der Oltner. Mit dem Aussetzer erwies er seiner Mannschaft in einem kritischen Moment aber einen Bärendienst. Sein Vertrag läuft aus. Gut möglich, dass auch er der anstehenden Verjüngungskur zum Opfer fällt.

Lars Leuenberger spricht zu seiner Mannschaft. Marc Schumacher / freshfocus

