Hautnah dabei: Aline Seitz und Michelle Andres an der Bahnrad-EM

Bahnrad-EM Hautnah dabei: So erlebten Aline Seitz und Michelle Andres den letzten Wettkampftag an der Bahnrad-EM in Grenchen Am letzten Tag der Bahnrad-EM in Grenchen bestritten die Aargauerinnen Aline Seitz und Michelle Andres gemeinsam das Madison-Rennen. Gegen die überlegene internationale Konkurrenz gab es nichts zu holen, trotzdem war es ein spezieller Tag für die Kindheitsfreundinnen. So sah ihr Tag aus. Michael Höchner Jetzt kommentieren 12.02.2023, 20.24 Uhr

Aline Seitz (l.) und Michelle Andres während des Madison-Rennen in Grenchen. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Die beiden Aargauerinnen Aline Seitz und Michelle Andres kennen sich seit ihrer Kindheit. Ihre Verbindung war damals wie heute der Radsport. Zusammen durchliefen sie gemeinsam die Juniorinnen-Stufen der Schweizer Nationalteams und nahmen vergangene Woche bereits zum zweiten Mal an einer Heim-EM teil. Neben verschiedensten Einzeln und Team-Wettkämpfen starteten sie am Sonntag gemeinsam im Madison-Rennen.

Der Tag begann für Aline Seitz und Michelle Andres mit einem gemütlichen Frühstück im Teamhotel in Bettlach. Da das Madison-Rennen erst am Nachmittag angesetzt war, gingen die beiden am Morgen noch einmal mit dem Bike für eine halbe Stunde auf die Rolle. Die Beine wurden dabei gelockert und der Körper aufgeweckt, damit die Belastung später beim Rennen nicht allzu gross ist. Drei Stunden vor dem Rennen gab es eine letzte Mahlzeit: ein Teller Reis muss bis am Abend reichen. Mit dem Auto erfolgte dann die Fahrt ins Stadion. Aufgrund der Nähe von Grenchen und Bettlach (fünf Fahrminuten) reiste mancher Athlet auch mit dem Rad an.

Viel Arbeit vor dem Rennstart

Rund 40 Minuten vor Beginn des Wettkampfs startete das Eingrooven von Seitz und Andres. Während der Mechaniker das Fahrrad zusammensetzte und in die Inspektion brachte, wurden die Trikots der Schweizerinnen bereitgestellt und mit den Startnummern beschriftet. In der Schweizer Box folgte eine letzte Besprechung. Derweil herrschte rundherum grosser Trubel. Die Box des Schweizer Teams ist nur eine von vielen inmitten der ovalförmigen Rundbahn. Kurz vor Beginn des Madison ging es für Seitz und Andres noch ein letztes Mal auf die Rolle. Mit Musik in den Ohren brachten sich die beiden auf Betriebstemperatur für den Wettkampf.

Aline Seitz (l.) und Michelle Andres (r.) bei letzten Besprechungen in der Schweizer Teambox. Michael Höchner / Aargauer Zeitung Die Teamboxen der Nationen liegen eng aneinander. Michael Höchner / Aargauer Zeitung Auf einem Rolltrainer bringen sich Seitz (l.) und Andres (r.) auf Betriebstemperatur. Michael Höchner / Aargauer Zeitung Blick ins weite Rund des Tissot Velodrome in Grenchen. Michael Höchner / Aargauer Zeitung Madison-Europameisterinnen werden die Britinnen Katie Archibald (3. v. l.) und Elinor Barker (4. v. l.). Michael Höchner / Aargauer Zeitung Kurz vor Rennstart werden noch die letzten Änderungen am Fahrgerät vorgenommen. Michael Höchner / Aargauer Zeitung Jeder Handgriff muss sitzen. Michael Höchner / Aargauer Zeitung Gemäss Regelwerk werden dir Rennräder inspiziert. Michael Höchner / Aargauer Zeitung

Die Bahnrad-Europameisterschaften finden zum dritten Mal nach 2015 und 2021 im solothurnischen Grenchen statt. Sowohl Andres als auch Seitz waren bei der letzten Ausgabe mitdabei. In bester Erinnerung bleibt der Exploit von Michelle Andres zusammen mit Léna Mettraux, als sie im Madison-Rennen den starken vierten Rang belegten. Im Vergleich zu 2021 gab es aber zwei grundsätzliche Unterschiede.

Andres diesjährige Partnerin hiess nicht Mettraux, sondern Seitz. Desweiteren waren dieses Jahr die absoluten Top-Cracks des Bahnradsports am Start. Mit der EM in Grenchen startete zugleich das Qualifikations-Fenster für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Umso wichtiger war also der Wettkampf für alle Athletinnen. 2021, kurz nach Olympia, waren nicht alle Favoritinnen am Start gewesen. Angesichts der Konkurrenz durfte man also dieses Jahr keine weitere Überraschung erwarten.

So funktioniert die Rennrad-Disziplin Madison Im Madison-Rennen wird in Zweierteams eine Renndistanz von 120 Runden zurückgelegt. Die Fahrerinnen schiessen dabei mit gut 54 Km/h über die 250 Meter lange ovalförmige Rundbahn. Alle 10 Runden erhalten die ersten vier Teams Punkte. Das Team, welches nach kompletter Renndistanz die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt. Zu den Favoritinnen in dieser Disziplin gehörten neben den Dominatorinnen aus Grossbritannien auch Belgien, Italien, Frankreich und Dänemark.

Keine Chance gegen die internationale Konkurrenz

Für Seitz und Andres war von Beginn weg klar, dass sie nicht die Pace der Topteams über 120 Runden mithalten können. Folglich ging es darum, am Feld dranzubleiben und nicht überrundet zu werden, wofür 20 Punkte abgezogen würden. Entscheidend im Madison ist das Zusammenspiel der beiden Fahrerinnen. Eine Fahrerin fährt jeweils im Feld mit, während der andere Part ausruht. Alle paar Runden tauschen die beiden Fahrerinnen die Rollen. So kann die Energie effizient eingesetzt werden. Bei den Schweizerinnen übernahm Andres den taktischeren und bezüglich Ausdauer anspruchsvolleren Teil, während Seitz um die Punkte sprinten sollte.

Doch mit den Sprints zu Punkten zu kommen, wollte während des ganzen Rennens nie so wirklich funktionieren. Insgesamt gewannen die Aargauerinnen im gesamten Rennen nur einen Punkt. Diesen zu Rennhälfte in Runde 60. Generell nahmen die Schweizerinnen die Rolle der Reagierenden und nicht der Agierenden ein. Gegen Ende des Rennens mussten die beiden abreissen lassen, woraufhin sie vom Feld überrundet wurden. Letztendlich belegten Seitz und Andres mit -19 Punkten den neunten Rang. Angesichts der starken Konkurrenz ein zu erwartendes Resultat auch für Seitz und Andres, für welche eine Position unter den Top acht schon herausragend gewesen wäre.

Den Titel sicherten sich die Britinnen Katie Archibald und Elinor Barker. Von der ersten Runde an kontrollierten sie das Rennen, wodurch der Sieg nie gefährdet war. Auch ein Fluchtversuch von Italien, Belgien und den Niederlanden änderte daran nichts mehr. Silber und Bronze sicherten sich Frankreich und Italien.

Positive Energie vom Heimpublikum

Seitz und Andres fuhren insgesamt ein solides Resultat heraus. Zufrieden waren die beiden Aargauerinnen aber keineswegs. «Wir haben uns beide ein besseres Rennen erhofft, auch wenn der Rang akzeptabel ist», erklärt Andres und führt aus: «Ich war extrem froh, dass ich Aline an meiner Seite hatte. Sie hat mich immer wieder motiviert und Löcher im Feld geschlossen. Ich hatte heute einen schlechten Tag und war nicht wirklich fit.»

Trotz der Enttäuschung im Madison-Rennen blicken die beiden auf eine positive EM-Woche zurück. «Ich konnte die Energie dieser Heim-EM mitnehmen und in positive Gefühle umwandeln», so Seitz. «Das Heimpublikum im Rücken gibt einem noch einmal einen Motivationsschub, um weiterzukämpfen», sagt Andres. Nach dem Rennen war aber noch nicht Schluss. Zusammen mit dem Fanclub und Familie wurde das Rennen bilanziert und der Tag ausgeklungen.

Auf die beiden warten nun zwei Tage Erholung, ehe die Vorbereitung für den Weltcup-Start beginnt. Ende Februar stehen Aline Seitz und Michelle Andres im indonesischen Jakarta im Einsatz.

Die Resultate des Madison-Rennen der Frauen 1. Platz Grossbritannien (38 Punkte), 2. Frankreich (25), 3. Italien (19), 4. Belgien (17), 5. Dänemark (14), 6. Polen (10), 7. Deutschland (9), 8. Niederlande (8), 9. Schweiz (-19), 10. Spanien (-20).

