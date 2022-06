Aufstiegsspiele: Riedholz und Hägendorf trennen sich 2:2

Aufstiegsspiele Gemischte Gefühle auf beiden Seiten: Riedholz und Hägendorf trennen sich 2:2 Riedholz und Hägendorf trennen sich im Aufstiegsspiel zur 2. Liga nach offenem Schlagabtausch vor 400 Zuschauern 2:2. Die Szene des Spiels: Das Fallrückziehertor von Riedholz-Spieler Alex Steffen. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 10.06.2022, 23.03 Uhr

Traumtor: Riedholz' Alex Steffen trifft gegen Hägendorf zum 2:1 sehenswert per Fallrückzieher. Carole Lauener / Solothurner Zeitung

Als auf dem Sportplatz Wyler in Riedholz der Schlusspfiff ertönt, da wird es plötzlich still, erlösende Jubelschreie bleiben aus. 2:2 endet die Partie zwischen Riedholz und Hägendorf. Die gut 400 Zuschauer applaudieren für ein unterhaltsames Aufstiegsspiel, das durchaus auf beide Seiten hätte kippen können. Die Stimmung war auf Riedholzer Seite gedämpft, weil sie die Partie mit einer kämpferischen Leistung zwar drehten, aber die 2:1-Führung dennoch nicht über die Zeit brachten. Und der FC Hägendorf zeigte sich enttäuscht, weil man die erhoffte Leistung nicht auf den Platz brachte. «Das war eines unserer schlechtesten Spiele. Wir waren viel zu passiv und haben nicht viele Zweikämpfe gewonnen», sprach Hägendorf-Trainer Beat Kamber Klartext und ergänzte: «Schade. Denn die Jungs haben phasenweise gezeigt, dass sie es können. Am Schluss müssen wir sicher froh sein, dass wir hier überhaupt einen Punkt holen konnten.»

Riedholz drehte die Partie nach Rückstand - und hätte den Sieg verdient gehabt. Carole Lauener / Solothurner Zeitung

Riedholz, bei welchen viel über Captain Henry Horn lief, startete tatsächlich präsenter in die Partie als die zunächst träge wirkenden Hägendörfer und notierte bereits in den Startminuten die erste hochkarätige Chance. Obwohl Riedholz über weite Strecken der ersten Halbzeit die spielbestimmendere Mannschaft war, brachte jedoch Hägendorfs Sandro Schalt nach starker Vorarbeit von Noah Kurmann die Gäste mit einem satten Schuss in Führung (19.). Riedholz tat sich in der Folge schwer, die Vorstösse konsequent zu Ende zu spielen.

Carole Lauener / Solothurner Zeitung

Als die Gastgeber dann eine nette Passstafette doch vollendeten, stand der vermeintliche Torschütze Manuel Reber im Offside (32.). Doch Riedholz blieb über die Pause hinweg geduldig. Nach zwei weiteren Topchancen traf eben dieser Manuel Reber doch noch verdient zum 1:1 (58.). Und schliesslich brachen in Riedholz nach 72 Minuten alle Dämme, als Alex Steffen mittels Fallrückzieher sehenswert zum 2:1 traf.

Doch mit dem Führungstor zog sich Riedholz allmählich zurück, liess Hägendorf aufkommen, indem man sich auf dem eigenen Platz etwas gar stark auf das Verwalten der Führung konzentrierte. Bis zur 87. Minute ging die Taktik auf – doch dann nutzten die Hägendörfer eine Riedholzer Unordnung auf einen langen Einwurf resolut aus und glichen mit Lukas Dätwylers Schlenzertor zum 2:2-Endstand aus.

Carole Lauener / Solothurner Zeitung

Remo von Flüe, Trainer von Riedholz, hatte nach dem Spiel gemischte Gefühle: «Einerseits haben wir einen Supermatch gezeigt. Wir konnten mit einer engagierten Leistung dieses Spiel noch drehen. Andererseits ist die Enttäuschung schon da, dass wir diesen Gegentreffer noch hinnehmen mussten. Das Team hätte einen Sieg verdient gehabt.»

Mit dem 2:2-Remis bleibt im Aufstiegsrennen zur 2. Liga weiterhin alles offen. Hägendorf muss am Dienstag in Gerlafingen ran, während Riedholz zu Hause Zuchwil empfängt.

Riedholz’ von Flüe: «Für uns ändert sich nicht viel: Wir müssen voll auf Sieg spielen und gewinnen. Ich bin froh, dass es nach wie vor um etwas geht. Ich freue mich auf ein weiteres Heimspiel mit all den Leuten hier, die eine wunderbare Stimmung machen.»

Hägendorf geht als Führender in die letzte Runde. Und dennoch sagt Trainer Kamber: «Wir müssen wieder auswärts antreten. Die Ausgangslage ist sicher hart, aber durchaus machbar. Wir werden nun unsere Kräfte bündeln müssen und zu unserem Spiel zurückfinden.» Fortsetzung folgt am Dienstag mit der dritten Aufstiegsrunde innert sieben Tagen.

Gemischte Gefühle beim FC Riedholz. Carole Lauener / Solothurner Zeitung

