Riedholz schlägt Zuchwil 2:1, steigt aber dennoch nicht auf

Aufstiegsspiele 3. Liga Am Ende waren alle enttäuscht: Riedholz schlägt Zuchwil 2:1, steigt aber trotzdem nicht auf Der FC Riedholz gewinnt im entscheidenden Aufstiegsspiel vor 950 Zuschauern gegen Zuchwil 2:1, steigt aber trotzdem nicht in die 2. Liga auf. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 14.06.2022, 23.27 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Riedholz (in Gelb) schlug Zuchwil, nutzte aber nichts. Bild: Hans Peter Schläfli

«Seid ihr bereit? Jaaaa!» Dreimal riefen die Riedholzer ihren Schlachtruf. Anstoss, Eckball, Kopfball, Tor für Zuchwil. Offenbar war da in der ersten Minute noch keiner der Gelben so richtig bereit, denn es war mit Miguel Cardenas der Kleinste, der am höchsten stieg und Zuchwil per Kopf in Führung brachte. Der Vorteil, wenn man früh in Rückstand gerät, ist zweifellos, dass man noch viel Zeit hat, um das Blatt noch zu wenden. So baute Riedholz sorgfältig von hinten heraus auf und liess den Ball in die Breite laufen.

In der 14. Minute gelang Manuel Reber im Nachschuss nach einer längeren Druckphase tatsächlich das 1:1 für Riedholz. Dann flachte die Partie etwas ab. Nach der Pause das zu erwartende Bild: Riedholz, das gewinnen musste – und das erst noch am besten mit mehreren Toren – griff geduldig an. Es kam auch zu einigen gefährlichen Szenen. Die bemerkenswerteste war in der 65. Minute, als Marc Schär zwei Zuchwiler aussteigen liess, aber in der Mitte keiner etwas aus der Chance machen konnte. In der 69. Minute war es dann so weit: Luc Henzi setzte sich am linken Flügel durch und in der Mitte bedankte sich Manuel Reber mit seinem zweiten Treffer für die perfekte Hereingabe.

Zuchwil musste reagieren. Sofort kippte der Match auf die andere Seite. Bei einem Kopfball von Nicola Mühlhauser an die Lattenunterkante fehlten nur Zentimeter zum Ausgleich. Kurz vor Schluss schien es dann passiert zu sein: Goalie Pascal Klaus fing einen von Karanjot Dhillon direkt geschossenen Freistoss zwar sicher, machte aber drei Schritte rückwärts und der Linienrichter zeigte mit der Fahne an, dass der Ball im Tor war. Der Schiedsrichter pfiff, überlegte kurz, besprach sich mit seinem Assistenten und entschied dann auf Foul am Torhüter im Fünfmeterraum – wo dieser bekanntlich nicht angegangen werden darf. Die Zuchwiler haderten mit diesem Entscheid. Keiner habe den Riedholzer Goalie berührt, meinten sie auch nach dem Spiel.

«Wir werden es nächstes Jahr noch einmal versuchen»

Mit dem Schlusspfiff jubelte zunächst Riedholz, doch gleich darauf wurde bekannt, dass Gerlafingen gewonnen hatte. Somit war die Enttäuschung am Ende beidseitig. «Es wäre ein schöner Abschluss für mich gewesen», meinte am Ende Michele Foglia, der als Zuchwil-Trainer aufhören wird. «Wir haben eigentlich gut gespielt, aber es nach der frühen Führung nicht verstanden, das Spiel zu kontrollieren und nachzudoppeln.»

Die 950 Zuschauer auf dem Sportplatz Wyler dankten dem FC Riedholz mit minutenlangem Applaus für das tolle Spiel. «Aller guten Dinge sind drei», sagte Trainer Remo von Flüe. «Meine Mannschaft ist noch jung und wird immer besser. Wir werden es nächstes Jahr gleich noch einmal versuchen und dann wird es mit dem Aufstieg klappen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen