Der FC Riedholz hat «eins aufs Dach bekommen» und will reagieren.

Aufstiegsspiele 3.-/2. Liga Riedholz-Trainer Remo von Flüe: «Wir haben eins aufs Dach bekommen, aber es ist noch alles offen» Der FC Riedholz und der FC Zuchwil sind nach ihren Startniederlagen in den Aufstiegsspielen für die 2. Liga unter Zugzwang. Riedholz empfängt in der zweiten Runde vom Freitag den FC Hägendorf und der FC Zuchwil den FC Gerlafingen. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 09.06.2022, 15.34 Uhr

Gerlafingens Topskorer Philipp Breu gegen den Riedholzer Tim Gyger. Hans Peter Schläfli

«Wir müssen einiges besser machen und unbedingt gewinnen und punkten. Es wäre sehr schade, wenn es in der letzten Runde um nichts mehr gehen würde für uns», sagt FC-Riedholz-Trainer Remo von Flüe vor der zweiten Runde der Aufstiegsspiele.

Sein Team unterlag am Dienstag zum Auftakt dem FC Gerlafingen mit 1:2. Silas Gunziger brachte Riedholz kurz nach der Pause zwar in Führung, doch die Gerlafinger drehten die Partie mit Toren in der 76. und der 85. Minute noch zu ihren Gunsten.

«Wir müssen wieder aufstehen»

«Wir sind nie richtig ins Spiel gekommen und zwei, drei Spieler haben einen ganz schwachen Tag eingezogen», ergründet von Flüe die Startniederlage. Etwas unglücklich waren seiner Meinung nach die beiden Entscheide der Schiedsrichter, welche zu den Standardsituationen führten, die dem FC Gerlafingen den Sieg ermöglichten.

«Gerlafingen hat es aber auch gut gemacht», würdigt er die Leistung des Gegners und richtet den Blick nach vorne: «Wir haben eins aufs Dach bekommen und waren extrem enttäuscht – das ist auch richtig so. Aber ich habe meiner Mannschaft gesagt, dass immer noch alles offen ist und dass wir wieder aufstehen müssen und uns auf die beiden Heimspiele freuen können.»

Eine weitere Niederlage gegen den am Dienstag erfolgreich gestarteten FC Hägendorf kann sich der FC Riedholz wohl nicht leisten. Bruno Kissling

Gegen die Hägendörfer, die am ersten Spieltag einen 3:0-Erfolg gegen den FC Zuchwil feierten, ist der FC Riedholz am Freitagabend unter Zugzwang. «Wir müssen wieder Gas geben, aggressiver auftreten und dürfen nicht mehr so nervös sein wie gegen Gerlafingen.» Das 1:2 gegen den FC Gerlafingen war für den Sieger der Gruppe 1 die erste Niederlage seit Ende Oktober. Im aktuellen Kalenderjahr feierte Riedholz neun Siege und spielte einmal unentschieden.

Die Riedholzer haben ihr Schicksal noch in den eigenen Händen

Trotz des verpatzten Starts in die Aufstiegsspiele haben die Riedholzer ihr Schicksal immer noch in den eigenen Händen. Denn sechs Punkte müssten im Normalfall reichen für den Aufstieg. Es sei denn es ergibt sich die Pattsituation mit Riedholz, Gerlafingen und Hägendorf mit je zwei Siegen – dann würde das Torverhältnis entscheiden.

Auch der Blick in die Vergangenheit sollte dem FC Riedholz, aber auch dem FC Zuchwil, der in der gleichen Situation ist, Mut geben. Nicht weniger als neun Klubs erholten sich in den letzten zwanzig Austragungen der Aufstiegsspiele von einer Startniederlage und schafften den Aufstieg doch noch.

GS Italgrenchen im Vorjahr; dazu der FC Oensingen (2019), der FC Mümliswil (2013), der FC Trimbach (2011) und der FC Wolfwil in der Saison 2006/07. Auch Croatia (2015), Iliria (2014), Härkingen (2004) und der SC Derendingen (2003) konnten das Blatt jeweils noch wenden, allerdings gab es in diesen Jahren drei Aufsteiger, was die Sache natürlich etwas erleichterte.

Wenn Riedholz und Zuchwil in der zweiten Runde erneut verlieren, wären die Aufstiegsspiele vorzeitig entschieden. Gerlafingen und Hägendorf würden mit je sechs Punkten als Aufsteiger feststehen und der letzte Spieltag vom Dienstag wäre hinfällig. Dieses Szenario gab es in den vergangenen zwanzig Jahren erst zweimal.

2010 gewannen der FC Bellach und der FC Wangen bei Olten II je zweimal, wodurch der FC Wacker Grenchen und der FC Olten II das Nachsehen hatten. Im Jahr 2005 konnten der SC Fulenbach und der FC Luterbach schon nach zwei Runden einpacken und der FC Dulliken sowie der FC Lommiswil feierten den Aufstieg in die 2. Liga.

