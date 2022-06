Der FC Gerlafingen und der FC Hägendorf steigen auf.

Aufstiegsspiele 3.-/2. Liga Der Kirchacker wird zur Festhütte: Gerlafingen und Hägendorf steigen in die 2. Liga auf Der FC Gerlafingen schlägt den FC Hägendorf im letzten Aufstiegsspiel dank eines Treffers in der Nachspielzeit durch Beytullah Özdemir – beide Klubs sind oben. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 15.06.2022, 00.32 Uhr

Der FC Gerlafingen ist 3.-Liga-Meister 2022 und feiert nach acht Jahren die Rückkehr in die 2. Liga. Markus Müller

Die knapp 1200 Zuschauer verwandelten den Sportplatz Kirchacker in Gerlafingen nach dem Schlusspfiff in ein Tollhaus. Beide Teams feierten mit ihren Fans den Aufstieg in die 2. Liga. Der FC Gerlafingen beendet die Aufstiegsspiele mit sechs Punkten als 3.-Liga-Meister. Und auch dem FC Hägendorf reicht die 0:1-Niederlage. Denn Riedholz schliesst mit dem 2:1-Sieg im Parallelspiel gegen den FC Zuchwil zwar punktemässig zu den Hägendörfern auf, hat aber das schlechtere Torverhältnis.

Das Heimteam machte lange Zeit zu wenig für den Sieg. Erst in der Schlussviertelstunde zündete Gerlafingen endlich ein Offensivfeuerwerk. Fast im Minutentakt kamen die Gastgeber jetzt zu Torchancen. Aber sie scheiterten gleich reihenweise am herausragenden Hägendörfer Goalie Noel Glanzmann.

Es lief bereits die vierte Minute der Nachspielzeit und die Gerlafinger Fans waren der Verzweiflung nahe. Dann noch einmal ein langer Ball auf Beytullah Özdemir. Und diesmal kam Glanzmann einen Schritt zu spät; Özdemir umkurvte den Hägendörfer Torhüter und schoss zum 1:0 ein.

Nach dem ersten Platzsturm der Zuschauer pfiff der Schiedsrichter das Spiel wieder an, um das Drama nach nur wenigen Sekunden endgültig zu beenden. Was folgte, war ausgelassene Jubelstimmung auf beiden Seiten und ein heilloses Durcheinander auf dem Kirchacker. Und mittendrin die völlig erschöpften, aber glücklich feiernden Spieler.

Innert zwei Wochen von Platz drei zum Aufstieg

Vor zwei Wochen hatte wenig darauf hingedeutet, dass der FC Gerlafingen acht Jahre nach dem Abstieg die Rückkehr in die 2. Liga feiern könnte. Als Tabellendritter der Gruppe 2 stieg das Team von Kevin Rickli ins letzte Spiel der regulären Saison. Doch während die Konkurrenten patzten, gewannen die Gerlafinger gegen Leuzigen und schafften so doch noch den Einzug in die Promotionsrunde. Und dort dank der beiden Heimsiege den Aufstieg.

«Es ist unglaublich, was in den letzten zwei Wochen alles passiert ist. Wir haben immer an uns geglaubt und jetzt sind wir im letzten Spiel in der 94. Minute 3.-Liga-Meister geworden», sagte Trainer Kevin Rickli und fügte hinzu: «Wir wollten heute zuerst einmal kein Gegentor bekommen. Dann mussten wir immer mehr öffnen und am Ende alles riskieren. Es war ein verdienter Sieg.»

Captain Philipp Breu, der 2017 mit Gerlafingen von der 4.- in die 3. Liga aufgestiegen ist, wurde von den Fans sogar auf den Schultern über den Platz getragen. «Ich weiss gar nicht, was hier abgeht und was ich sagen soll. Ich bin einfach überglücklich und stolz auf unsere Mannschaft», so Breu. «Wir gaben nie auf und haben es jetzt endlich geschafft.»

Hägendorfs erfolgreicher zweiter Anlauf

Der FC Hägendorf legte mit einem 3:0-Heimsieg gegen Zuchwil im ersten Spiel den Grundstein für den Aufstieg in die 2. Liga. Markus Müller

Hägendorfs Trainer Beat Kamber kannte den Spielstand vom anderen Match nicht. So erfuhr er erst nach dem Schlusspfiff, dass es trotz der Niederlage gereicht hatte für sein Team. «Wir hätten schon früher alles klarmachen können, aber am Ende ist das auch egal. Die Hauptsache ist, dass wir oben sind. Ich freue mich riesig für meine Jungs», sagte er.

Im Vorjahr hatte den Hägendörfern ein Tor für den Aufstieg gefehlt. Im zweiten Anlauf hat es also geklappt. Zwölf Jahre nach dem freiwilligen Abstieg kehrt Hägendorf in die höchste Regionalliga zurück. «Wir haben aus der letzten Saison gelernt», so Captain Claude Keller. «Diesmal haben wir in jedem Spiel bis ganz zum Schluss gefightet. Heute Nacht wird Hägendorf brennen.»

Aufstiegsspiele 3.-/2. Liga. 3. Runde: Gerlafingen - Hägendorf 1:0. Riedholz - Zuchwil 2:1.

Schlussrangliste: 1. Gerlafingen 6 (4:4). 2. Hägendorf 4 (5:3). 3. Riedholz 4 (5:5). 4. Zuchwil 3 (4:6).

