Der FC Zuchwil ist nach Baladin-Show wieder im Aufstiegsrennen.

Aufstiegsspiele 3.-/2. Liga Der FC Zuchwil ist nach Baladin-Show wieder im Rennen Batuhan Baladin schiesst den FC Zuchwil in der zweiten Runde der Aufstiegsspiele mit einem Hattrick zum 3:1-Sieg gegen Gerlafingen. «Jetzt wird es richtig spannend am Dienstag. Es ist wieder alles offen», freut sich der Mann des Spiels. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 11.06.2022, 00.03 Uhr

Batuhan Baladin brachte den FC Zuchwil in der 3. sowie in der 64. Minute in Führung und sorgte mit seinem dritten Treffer in der 67. Minute für die Entscheidung. Markus Müller

«Ich bin mega froh, dass wir so eine Reaktion zeigen konnten. Im ersten Spiel in Hägendorf haben wir eine unserer schlechtesten Halbzeiten gezeigt», sagte der Mann des Spiels. «Heute haben wir gekämpft, konnten uns viele Chancen erarbeitet und am Ende haben wir verdient gewonnen. Weil wir diesmal auch das Glück auf unserer Seite hatten. Jetzt wird es richtig spannend am Dienstag. Es ist alles offen.»

Bei der 0:3-Niederlage drei Tage zuvor hatten die Zuchwiler eine schläfrige erste Halbzeit abgeliefert. Nach knapp 25 Minuten lagen sie schon vorentscheidend mit 0:2 hinten. Im Heimspiel gegen den FC Gerlafingen erwischte «Zuchu» einen Blitzstart.

Unterstützt durch einen kapitalen Fehler der Gäste ging der FC Zuchwil bereits in der dritten Minute in Führung. Die Gerlafinger liessen sich den Ball vor dem eigenen Sechzehner abluchsen, Miguel Cardenas spielte links raus zum frei stehenden Batuhan Baladin, der mit links flach in die entfernte Ecke traf.

Baladin blieb auch in der Folge der mit Abstand auffälligste Spieler. In der 16. Minute scheiterte er mit einem Kopfball am glänzend reagierenden Gerlafingen-Goalie Ivan Kristic. Zehn Minuten später nahm er den Ball nach einem weiten Zuspiel gekonnt mit der Brust an, düpierte seinen Gegenspieler mit einem Heber, sah seinen satten Linksschuss aber erneut vom Gerlafinger Torhüter pariert.

Dessen Vorderleute traten erst in den letzten zehn Minuten der ersten Hälfte offensiv in Aktion. Nach einem schnellen Konter kurz vor der Pause wurde Liga-Topskorer Philipp Breu im Strafraum von den Beinen geholt und verwandelte den Penalty gleich selbst zum 1:1-Ausgleich für die Gäste.

Gerlafingens Captain Philipp Breu wird im Sechzehner gefoult und sorgt kurz vor der Pause für den 1:1-Ausgleich der Gäste. Markus Müller

Der FC Zuchwil zwischenzeitlich mit Chancen im Minutentakt

Die erste nennenswerte Torszene der zweiten Halbzeit gehörte dann wieder Zuchwil. Baladin, wer sonst, sah seinen Kopfball von Kristic über die Latte gelenkt. Und das Heimteam kam zu weiteren Möglichkeiten. Valon Kadrija schob den Ball knapp am nahen Pfosten vorbei (55.), Baladin scheiterte per Kopf nach einem Corner an Kristic (61.), beim anschliessenden Eckball setzte Noe Loosli seinen Kopfball neben das Gehäuse und nur Sekunden später tauchte erneut Baladin alleine vor dem Tor auf, schoss aber mit dem Aussenrist daneben.

In der 64. Minute war die neuerliche Führung für den FC Zuchwil dann Tatsache. Der Gerlafinger Niyanthan Ratnaraja foulte Miguel Cardenas im Strafraum und Baladin verwertete den Penalty zum 2:1. Nur drei Minuten später gelang dem Team von Trainer Michele Foglia der Doppelschlag. Baladin wurde mit einem hohen Ball lanciert, scheiterte mit dem ersten Abschluss einmal mehr an Kristic, konnte aber den Abpraller über die Linie drücken – Hattrick und 3:1 für Zuchwil.

Die Gerlafinger warfen noch einmal alles nach vorne, doch spätestens als Zuchwil-Goalie Dario Bannwart in der 87. Minute den Strafstoss von Philipp Breu entschärfte, war die Entscheidung gefallen.

«Uns war klar, dass wir einen Top-Match zeigen müssen – das ist uns gelungen», kommentierte Michele Foglia den Sieg. «Wir hatten im Vergleich zum ersten Match mehr Biss und Willen und traten von Anfang an mit der nötigen Aggressivität auf. Das frühe Tor hat uns natürlich geholfen.»

Sein Team habe unnötig zittern müssen: «Vor dem Ausgleich müssten wir 2:0 oder 3:0 vorne liegen. Stattdessen mussten wir dann eine kritische Phase überstehen. Aber wir haben immer vorwärts gespielt, auch als wir 2:1 führten. Jetzt gibt es am Dienstag ein Finale.»

Trotz der Niederlage hat es auch der FC Gerlafingen in der letzten Runde in den eigenen Händen. Ein Sieg gegen Hägendorf reicht zum Aufstieg. «Wir hatten heute Mühe, uns an den Kunstrasen zu gewöhnen. Das war Zuchwils grosser Vorteil», sagte Trainer Kevin Rickli, «aber wir werden bis zum Schluss an unsere Chance glauben und kämpfen.»

Aufstiegsspiele. 2. Runde: Zuchwil - Gerlafingen 3:1. Riedholz - Hägendorf 2:2. - Rangliste (alle 2 Spiele): 1. Hägendorf 4 (5:2). 2. Zuchwil 3 (3:4), Gerlafingen 3 (3:4). 4. Riedholz 1 (3:4).

