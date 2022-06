Hägendorf startet mit 3:0 gegen Zuchwil in die Aufstiegsspiele.

Aufstiegsspiele 3.-/2. Liga Der FC Zuchwil bezahlt gegen den FC Hägendorf Lehrgeld Zum Auftakt der Aufstiegsspiele für die 2. Liga schlägt der FC Hägendorf den FC Zuchwil dank einer starken ersten Halbzeit mit 3:0. «Die Hägendörfer wollten den Sieg mehr als wir», begründete Zuchwils Trainer Michele Foglia die Niederlage. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 08.06.2022, 00.24 Uhr

Der erste Schritt ist gemacht: Der FC Hägendorf feiert im ersten Aufstiegsspiel einen 3:0-Heimsieg gegen Zuchwil. Bruno Kissling

Mit nur 21 Gegentreffern in 22 Spielen stellte der FC Zuchwil in der regulären Saison die statistisch beste Abwehr der 3. Liga. In der gestrigen ersten Runde der Aufstiegsspiele kassierte das Team von Michele Foglia auswärts gegen den FC Hägendorf nun aber gleich drei Gegentore.

«Das gewisse Etwas hat gefehlt. Wir haben Lehrgeld bezahlt. Der FC Hägendorf kennt die Situation schon aus dem Vorjahr, wir sind zum ersten Mal in den Aufstiegsspielen», kommentierte der Trainer die 0:3-Niederlage. «Die Hägendörfer wollten den Sieg mehr als wir und waren aggressiver in den Zweikämpfen, vor allem im Mittelfeld. Und in so engen Spielen ist bereits das erste Tor vorentscheidend. Es war ein grober Abstimmungsfehler von uns.»

Der Patzer des FC Zuchwil, welcher das 0:1 und damit auch die Niederlage einleitete. Bruno Kissling

Der FC Hägendorf, der das Spiel ab dem Anpfiff bestimmte, legte in der 18. Minute vor. Nach einem weiten Auskick von Torhüter Noel Glanzmann kamen sich Zuchwil-Torhüter Gianluca Argenziano und Verteidiger Nicola Mühlhauser am eigenen Sechzehner in die Quere.

Sandro Schalt schnappte sich den Ball und konnte nur noch mittels Foul gestoppt werden. Den Freistoss aus 16 Metern verwandelte die Nummer 22 gleich selbst. Schalts 13. Saisontor beflügelte die Gastgeber. Knapp fünf Minuten später doppelten sie nach. Schalt steckte für Benjamin Huber durch, der den Ball unter dem herausgeeilten Zuchwil-Goalie durchschob.

Sandro Schalt war mit einem Tor und zwei Vorlagen der Mann des Spiels. Bruno Kissling

Benjamin Huber jubelt nach dem Tor zum 2:0. Bruno Kissling

«Mit der ersten Halbzeit bin ich sicher nicht zufrieden. Nach der Pause hatten wir dann ein paar gute Chancen», fasste Michele Foglia zusammen. Er stellte nach dem Seitenwechsel auf drei Stürmer um. Womit die Hägendörfer lange Zeit Mühe bekundeten.

Zuchwils beste Möglichkeiten für den Anschlusstreffer vergaben Karanjot Dhillon, dessen Weitschuss von Glanzmann aus der Ecke gekratzt wurde (55.), und Miguel Cardenas, der gegen den Hägendörfer Torhüter nur um Zentimeter zu spät kam (69.). Mitten in der Druckphase der Gäste fiel die endgültige Entscheidung. Wieder setzte Sandro Schalt einen Mitspieler mit einem Zuspiel durch die Gasse perfekt in Szene. Diesmal hiess der Abnehmer Noah Kurmann, der abgeklärt zum 3:0 abschloss – 16. Saisontreffer.

Noah Kurmann, Schütze des dritten Hägendörfer Treffers, im Zweikampf mit Zuchwils Nicola Mühlhauser. Bruno Kissling

«Wir haben in der zweiten Halbzeit hinten aufgemacht und alles probiert, leider ist es nicht aufgegangen. Das dritte Gegentor hat uns dann das Genick gebrochen», sagte Michele Foglia und richtete den Blick nach vorne: «Es geht weiter. Wenn wir am Freitag gegen den FC Gerlafingen einen guten Match zeigen und gewinnen, sind wir wieder dabei.»

Seine Mannschaft kam in der Schlussviertelstunde noch zu zwei weiteren guten Chancen, konnte sich für die Steigerung in der zweiten Halbzeit indes nicht belohnen.

Der FC Hägendorf hinterliess vor allem in der ersten Halbzeit einen überzeugenden Eindruck. Bruno Kissling

Der FC Hägendorf feierte insbesondere wegen der überzeugenden ersten 45 Minuten einen verdienten Starterfolg in die Promotionsrunde. «Es waren zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten», sagte Trainer Beat Kamber nach dem Schlusspfiff. «Wir haben die zweite Hälfte so begonnen wie wir die erste aufgehört haben – sehr nervös.» Das 2:0 sei ein gefährliches Resultat und seine Spieler hätten sich etwas zu sehr auf dem Vorsprung ausgeruht.

«Wir hatten im Mittelfeld plötzlich keinen Zugriff mehr», so Kamber, der Mitleid mit seinen Spielern im Zentrum hatte: «Sie haben heute Flieger beobachtet. Beide Teams agierten sehr oft mit weiten, hohen Bällen.» Das dritte Tor in der 75. Minute sei eine Erlösung gewesen. Den Startsieg in die Aufstiegsspiele begründete Kamber mit der richtigen Einstellung seiner Spieler: «Ich habe in der Kabine wieder das Feuer in ihren Augen gesehen. Das hatte ich in den letzten Spielen etwas vermisst. Wir waren von Anfang an bereit. Aber jetzt müssen wir weiter arbeiten.»

