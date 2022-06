Volkan Turhan schiesst den FC Gerlafingen gegen Riedholz zum Sieg

Aufstiegsspiele 3.-/2. Liga «Das habe ich meinem Vorbild Andrea Pirlo abgeschaut»: Volkan Turhan schiesst Gerlafingen zum Sieg Der FC Gerlafingen gewinnt das erste Aufstiegsspiel gegen den FC Riedholz 2:1, wobei im Duell der Gruppensieger beide Mannschaften eine Leistung zeigten, die bereits der Solothurner 2. Liga würdig gewesen wäre. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 08.06.2022, 00.41 Uhr

Volkan Turhan (r.) schoss Gerlafingen in der 87. Minute per Freistoss zum Sieg. Hans Peter Schläfli

Geschätzte 800 Zuschauer – eine solche Kulisse hat der altehrwürdige Kirchacker seit 32 Jahren nicht mehr gesehen. Seit damals, als der FC Gerlafingen überraschend Solothurner Meister wurde und gegen den FC Frauenfeld um den Aufstieg in die 1. Liga spielen durfte. Mit der gelben Plane eines Sponsors eingerahmt entstand ein richtiges «Kleinstadion», das die Zuschauer in zwei, drei Reihen umsäumten. Darunter mit Max «Trello» Feuz auch die Trainerlegende des grössten FCG-Erfolges der Vereinsgeschichte.

Beim Einlaufen der Teams zündeten die Fans aus Riedholz grüne Pyros, die Gerlafinger schwarze und gelbe. Ob das den Gast beeindruckte? Der hielt sich jedenfalls lange sehr stark zurück und war nur auf Sicherheit bedacht. Erst nach einer halben Stunde erwachte der FC Riedholz, aber das 0:0 zur Pause entsprach dem Gezeigten.

Gerlafingens Topskorer Philipp Breu gegen den Riedholzer Tim Gyger. Hans Peter Schläfli

Selten sieht man in der 3. Liga einen Torhüter, der so viele Ballkontakte mit dem Fuss hat wie Ivan Kristic. Immer wieder bauten die Gerlafinger gemächlich von hinten auf und bezogen dabei auch ihren Goalie mit ein. Das änderte sich erst ab der 49. Minute. Die Gelbschwarzen liessen Silas Gunziger auf dem rechten Flügel machen. Der zog frech in den Strafraum hinein und hämmerte den Ball unhaltbar ins hohe Eck zur Führung für Riedholz.

Gerlafingen dreht die Partie nach einem Rückstand

Angesichts des 0:1-Rückstands warf der FC Gerlafingen sofort alles nach vorne. Eine lange Serie von Eckbällen war die Folge. Immer wieder ging ein Raunen durch die Zuschauermenge. Zum Beispiel in der 67. Minute, als Beytullah Özdemir das Tor nur knapp verfehlte.

Der Druck wurde immer grösser und der FC Riedholz begann zu wanken. In der 76. Minute wurde der Gerlafinger Sturmlauf mit dem verdienten 1:1 durch Özdemir belohnt. Ein durch Volkan Turhan direkt verwandelter Freistoss in der 87. Minute zum 2:1 bedeutete die endgültige Wende für den FC Gerlafingen. «Das habe ich meinem Vorbild Andrea Pirlo abgeschaut», sagte am Ende der 38-jährige Routinier über sein Siegestor.

Gerlafingen gewinnt das Duell der beiden Gruppensieger der regulären Saison. Hans Peter Schläfli

«Wir haben die Räume zu wenig für Konter genutzt»

Die Riedholzer kamen in den Schlussminuten noch zu einer guten Chance, für den Ausgleich fehlte den Gästen am Ende dieses Abnützungskampfs aber die Kraft. Während die Gerlafinger den Sieg feierten, als stünde der ersehnte Aufstieg bereits fest, fand Riedholz-Trainer Remo von Flüe zurecht, auch seine Mannschaft habe gut gespielt und eigentlich einen Punkt verdient.

«Aber wir haben nach der Führung die Räume zu wenig für Konter genutzt und der Gegner hat mehr aus den Standardsituationen gemacht», lautete von Flües Analyse. Damit steht sein Team am Freitag in der zweiten Runde daheim gegen den gestern ebenfalls siegreichen FC Hägendorf unter Zugzwang.

Der Gerlafinger Dario Schneider setzt die Riedholzer unter Druck. Hans Peter Schläfli

