Aufstiegsspiele 3.-/2. Liga Alles ist möglich: Rechenspiele vor den finalen Partien der Aufstiegsrunde Der letzte Akt vom Dienstagabend: Hägendorf, Zuchwil, Gerlafingen und Riedholz kämpfen um die beiden freien Plätze in der Solothurner 3. Liga. Der FC Hägendorf ist dabei in der Poleposition, der FC Riedholz dagegen hat die schwierigste Ausgangslage. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 14.06.2022, 05.00 Uhr

Dem FC Hägendorf reicht im letzten Spiel ein Unentschieden zum Aufstieg, Riedholz dagegen muss unbedingt gewinnen. Carole Lauener

Alle vier Mannschaften haben in der letzten Runde der Aufstiegsspiele noch die Möglichkeit, sich eines der beiden Tickets für die 2. Liga zu sichern. Die Poleposition im Aufstiegsrennen gehört dem FC Hägendorf. Nach dem 3:0-Sieg gegen den FC Zuchwil und dem 2:2 in Riedholz reicht den Hägendörfern heute ein Unentschieden in Gerlafingen, um die Scharte aus dem Vorjahr auszuwetzen und aufzusteigen.

Sogar bei einer knappen Niederlage hätte die Mannschaft von Trainer Beat Kamber immer noch eine kleine Chance. Wenn Riedholz und Zuchwil im Parallelspiel die Punkte teilen, wäre Hägendorf aufgrund des besseren Torverhältnisses im Vergleich mit dem FC Zuchwil auf Platz zwei. Auch wenn Riedholz knapp gewinnt, könnten die Hägendörfer allenfalls trotz einer Niederlage den Aufstieg feiern. Darauf wird sich der FC Hägendorf indessen sicher nicht verlassen.

Torverhältnis, dann Direktbegegnung und schliesslich die Strafpunkte

Für den FC Riedholz heisst es heute alles oder nichts. Nach der 1:2-Niederlage gegen Gerlafingen und dem 2:2 gegen den FC Hägendorf steht das Team von Remo von Flüe im letzten Spiel unter Zugzwang. Nur mit einem Dreier kann der FC Riedholz die Hoffnungen am Leben erhalten.

Aber auch bei einem Sieg muss der FC Riedholz zittern. Wenn die Riedholzer zum Bespiel 1:0 gewinnen und der FC Gerlafingen gleichzeitig den FC Hägendorf 1:0 schlägt, hätten sie immer noch das Nachsehen – in diesem Fall würden Gerlafingen und Hägendorf aufsteigen. Um wirklich auf Nummer sicher zu gehen, muss Riedholz gegen den FC Zuchwil mit vier Toren Differenz gewinnen.

Im Extremfall entscheiden sogar die Strafpunkte aus der regulären Saison. Ein Beispiel: Riedholz schlägt Zuchwil 3:0 und der FC Gerlafingen setzt sich gegen Hägendorf 2:1 durch. In diesem Fall wäre Gerlafingen mit sechs Punkten Erster; dahinter hätten Hägendorf und Riedholz je vier Punkte und ein 6:4-Torverhältnis.

Bei identischem Torverhältnis entscheidet die Direktbegegnung – Hägendorf und Riedholz trennten sich am zweiten Spieltag 2:2 unentschieden. Deshalb wären die Strafpunkte aus der regulären Meisterschaft massgebend. Hägendorf holte deren 73, der FC Riedholz nur 17 und würde somit aufsteigen.

Der FC Zuchwil und der FC Gerlafingen haben ihr Schicksal in den eigenen Händen. Beide Klubs stehen mit einem Sieg und einer Niederlage da. Ein Sieg in der finalen dritten Runde reicht auf jeden Fall für den Aufstieg in die 2. Liga. Bei einer Niederlage ist der Traum von der Promotion dagegen definitiv geplatzt. Im Falle eines Unentschiedens, beginnen die Rechenspiele – dann ist alles möglich.

