Analyse zum saisonende des ehc olten Wenn das Puzzle ganz einfach nicht zusammenpassen will Die Saison des EHC Olten ist einmal mehr mit einer Enttäuschung zu Ende gegangen. 0:4 in der Finalserie gegen den HC La Chaux-de-Fonds. Die Höchststrafe und ein brutales Verdikt, das der lange Zeit sehr erfolgreichen Saison der Oltner nicht gerecht wird. Eine Suche nach den Gründen, weshalb es am Ende wieder nicht gereicht hat. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 22.03.2023, 05.00 Uhr

In der entscheidenden Saisonphase erst angeschlagen, dann nur noch Zuschauer: Garry Nunn (r.) Marc Schumacher / freshfocus

Brutal. Bitter. Trostlos. Man könnte hier eine ganze Reihe an treffenden Adjektiven auflisten, um die Situation des EHC Olten zu beschreiben. Wieder ist man in der Finalserie gescheitert. Wieder musste man zuschauen, wie der Gegner den Swiss-League-Pokal in die Höhe stemmen durfte. Zum fünften Mal in den letzten zehn Jahren. Es ist kaum auszuhalten. Zumal die Chancen, den «Final-Fluch» zu durchbrechen in diesem Jahr so gross wie noch nie waren.

Bei aller berechtigter (!), riesiger Enttäuschung gilt es bei der Analyse aber, nicht den Blick für die Realität zu verlieren. Ja, es wurden Fehler gemacht. Aber letztlich hat beim Erfolgspuzzle, das auf dem Weg zu einem Meistertitel ganz einfach aufgehen muss, zu viel nicht gepasst beim EHC Olten. Und dies in erster Linie ohne Eigenverschulden.

An vorderster Stelle und der wichtigste Faktor: Das Verletzungspech. Man kann es drehen und wenden wie man will: Mit Stan Horansky und Garry Nunn fehlten den Oltnern in der entscheidenden Phase zwei absolute Schlüsselspieler in der Offensive. Die Erinnerungen an die erste Saisonphase mögen schon verblasst sein. Aber alle Beteiligten wissen, was diese beiden Akteure zu leisten imstande waren, als sie fit waren. Sie zu verlieren, war letztlich entscheidend angesichts der offensiven Impotenz der Mannschaft in der Finalserie.

Oder anders ausgedrückt: Hätte man bei Meister La Chaux-de-Fonds zwei Spieler aus der überragenden Top-Linie mit Olden/Achermann/Andersons entfernt, dann wäre das auch für dieses Team eine massive Schwächung gewesen. Ja, auch der Final-Gegner hatte, besonders in der Verteidigung, mit grossen Personalproblemen zu kämpfen. Aber die waren besser zu kompensieren als die Ausfälle in der Oltner Offensive. Zumal sich die Neuenburger auf einen starken Viktor Östlund im Tor verlassen konnten.

Ja, der EHC Olten hatte grosses Verletzungspech. Aber er hat es auch ein Stück weit verpasst, sich besser gegen dieses Szenario zu schützen. Womit wir bei der Kritik angekommen sind. Der Niedergang von Garry Nunn, der schon mit seiner ersten Verletzung Ende Oktober begann, brachte das Team-Gerüst schleichend in Schieflage. Lange Zeit konnte die Mannschaft diesen Ausfall kompensieren, während sich Sportchef Marc Grieder geduldig nach einer Söldner-Ersatzlösung für Nunn umschauen konnte.

Am Ende zauberte er, wie wir alle wissen, mit William Rapuzzi einen dritten Ausländer aus dem Hut, der den Ansprüchen nie genügen konnte. Im Gegenteil: Mit seiner Verletzungsgeschichte, die er aus der Slowakei mit nach Olten brachte, machte er alles komplizierter und war letztlich ein Totalausfall. Und klar ist auch: Hätte der EHCO nur einen einigermassen valablen Nunn-Ersatz in seinen Reihen gehabt, dann hätte das schon das Zünglein an der Waage darstellen können in dieser knappen Finalserie. Andererseits: Marc Grieder kann nur mit dem Budget operieren, das ihm der VR zur Verfügung stellt. Und da kam er schnell mal an die Grenzen des Machbaren.

Womit wir beim nächsten Kritikpunkt sind: Der EHC Olten bewegt sich seit vielen Jahren in diesem bisweilen ungemein zermürbenden Spannungsfeld zwischen selbst ernannten (!), hohen, sportlichen Ambitionen und dem begrenzten, finanziellen Spielraum. Ja, der EHCO ist bezüglich Finanzen - historisch betrachtet - ein mehrfach gebranntes Kind. Dass man den Blick für die monetäre Realität nicht verliert, ist wichtig und völlig nachvollziehbar.

Aber diese verständliche Vorsicht ist letztlich immer wieder ein Stolperstein, wenn es darum geht, den vielleicht entscheidenden Schritt zu machen. In diesem Fall: Kurz vor den Playoffs einen vierten Ausländer zu holen, der eine tatsächliche Verstärkung ist - auch im Hinblick auf eine allfällige Liga-Qualifikation. Das ist kostspielig. Aber das ist der Preis, den man bezahlen muss, wenn man unbedingt Erfolg haben, «All-in» gehen will. Und es ist in der Aussenwirkung irritierend, wenn man als Klub, der den Meistertitel als klares Ziel ausgegeben hat, seinen Fans nicht das Gefühl vermittelt, alles Mögliche für den maximalen Erfolg getan zu haben.

Ganz wichtig: Dies soll kein Vorwurf an die Oltner Führungsriege um VR-Präsident Marc Thommen sein, welche auch in dieser Saison viel zusätzliches Geld eingeschossen hat, damit die Mannschaft kompetitiv ist (Haussener, Puide, De Nisco, Spiller, Hänggi und Zaetta stiessen alle während der Saison zum Team). Aber man ist einmal mehr gefühlt zwischen Tisch und Bank steckengeblieben. Wer Meister werden will, der muss bereit sein, weit über die Schmerzgrenze hinauszugehen, damit man für alle Eventualitäten gewappnet ist. Unentschlossenheit ist auf der Suche nach dem ultimativen Erfolg im Sport eben oft ein schlechter Ratgeber.

Bleibt die Frage: Wohin soll der Weg des EHC Olten führen? Mit der Vertragsverlängerung um zwei Jahre mit Headcoach Lars Leuenberger wurde ein wichtiges Signal gesetzt. Man stand zweimal in Serie in einem Playoff-Final. Es wird weiter ambitioniert geplant. Der EHCO wird vorderhand nicht im Mittelmass versinken. Wobei: Das liesse sich bei der kritischen und ungeduldigen, aber treuen Fanbasis auch nicht verkaufen.

Trotzdem ist absehbar, dass die Oltner in dieser Saison eine grosse Chance verpasst haben. Denn die Konkurrenz schläft nicht. Meister La Chaux-de-Fonds konnte alle seine Schlüsselspieler halten - und die wurden garantiert nicht billiger. Da ist offensichtlich Finanzkraft vorhanden. Wie in Visp, wo man mit der Verpflichtung von Trainer Heinz Ehlers ein Ausrufezeichen gesetzt hat. Und auch der EHC Basel fährt mit dem neuen Sportchef Kevin Schläpfer eine Vorwärtsstrategie.

Kurz: Der EHC Olten muss die Pace seiner Konkurrenten mitgehen können, wenn man die Titeljagd wieder ernsthaft in Angriff nehmen will. Die finanziellen Rahmenbedingungen werden mit dem Verlust von Derbygegner Langenthal nicht einfacher. Die Swiss League bleibt in ihrer aktuellen Form, trotz Subventionen aus der National League und vom Verband, ein unbefriedigendes Produkt mit überschaubarer Attraktivität. Da hilft nur der sportliche Erfolg als Medizin. Damit das Erfolgspuzzle zusammenpasst braucht es die richtigen Entscheidungen, genügend Geld - und am Ende ganz einfach auch eine grosse Portion Glück. Die hat in diesem Jahr leider gefehlt.

