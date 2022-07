Super-Bowl Ambiente im Stadion Brühl in Grenchen

American Football Super-Bowl-Ambiente in Grenchen: 1200 Football-Fans versammelten sich im Stadion Brühl für den Swiss-Bowl Im Grenchner Stadion Brühl stieg am Samstagabend der Saisonhöhepunkt des Schweizer American Footballs. In einem packenden Spiel holen sich die Bern Grizzlies den Titel und feiern mit der Schweizer Football-Community ein grosses Fest. Ein Augenschein vor Ort. Michael Höchner Jetzt kommentieren 18.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Swiss-Bowl fand am vergangenen Samstag in Grenchen statt. Corinne Glanzmann

Auf den Schweizer Rasensportplätzen regiert in der Regel König Fussball, nicht so aber am Samstagabend in Grenchen: Wo ansonsten jeweils der FC Grenchen seine Heimspiele bestreitet, pilgerten am Wochenende rund 1'200 Football-Fans ins Stadion Brühl. In einem gross inszenierten Event kämpften die beiden besten Football-Teams der Schweiz um den Titel des Swiss-Bowl-Champions.

Wer American Football kennt, weiss, dass der Super-Bowl zu den grössten Sportereignissen der Welt zählt: gewaltige Stadien, Zehntausende Fans, Fernsehübertragungen in alle Länder und Preisgelder in Millionenhöhe. In Grenchen ist alles bedeutend kleiner. Alle Akteure sind Amateure, erhalten kein Geld für ihren Auftritt und bezahlen das meiste gar aus eigener Kasse. Die Leidenschaft für den Sport ist bei Fans, Spielern und Veranstaltern aber mindestens genau so gross.

Football ist Entertainment

Bereits beim Einlaufen der beiden Mannschaften merkt man, dass im Football voller Einsatz und Präsenz auf dem Feld entscheidend sind. Angepeitscht vom Stadionspeaker rennen die beiden Teams nacheinander rudelartig auf den Rasen. Dabei werden sie angeführt von einem Fahnenträger und Spielern mit farbigen Rauchpetarden. Es folgt die Aufreihung der Teams und das Singen der Schweizer Nationalhymne. Nach dem Münzwurf ist es dann soweit: Die Bern Grizzlies eröffnen den 36. Swiss-Bowl.

Mit Pauken und Pappklatschern erzeugen die Fans der Broncos eine finalwürdige Stimmung. Corinne Glanzmann

Von Anfang an herrscht im Stadion eine hexenkesselartige Atmosphäre. Grund dafür sind die Fanlager der beiden Teams. Sehr auffallend ist dabei der Block der Calanda Broncos mit Pauken, Tröten und Pappklatschern.

Die Fankurve ist schon seit vielen Jahren an jedem Heim- und Auswärtsspiel dabei, erzählt Romy (47) aus Malans, welche eine der grossen Pauken besetzt. Wie bei den bisherigen Auswärtsfahrten in dieser Saison, reisten die Fans der Broncos gemeinsam in einem Fancar an. Ihnen gegenüber steht die Grizzly-Kurve mit gelb-schwarzem Banner und einer grossen Fahne.

Für das Wohl der Fans ist gesorgt

Auch neben den Rängen kommen Football-Fans auf ihre Kosten. Wie an jedem guten Sportevent gibt es eine Reihe von Essensständen mit klassischen Stadiongerichten: Würste, Burger und Pommes. Innovativer ist der Gelato-Stand neben der Haupttribüne.

Wer selber Football spielt oder durch das Spiel auf den Geschmack gekommen ist, kann sich beim Merchandising-Stand mit Bällen, Handschuhen oder Fanartikeln ausstatten. Viele Besucherinnen und Besucher tragen aber ohnehin schon Kleidung der Finalteams. Auffallend dominant sind die roten Trikots der Broncos und die schwarzen Fischerhüte des Hauptstadtklubs.

Am Samstagabend stieg im Grenchner Brühl-Stadion der Saisonhöhepunkt des Schweizer American Football. Corinne Glanzmann Im Finale trafen die Calanda Broncos auf die Bern Grizzlies. Corinne Glanzmann Mit 26:22 konnten die Grizzlies das Spiel für sich entscheiden. Corinne Glanzmann Angefeuert wurde die Teams von ihren beiden Fanlagern. Hier die Kurve der Berner... Corinne Glanzmann ... und hier das Lager der Broncos-Fans. Corinne Glanzmann Ein Spieler der Broncos steht ohne Helm am Spiefeldrand. Corinne Glanzmann Broncos Wide Receiver Maxwell Gray (rot) versucht im Duell mit Grizzlies Cornerback Jay Liggins (schwarz) wichtige Yards zu gewinnen. Corinne Glanzmann Den Fans gefällt das Duell der beiden Teams. Corinne Glanzmann Vor dem Spiel singen Broncos... Corinne Glanzmann ...Schiedsrichter... Corinne Glanzmann ... und Grizzlies die Nationalhymne. Corinne Glanzmann Mit Rauchpetarden laufen die Teams rudelartig aufs Feld. Corinne Glanzmann Mit dabei sind auch Teamfahnen. Corinne Glanzmann Die Schiedsrichter warten auf ihren Einlass. Corinne Glanzmann Broncos-Banner vor der eigentlichen Ersatzbank. Corinne Glanzmann Ab durch die Mitte lautet das Motto bei diesem Spielzug der Grizzlies. Corinne Glanzmann Quarterback Clark Evans (mit Ball) sucht den perfekten Abnehmer. Corinne Glanzmann Wechsel der Offensive- und Defensive-Lines bei den Broncos. Corinne Glanzmann Die Schiedsrichter messen die Yard-Gewinne ab. Corinne Glanzmann Geschwindigkeit ist entscheidend. Corinne Glanzmann Die Spieler der Broncos schauen dem Spielgeschehen gespannt von aussen zu. Corinne Glanzmann Wenn der Spieler mit dem Ball am Boden liegt ist der Spielzug beendet. Corinne Glanzmann Mit viel Körpereinsatz wird der ballführende Spieler gestoppt. Corinne Glanzmann

Was den Fans allerdings nicht geboten werden kann, ist eine pompöse Half-Time-Show mit internationalen Musikgrössen und aufwendigen Bühnenbildern. Stattdessen kann man den beiden Teams bei der Pausenbesprechung zuschauen, wofür sich die beiden Mannschaften am Spielfeldrand im Schatten bequem gemacht haben. Vor allem bei den Bernern, welche zur Pause mit 7:15 im Hintertreffen lagen, gab es viel zu besprechen.

Währenddessen feierten die Fans auf der Haupttribüne zu Ballermann-Songs und bewiesen ihre Trinkfestigkeit. Nach der Pause nimmt auch der Stadionspeaker seine Tätigkeit wieder auf und leitet durch das Spiel. Anders als bei anderen Sportarten werden nicht nur Spielerwechsel oder Punkte bekannt gegeben, sondern erhält man vom Speaker Kommentare und Erklärungen zu einzelnen Spielsituationen. So soll neuen Fans der Einstieg in den Sport erleichtert werden.

Ausgabe 36 des Swiss-Bowls

Organisator ist der Schweizerische American Football Verband (SAFV). Für den Verbandspräsidenten Claudio Spescha ist klar, dass es eine grosse Inszenierung des letzten Saisonspieles braucht: «Geprägt von Amerika gehört es zur Sportart, dass wir so ein grosses Endspiel durchführen.» Nach und nach ist man darum bemüht, Erfahrungen zu sammeln und die Austragung zu verbessern.

Mit dem Standort Grenchen scheint man sehr zufrieden zu sein und man kann sich vorstellen, auch in Zukunft hier zu spielen. «Das Stadion Brühl hat eine Tribüne in einer guten Grösse. Sie ist steil mit guter Sicht auf die Spieler und das Spielfeld. Grenchen ist eine Stadt, die uns mit offenen Armen empfangen hat, im Gegensatz zu ganz vielen anderen Städten, wo der Fussball uns eine Austragung verhinderte», so Spescha.

In Zukunft möchte man den Event noch stärker promoten und so neue Fans für den Sport gewinnen. Spescha:

«Wir wollen diesen Event noch stärker in der Region bewerben, so dass neue Leute auf diesen Sport stossen, hier ihr erstes Spiel schauen und in den Bann gezogen werden – das ist unsere Vision.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Auch bei den Vereinen stosst man auf positives Feedback. «Die Rahmenbedingungen, welche das SAFV geschaffen hat, sind sehr gut», so Christoph Suenderhauf, Präsident der Calanda Broncos.

Defensive-Back Cedric Cordey der Bern Grizzlies sieht vor allem für die Fans Vorteile: «Aus Sicht der Fans finde ich es extrem cool. Man hat mehr als nur ein Spiel, man hat einen ganzen Event. Als Spieler sind es wiederum mehr Ablenkungen. Auf der anderen Seit motiviert es aber, weil man zeigen will, was man kann und für was man die ganze Zeit trainiert hat.»

Gemischte Gefühle bei den Fans

Vielen Zuschauenden scheint der Event Freude zu bereiten. «Ich finde es cool, so erhält der Sport mehr Gewichtung. Es wird bekannter und so kommen mehr Leute an den Event. Das hilft dem Sport», sagt Manuel (32) aus Zuchwil. Dieselbe Meinung teilt auch Neo-Football-Fan Patrick (53) aus Bern: «Dass man es so aufzieht an einer neutralen Kulisse mit einem gemischten Publikum ist genial.»

Doch nicht alle Fans sind restlos glücklich. Sandro (26) aus Chur hadert vor allem mit dem Austragungsort. «Man macht es lieber in einer Stadt der Finalisten oder wo ein NLA-Team spielt», meint der Bündner und erklärt: «Dann gäbe es viel mehr Stimmung. Jetzt kommen wahrscheinlich weniger Leute, als wenn es in Bern wäre.»

Eine andere Vorstellung hatte auch Lars (24), ebenfalls aus Chur: «Es ist nett gemeint aber funktioniert überhaupt nicht. Der Anlass ist nicht ganz durchdacht. Es ist gemütlich, aber man hätte das Ganze noch ein wenig mehr ausbauen können.»

Quarterback Clark Evans (mit Ball) such den passenden Abnehmer für seinen Pass. Corinne Glanzmann

Krönender Abschluss

Nach gut zweieinhalb Stunden ist das Spiel zu Ende: die Bern Grizzlies legen in der zweiten Hälfte noch einmal zu und gewinnen schlussendlich mit 26:22 gegen die Calanda Broncos. Nach dem Spiel folgt die Medaillenzeremonie samt Auszeichnung des MVP-Awards, welcher an den Running-Back Ibony Mbungu aus Bern geht.

Gemeinsam stemmt das Team zum Abschluss des Abends die begehrte Swiss-Bowl-Trophäe in die Höhe und lässt sich feiern. Gemeinsam mit Freunden, Familien und Fans stehen die Spieler beider Mannschaften bei idyllischer Sonnenuntergangs-Atmosphäre auf dem Feld und lassen den Abend mit einem kühlen Bier ausklingen. Ganz im Sinne des Amateursports.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen