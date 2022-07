Schwerer Stand für Football-Fans im Kanton Solothurn

American Football Weshalb der Saisonhöhepunkt ausgerechnet in der Football-Wüste Solothurn stattfindet Am Samstagabend steigt das Highlight der Schweizer American-Football-Saison im Stadion Brühl in Grenchen. Im Schweizer Super-Bowl treffen die Bern Grizzlies auf die Calanda Broncos. Grund genug, um sich die Frage zu stellen: Wie steht es eigentlich um Football im Gastgeber-Kanton Solothurn? Michael Höchner Jetzt kommentieren 15.07.2022, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Niederbipp Ducks wechselten anfang des Jahres ihren Standort. Jannik Berger

Austragungsort des Swiss-Bowls ist das Stadion Brühl in Grenchen. Damit findet das wichtigste Spiel der Saison auf Solothurner Boden statt. American Football ist längst nicht mehr nur eine Trendsportart, sondern etabliert sich nachhaltig in der Schweizer Sportlandschaft und vergrössert nach und nach seine Community mit neuen Teams, Spielern und Fans. Kann der Kanton Solothurn als Gastgeber des Finalspiels diese Entwicklung mitgehen oder bewegt man sich in eine andere Richtung?

Die Enten flogen davon

Wer im Kanton Solothurn mit American Football anfangen will, wird schnell merken, dass man sich besser in einem anderen Kanton nach Möglichkeiten umsieht. Solothurn verfügt nämlich über kein aktives American Football Team mehr. Das letzte Team, welches versuchte sich hier zu etablieren waren die Solothurn Ducks. Anfang dieses Jahres folgte aber dann eine offizielle Mitteilung, in welcher man den Umzug und die Namensänderung bekannt gab: man spielt nun im Kanton Bern und trägt den Namen Niederbipp Ducks.

Die Niederbipp Ducks spielen in der Nationalliga C. Jannik Berger

Grund für den Standortwechsel war die mangelnde Unterstützung, welche man im Kanton Solothurn vorfand. Das Team war gezwungen regelmässig die Plätze zu wechseln und war nirgends wirklich Willkommen. «Wir haben insgesamt über 120 Mails an jede einzelne Gemeinde und jeden Verein im Kanton herausgegeben, überall erhielten wir Absagen», erklärt Ducks Präsident Kilian Staub. Schweren Herzens folgte dann der Schritt über die Kantonsgrenze hinaus. Unweit der Grenze fand man ein neues Zuhause. «Niederbipp war sofort begeistert und hat uns in diesem ganzen Prozess unterstützt», sagt Staub und ergänzt:

«Wir erhielten sehr viel Unterstützung von der Gemeinde, weshalb wir uns Anfang Jahr dazu entschieden haben uns umzubenennen, da es leider im Kanton Solothurn nirgends wirklich funktioniert hat.»

Kein Football mehr in Solothurn?

Mit dem Abgang der Ducks nach Niederbipp verfügt der Kanton Solothurn vermeintlich über kein aktives American Football Team mehr. Die Soly Rhinos halten den aktiven Football-Sport am Leben - auch wenn nur in einer abgespeckten Form. Die Mannschaft aus der Stadt Solothurn spielt nicht das traditionelle American Football, sondern Flag Football. Das ist eine vereinfachte und körperkontaktlose Version, welche mit weniger Spielern und auf einem kleineren Feld durchgeführt wird.

Nichtsdestotrotz fehlt dem Kanton, seit dem Wegzug der Ducks, ein «richtiges» Football Team. Dies hat Auswirkungen auf die Entwicklung des Football-Hypes in der Region. American Football ist eine wachsende Sportart, welche immer mehr Bekanntheit erreicht, auch ausserhalb der eigenen Bubble neue Fans gewinnt und schon ein wenig im Mainstream angekommen ist. Das erkennt man nur schon daran, dass Merchandise-Artikel nordamerikanischer Teams zum alltäglichen Modeaccessoire mutierten.

Die Soly Rhinos (grau) in Aktion beim Flag Football. Thomas Ulrich / SZ

Während diese Entwicklung in anderen Kantonen deutlich erkennbar ist und viele neue Teams gegründet werden, tut sich nicht viel im Kanton Solothurn. Dieser Meinung ist auch Julian Zbinden, Präsident der Soly Rhinos:

«Die Aufmerksamkeit in der Breite wächst, jedoch nicht im Kanton Solothurn. Da wir kein funktionierendes Football-Team haben, fliegen wir unter dem Radar. Solothurn ist im Vergleich zur Schweiz eher abfallend.»

Fehlende Unterstützung des Kantons

An interessierten Personen mangelt es im Kanton nicht, so der Ducks-Präsident. Seiner Aussage nach scheitert es an der fehlenden Risikobereitschaft der Gemeinden und Vereine: «Es ist weniger das Problem, dass es die Leute nicht interessiert, sondern viel mehr, dass es vielleicht von den Gemeinden und Fussballklubs als Rivalität angesehen wird». Die meisten Rasensportplätze gehören Fussballklubs, welche nicht wollen, dass andere Sportler ihren Rasen zerstören, sagt Staub. «Dass der Rasen kaputt geht, ist eine Falschaussage. Wir trainieren in Niederbipp und haben dort überhaupt keine Probleme mit dem Platzwart», argumentiert der Präsident und gibt sich hoffnungsvoll: «Ich hoffe, dass sie im Kanton Solothurn offener gegenüber solchen Sportarten werden.»

Ob dem kontinuierlichen Wachstum der Sportart American Football auch im Kanton Solothurn Platz gegeben wird, zeigt sich in den kommenden Monaten und Jahren. Zumindest am Samstagabend in Grenchen wird American Football gebührend zelebriert. Schon in der Vergangenheit konnte das Stadion Brühl mit seiner idealen Erreichbarkeit und guten Infrastruktur überzeugen und bietet optimale Bedingungen für alle Schweizer Football Fans.

Das sind die Anspielzeiten am Swiss-Bowl Relegation:

14.30 Uhr

St. Gallen Bears - Zurich Renegades Final:

18.00 Uhr

Bern Grizzlies - Calanda Broncos

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen