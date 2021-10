Abgefahren «Würde alles noch einmal genau so machen»: Rollstuhl-Legende Heinz Frei blickt auf seine aussergewöhnliche Karriere zurück Zum Abschluss seiner unvergleichlichen Karriere hat Heinz Frei in Tokio im Alter von 63 Jahren seine 35. Medaille an Paralympischen Spielen geholt. Wir blicken mit ihm zurück auf seine grössten Erfolge der vergangenen 40 Jahre. Nicolas Blust Jetzt kommentieren 08.10.2021, 05.00 Uhr

Rollstuhlsportler Heinz Frei vor seiner Trophäenwand bei sich zu Hause in Oberbipp. Dabei ist nur ein Bruchteil seiner Preise ausgestellt. Bruno Kissling

Es war das emotionalste Rennen seines Lebens. An den Paralympics in Tokio holt der Solothurner Heinz Frei im Strassenrennen mit dem Handbike die Silbermedaille. Es ist seine 35. Medaille an Paralympischen Spielen und zugleich seine letzte. Künftig wird der Etziker, der mittlerweile in Oberbipp wohnt, nur noch ausgewählte Rennen fahren. Höchste Zeit also, mit Heinz Frei noch einmal zurück auf seine bewegte und aussergewöhnliche Karriere zurückzublicken.

Angefangen hat alles mit einem folgenreichen Schicksalsschlag. 1978 verunfallt der damals 20-Jährige an einem Berglauf schwer. Die Diagnose ist ernüchternd: Heinz Frei wird sein restliches Leben im Rollstuhl verbringen müssen.

«Ich habe das Thema Sport zu diesem Zeitpunkt abgehakt.»

Physisch wie auch psychisch ist er in der Folge am Boden. Sich mit seinem Schicksal abzufinden, fällt Heinz Frei vorerst schwer: «Nach meiner Rehabilitation mied ich den Kontakt zu anderen Rollstuhlfahrern. Ich konnte mir noch nicht zugestehen, dass ich dazu gehöre.» Erst als er sein Schicksal akzeptiert, sollte sich das ändern.

Erste Begegnung mit Rollstuhlrennen in Montreal ändert alles

1980 reist der mittlerweile 63-Jährige mit einem Freund nach Montreal an ein Eishockey-Turnier. Dabei verfolgt er den Montreal-Marathon im Fernsehen und sieht zum ersten Mal, dass auch Rollstuhlfahrer teilnehmen. Es ist ein wegweisender Moment für Frei, der zur gleichen Zeit bereits mit seinem Freund Peter Gilomen einen eigenen Rennrollstuhl in Eigenbau zusammenschustert. Heinz Frei hat erstmals seit seinem folgenschweren Unfall wieder eine Perspektive in seinem Leben.

Der Wanderpreis des 10'000-m-Laufs von Meiringen nach Unterbach. Bruno Kissling

10'000-m-Lauf von Meiringen nach Unterbach «1984 konnte ich den 10'000-m-Lauf von Meiringen nach Unterbach zum ersten Mal gewinnen. Da ich ihn danach noch zweimal gewonnen habe und ein neuer Pokal in Auftrag gegeben wurde, durfte ich den Wanderpokal als Seriensieger behalten. Mit diesem Preis verbinde ich meine Anfangszeit als Rennrollstuhlfahrer. Das Rennen wie auch der Rollstuhl sind mittlerweile Geschichte.»

Mit Peter Gilomen reist er dann auch an seine ersten Rennen in der Schweiz, wo er aufgrund eines Sturzes unverhofft zum ersten Sieg kommt. Es sollte bei weitem nicht der Letzte bleiben. Der Sport gibt seinem Leben neuen Antrieb:

«Für mich war der Sport der Schlüssel zu neuem Lebensglück. Ich erkannte, dass ich mein Schicksal in die eigenen Hände nehmen kann. Von da an stieg auch mein Selbstwertgefühl wieder. Dadurch rückte auch meine Behinderung in den Hintergrund und es entwickelte sich wieder eine gute Beziehung zu meinem Körper.»

1984 nimmt Heinz Frei an seinen ersten Paralympics in Stoke Mandeville (GBR) teil. Und der Etziker räumt gleich mehrfach ab. Am Ende kehrt der Rollstuhlfahrer mit fünf Medaillen zurück, drei davon sind Goldmedaillen. An Paralympischen Spielen das Schweizer Kreuz zu vertreten, erfüllt Frei mit Stolz und motiviert ihn zusätzlich.

Rückkehr nach Montreal bringt die Karriere ins Rollen

Drei Jahre später kehrt der Solothurner nach Montreal zurück, um an dem Marathon teilzunehmen, den er sieben Jahre zuvor noch als Zuschauer mitverfolgt hatte. Zum ersten Mal startet Frei dabei in der offenen Kategorie, bei der alle Rollstuhlfahrer, ungeachtet dem Grad ihrer Behinderung, zusammen starten.

«Ich konnte dort zum ersten Mal die internationale Elite der Rollstuhlfahrer besiegen. Bei der Siegerehrung setzte sich in meinen Kopf der Gedanke fest, dass ich nicht so schnell wieder vom Podest runter will und weiter solche Erfolge feiern möchte.»

Und Heinz Frei setzt in der Folge genau das in die Tat um. An den Paralympischen Spielen 1992 in Barcelona startet er in der offenen Kategorie, da es nur noch bei den Sprintdistanzen verschiedene Kategorien gibt. «Ich hatte im Vorfeld etwas Bedenken, ob ich da mit den Besten mithalten kann», sagt Frei. Doch seine Bedenken waren unbegründet, denn mit drei Goldmedaillen sind es die sportlich erfolgreichsten Spiele für den zehnfachen Schweizer Parasportler des Jahres.

Ehrenbürgerschaft in Japan dank Rekordsieg und Weltrekord

Sieben Jahre später folgt die wohl exotischste Auszeichnung, die Heinz Frei im Laufe seiner Karriere erhalten wird. Dank seinem zehnten Sieg in Folge im Marathon von Oita (Japan) und gleichzeitigem Weltrekord, der bis heute Bestand hat, sichert sich Frei die Ehrenbürgerschaft. «Der Marathon fand im UNO-Jahr der Behinderten statt. Behinderte waren zuvor in der japanischen Gesellschaft eher versteckt worden. Ich habe den Marathon bereits 1989 zum ersten Mal gewonnen. 1999 gewann ich den Marathon zum zehnten Mal in Folge und stellte einen neuen Weltrekord auf, der bis heute Bestand hat. Aufgrund dieser Leistung wurde ich dann spontan vom Bürgermeister zum Ehrenbürger von Oita ausgezeichnet. Seither werde ich jährlich für den Marathon eingeladen und kann mit der Businessclass auf Japan an den Wettkampf fliegen», sagt Frei stolz.

Die Siegertrophäe des Oita-Marathons in Japan. Bruno Kissling

Oita-Marathon in Japan: «Diese Trophäe repräsentiert meine ganze Geschichte mit mittlerweile 34 Teilnahmen am Marathon in Oita seit 1983. Insgesamt konnte ich das Rennen 14-mal gewinnen, 1999 mit Weltrekord, der heute noch Bestand hat. Ich werde jährlich an den Wettkampf eingeladen und darf mit der Businessklasse nach Japan fliegen und in einer Suite übernachten. Bis heute erfahre ich dort eine besondere Wertschätzung und ich kehre gerne an den Ort zurück. Diese Geschichte ist auch verantwortlich, dass ich mir das Ziel setzte, bis zu den Paralympischen Spielen in Tokio weiterzumachen, da ich eine ganz besondere Beziehung zu Japan und seinen Bewohnern pflege. Zudem bestritt ich 1998 in Nagano mit dem Langlaufschlitten auch die Paralympischen Winterspiele, bei denen ich zwei Bronzemedaillen nach Hause nehmen konnte.»

Der erste sportliche Rückschlag folgt 2004 in Athen. Zum ersten Mal in seiner Erfolgskarriere kehrt der Ausnahmesportler ohne Medaillen in die Schweiz zurück. Heinz Frei spielt mit Rücktrittsgedanken, entscheidet sich dann aber, vom Rennrollstuhl zum Handbike zu wechseln. «Ich hatte dabei keine sportlichen Ambitionen und hätte nie gedacht, auch mit dem Handbike erfolgreich zu sein», sagt Frei. Vielmehr ging es ihm darum, weiterhin sportlich bleiben zu können und dank der bequemeren Sitzhaltung beim Handbike die Fahrten mehr geniessen zu können. Doch Frei wäre nicht er selber, hätte er nicht auch im Handbike seinen Ehrgeiz beibehalten.

Pokal Berlin Marathon, wo Heinz Frei 2005 seinen 100. Marathonsieg einfahren konnte. Bruno Kissling

Das Lieblingsrennen: Der Berlin Marathon «Dieser Pokal ist das Symbol für das Rennen, das ich am häufigsten gewonnen habe. Ich konnte bereits bei meinem ersten Start den Sieg holen. 19 weitere folgten bis heute. Deswegen hat Berlin auch einen besonderen Stellenwert in meiner Karriere. Es ist mein Lieblingsmarathon. Lustigerweise konnte ich 2005 in Berlin meinen 100. Marathon gewinnen. Das war sicher ein Meilenstein in meiner Karriere. In Berlin erlebte ich so viele unglaubliche Sachen. Eine prägende Erinnerung war der Marathon 1989, der 14 Tage vor dem Mauerfall stattfand. Die Marathonstrecke führte damals das erste Mal durch das Brandenburger Tor nach Ostberlin. Das war eine ganz besondere Stimmung und man fühlte sich als Teil der Geschichte. Mit dem ehemaligen OK-Präsidenten Horst Milde habe ich eine herzliche Bekanntschaft. Eine spezielle Geschichte zu Berlin ist auch, dass ein alter Rennstuhl von mir im Berliner Olympia-Museum ausgestellt ist. Mittlerweile sind auch in Lausanne und Qatar Rollstühle von mir im Museum.»

Die ersten Erfolge mit dem neuen Arbeitsgerät liessen dann auch nicht lange auf sich warten. Trotzdem reist er als Aussenseiter an die Paralympics in Peking. Es werden Spiele sein, die Frei für immer im Gedächtnis bleiben: «Von der Show war Peking das Grösste, was ich erlebt habe. Die Spiele waren natürlich politisch aufgeladen, aber die Atmosphäre, die im Vogelnest (Olympia-Stadion von Peking) herrschte, war unvergleichbar mit allem, was ich in meiner langen Karriere erleben durfte.»

Zweiter Frühling seiner Karriere im fortgeschrittenen Alter von 50

Doch nicht nur die Atmosphäre dürfte dem Ehrenbürger von Oita in Erinnerung geblieben sein. Im Alter von 50 Jahren lanciert Heinz Frei im Handbike seine zweite Karriere und gewinnt im Zeitfahren sowie im Marathon die Goldmedaille. «Dann hatte ich die Möglichkeit, auf dem sportlichen Höhepunkt abzutreten. Doch mich reizten die Spiele in London zu sehr, um bereits 2008 aufzuhören», so Frei.

Denn bereits im Vorfeld war klar, dass der Anlass in der britischen Hauptstadt ein grosses Sportfest werden würde. Zahlreich erscheinen die sportbegeisterten Briten an den Wettkämpfen. Ein Menschenauflauf, den Frei so noch nie erlebt hat:

«Vom Publikum her war London ein neuer Meilenstein für die paralympische Szene.»

Und die zahlreichen Zuschauer spornen ihn noch einmal an, alles zu geben. Seine Bilanz: weitere zwei Medaillen, eine davon Gold. Erneut wird über den Rücktritt des damals 54-Jährigen spekuliert. Für Heinz Frei kam das aber nicht in Frage: «Bereits in London war aber klar, dass 2015 in meinem Arbeitsort Nottwil die Handbike-WM stattfinden würde. Diesen Anlass wollte ich natürlich nicht verpassen.»

Die Trophäe von Weltklasse Zürich. Bruno Kissling

Weltklasse Zürich: Die Jahresmotivation «Für mich ist dieser Preis sehr symbolträchtig, da wir bei Weltklasse Zürich jedes Jahr im vollen Letzigrund fahren konnten. Der Anlass war die Jahresmotivation für mich, da vier Jahre Wartezeit auf die Paralympics, um vor grossem Publikum zu starten, doch etwas lange wäre, um motiviert zu bleiben. Die Rennen in Zürich waren immer ein Highlight und die fantastische Stimmung bleibt mir ganz besonders in Erinnerung.»

Auch die Heim-WM in Nottwil läuft sportlich äusserst erfolgreich ab. Zwar verpasst der Solothurner im Zeitfahren nach einem Sturz mit einer Zuschauerin die Goldmedaille denkbar knapp um lediglich 28 Sekunden. Doch auch die Silbermedaille ist ein schöner Trost. Und im Strassenrennen kann der Lokalmatador gleich nachdoppeln und erneut auf den zweiten Platz vorstossen. «Vor heimischem Publikum zu fahren, war eine sehr schöne Erfahrung, die mich noch zusätzlich motiviert hat», sagt Frei über eines seiner Karriere-Highlights.

Nach dem erfolgreichen Jahr 2015 folgt im darauffolgenden Jahr die grosse Ernüchterung. «Die Paralympischen Spiele in Rio waren eine grosse Enttäuschung. Die Rennen waren schlecht organisiert und die Kurven entsprachen nicht dem Reglement. Trotzdem konnte ich eine gute Leistung zeigen und verpasste als Vierter die Medaille um lediglich 23 Hundertstelsekunden», sagt Frei über die enttäuschenden Spiele in Lateinamerika.

Sich nach solchen Spielen von der internationalen Bühne zu verabschieden, ist für den ehrgeizigen Parasportler keine Option. Und dass ihn der Verband nicht weiter unterstützen will, spornt Frei nur noch zusätzlich an: «Bereits im Jahr darauf holte ich an der Weltmeisterschaft in Südafrika Silber und Bronze. Da war für mich klar, dass ich auch in Tokio noch einmal starten möchte, zumal aufgrund meiner Vergangenheit in Japan sich der Kreis zu schliessen schien.»

Die Swiss Sports Awards, die Heinz Frei zehnmal gewonnen hat. Bruno Kissling

Swiss Sports Awards «Ich wurde insgesamt zehnmal als Schweizer Parasportler des Jahres ausgezeichnet. Im Jahr 2020, als aufgrund des Coronavirus kaum sportliche Wettkämpfe stattfanden, wurden zudem die Sports Awards für die vergangenen 70 Jahre verliehen, bei denen ich für meine gesamte Karriere als bester Parasportler ausgezeichnet wurde. Dieser Preis bedeutet mir deshalb so viel, da ich dort auf einer Stufe mit den Schweizer Sportgrössen Roger Federer und Vreni Schneider stand, die in ihren Kategorien den Preis erhielten. Für mich war es ein Höhepunkt meiner Karriere, im gleichen Atemzug mit diesen beiden Sportgrössen genannt zu werden, und das erfüllte mich mit grossem Stolz. Es zeigt eine gewisse öffentliche Wertschätzung für meine Leistungen, die ich über die Jahre erbracht habe. Deswegen hat die Auszeichnung auch einen sehr hohen Stellenwert für mich.»

Zum Abschluss seiner paralympischen Karriere setzte der 63-Jährige noch einmal ein dickes Ausrufezeichen. Entgegen allen Erwartungen holt Frei sensationell die Silbermedaille im Strassenrennen. Ein würdiger Abschluss seiner phänomenalen Karriere. Frei kann es selbst noch kaum glauben, dass ihm im fortgeschrittenen Alter noch einmal ein solches Rennen gelungen ist: «Früher durfte ich bereits vor den Rennen mit einer Medaille rechnen. In Tokio startete ich jedoch als Aussenseiter. Die ganzen jungen Athleten hinter mir zu lassen, war ein ganz spezieller Erfolg. Es war am Ende eine reine Willensleistung, weil ich nicht noch einmal mit leeren Händen wie in Rio dastehen wollte.»

Der krönende Abschluss einer einzigartigen Karriere: Heinz Frei zeigt stolz seine 35. und letzte paralympische Medaille, die er im Strassenrennen von Tokio mit dem Handbike gewinnen konnte. Bruno Kissling

Frei will sich weiter für seinen Sport engagieren

Doch auch nach der sportlichen Karriere wird dem Solothurner so schnell nicht langweilig werden. Einerseits will er seine Erfahrungen der nächsten Generation weitergeben, andererseits möchte er den Handbike-Weltcup zurück in die Schweiz holen. Zudem arbeitet er an einem neuen Modell seines Handbikes und in naher Zukunft soll auch noch seine Biografie in den Läden erscheinen. Heinz Frei möchte in seinem «Ruhestand» dem Sport etwas von dem zurückgeben, was er selbst jahrzehntelang erfahren durfte:

«Ich wurde durch den Sport reich an Erinnerungen und Erlebnissen. Deswegen will ich in meinem Ruhestand auch etwas davon zurückgeben.»

Zum Abschluss bleibt Heinz Frei nur noch übrig, Danke zu sagen. Danke an seine Familie, die ihn während seiner ganzen Karriere unterstützt hat. «Allein hätte ich meine Erfolge nie erreichen können. Ich wurde von meinem Umfeld immer voll unterstützt. Vor allem meine Frau begleitete mich oft mit dem Rennvelo. Wäre sie nicht sportbegeistert, hätte ich wahrscheinlich bereits vor längerer Zeit aufgehört», sagt Frei demütig. Denn er durfte in seinem Leben all das erfahren, was er nach seiner Verletzung 1978 für nicht mehr erreichbar hielt. Oder um es in seinen eigenen Worten zu sagen: «Ich würde alles noch einmal genau so machen. Ich habe nicht auf ein Wunder gewartet, sondern mit meinen Bedingungen das Beste herausgeholt.»