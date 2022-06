Sandro Schalt will mit dem FC Hägendorf in die 2. Liga aufsteigen

3. Liga Solothurn Traumtore, Verletzungen und Karten: Sandro Schalt will den Aufstieg mit Hägendorf nicht wieder vergeigen Als 16-Jähriger wurde er Solothurner Meister mit dem FC Dulliken und mit 18 debütierte er für den FC Wangen bei Olten in der 1. Liga. Jetzt steht der gebürtige Trimbacher Sandro Schalt in seiner dritten Saison im Dress des FC Hägendorf zum zweiten Mal in Folge in den Aufstiegsspielen für die 2. Liga. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 03.06.2022, 20.44 Uhr

Der Trimbacher Sandro Schalt spielt seit drei Jahren für den FC Hägendorf und wohnt mittlerweile in Egerkingen. Bruno Kissling

Er ist der Mann für die schönen Tore. Am 13. Juni 2010 hämmerte er den Ball gegen den SC Fulenbach von der Mittellinie ins Lattenkreuz. Der FC Dulliken siegte 3:2 und gewann dadurch den Solothurner Meistertitel. In der Saison 2014/15 verwandelte er im Dress des FC Trimbach drei Freistösse beim 4:1-Erfolg gegen den SC Blustavia.

Auch für den FC Hägendorf, für den Sandro Schalt seit drei Jahren spielt, erzielte er bereits einige Traumtore. Im Cup-Achtelfinal 2019/20 gegen Mümliswil versenkte er den Ball «aus 35 Metern mit dem Aussenrist im Bügel» und in der Rückrunde der aktuellen Saison traf er gegen den FC Oensingen vom Anspielpunkt ins Tor.

Der 29-Jährige ist aber auch der Mann mit den vielen Verletzungen. Nachdem er 2011 vom FC Dulliken zum FC Wangen bei Olten gewechselt war, brach er sich auf dem Weg zum Erstliga-Stammspieler das Wadenbein. Viermal zog er sich einen Bänderriss an den Fussgelenken zu und in der Vorrunde 2013/14 einen Mittelfussbruch.

Sandro Schalt ist gelernter Aussenverteidiger. Beim FC Hägendorf spielt er aber im Sturm. zvg

«Ich hätte gerne noch länger höher gespielt, fiel aber immer wieder aus. Und wenn es nur wegen eines Muskelfaserrisses oder wegen einer Zerrung war», blickt er zurück. «Jetzt konnte ich endlich einmal eine ganze Saison ohne Verletzung durchspielen.»

«Ich habe mich in den letzten Jahren gebessert»

Es sei denn, er ist gesperrt. Denn Sandro Schalt ist auch der Mann der vielen Verwarnungen. Nach der Rückkehr zu seinem Stammklub FC Trimbach im Jahr 2012 sammelte er in drei Saisons in Folge jeweils mindestens zehn gelbe Karten.

Nur in einer von insgesamt sieben Spielzeiten für das Trimbacher Fanionteam kam er ohne einen Platzverweis durch. 2016/17 musste er fünf Spiele zuschauen, weil er den Schiedsrichter beleidigte. «Das Motzen ist sicher meine grösste Schwäche», weiss Schalt. «Ich bin auf dem Platz halt sehr emotional. Ich habe mich in den letzten Jahren aber gebessert.»

Und dennoch stehen auch in der laufenden Saison acht gelbe Karten auf seinem Konto. Das ist auch der Grund, weshalb er das letzte Spiel am Mittwoch verpasste, in dem sich der FC Hägendorf mit einem 2:0-Sieg gegen den FC Däniken-Gretzenbach den Platz in den Aufstiegsspielen sicherte.

Das ist nach dem verpatzten Saisonstart mit nur einem Punkt aus den ersten drei Spielen, dem fünften Platz nach der Vorrunde und dem Trainerwechsel in der Winterpause alles andere als selbstverständlich. «Beat Kamber passt perfekt zu unserer Mannschaft. Er weiss, wie er mit den jungen Spielern umgehen muss und auch, wie man die routinierten Spieler behandelt», begründet Schalt den Aufwärtstrend in der zweiten Saisonhälfte.

In der vergangenen Saison fehlte dem FC Hägendorf ein Tor zum Aufstieg. zvg

In der Rückrunde gewann der FC Hägendorf neun von zehn Spielen. In den letzten drei, vier Partien habe das Team allerdings etwas Mühe bekundet, sagt der gelernte Aussenverteidiger, der mittlerweile zum Stürmer umfunktioniert wurde: «Wir waren zu wenig spritzig, konnten unseren Fussball nicht mehr spielen und waren zu spät in den Zweikämpfen. Ich hoffe, dass wir das wieder ändern können. Denn jetzt beginnt es wieder bei null.»

Hat Hägendorf die Lehren gezogen aus dem Vorjahr?

In seiner dritten Saison will Sandro Schalt den FC Hägendorf, der 2009/10 freiwillig abgestiegen ist, in die 2. Liga zurückführen. Der erste Anlauf vor einem Jahr endete enttäuschend. Nach dem 2:1-Sieg gegen Riedholz in der ersten Runde der Aufstiegsspiele vergab Hägendorf gegen Trimbach zwei wichtige Punkte wegen eines Gegentreffers in der Nachspielzeit und verlor das letzte Spiel gegen Italgrenchen trotz früher Führung mit 1:3; die drei Gegentore fielen innert zehn Minuten.

«Wir haben es vergeigt», blickt Schalt zurück, «das tat am Anfang weh. Doch es war rasch klar, dass das Team zusammenbleibt und wir den nächsten Anlauf nehmen – und hier sind wir wieder.» Wieso es dieses Jahr klappen soll mit dem Aufstieg? «Weil wir von hinten bis vorne Spieler haben, die einen Match entscheiden können. Wir sind nicht von einzelnen Spielern abhängig», sagt der Barca-Fan.

Sandro Schalt selbst erzielte in der vergangenen Saison neun Treffer, jedoch keinen in den Aufstiegsspielen. Aktuell steht er bei zwölf. Es würde dem FC Hägendorf sicherlich helfen, wenn noch das eine oder andere (Traum)Tor dazukommt in den nächsten drei Partien.

