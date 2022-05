Der Dreikampf zwischen Blustavia, Zuchwil und Gerlafingen.

3. Liga Solothurn Dreikampf um die beiden Plätze in den Aufstiegsspielen Die letzte Runde in der 3. Liga vom Mittwochabend verspricht viel Spannung. Noch keines der vier Tickets für die Promotionsrunde ist definitiv vergeben. In der Gruppe 2 muss der FC Gerlafingen gewinnen und darauf hoffen, dass entweder der SC Blustavia oder der FC Zuchwil patzt. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 31.05.2022, 22.44 Uhr

Der SC Blustavia stieg in der Saison 2018/19 in die 3. Liga ab und will zurück ins Oberhaus. zvg

Mit dem 3:2-Sieg gegen den SC Blustavia im Schlagerspiel der 21. Runde sorgte der FC Zuchwil für den Zusammenschluss an der Tabellenspitze der 3. Liga Gruppe 2. Damit liegt der Leader SC Blustavia vor dem letzten Spieltag noch einen Punkt vor dem Verfolgerduo Zuchwil und Gerlafingen. Es gibt nur zwei ­Tickets für die Aufstiegsspiele, ein Klub wird leer ausgehen.

Trotz der ersten Niederlage seit dem 3:5 gegen Gerlafingen am 10. Oktober ist der SC Blustavia immer noch in der Poleposition. Der erste Nuller nach zuvor neun Siegen und zwei Unentschieden beunruhigt Trainer Marcel Bargetzi nicht. «Es war eine unglückliche Niederlage. Wir hatten mehr Spielanteile und spielten den besseren Fussball», blickt er auf das 2:3 gegen Zuchwil zurück.

«Wir hatten davor ein Polster von vier Punkten, mussten nicht unbedingt gewinnen und diese fünf bis zehn Prozent fehlten uns dann im Kopf. Zuchwil war sehr konsequent im Abschluss, vor allem bei den Standards, und hat sich den Sieg so verdient.»

Nur nicht an die vorherigen Resultate des Gegners denken

Um den Einzug in die Aufstiegsspiele klarzumachen, benötigt Blustavia einen Sieg gegen die Reserve des FC Iliria. Auf einen Patzer der Konkurrenz können sich die Stadtsolothurner nicht verlassen. Iliria kassierte in den letzten zwei Spielen 17 Gegentore – das sollte für den Tabellenführer Blustavia doch eigentlich ein Spaziergang werden. «An das 1:8 und das 0:9 von Iliria dürfen wir nicht denken», warnt Bargetzi, «das wird sicher kein einfacher Match.»

Vor drei Jahren stieg der SC Blustavia in die 2. Liga ab. Nach den Plätzen fünf und sieben in den letzten zwei Halb-Saisons winken nun die Aufstiegsspiele. «Wegen unserer Konstanz in dieser Saison und aufgrund des Kaders gehören wir dorthin, wo wir jetzt stehen», sagt Bargetzi und wagt eine Prognose für den letzten Spieltag: «Ich denke, wir und der FC Zuchwil werden es schaffen.»

Die Formkurve des FC Zuchwil zeigt nach oben

Der FC Zuchwil ist seit gut fünf Jahren zweitklassig. Dies soll sich schon bald ändern. zvg

Wie der SC Blustavia hat auch der FC Zuchwil sein Schicksal in den eigenen Händen. Ein Sieg in Bettlach reicht dem Tabellenzweiten, um sich für die Promotionsrunde zu qualifizieren. Denn die drittplatzierten Gerlafinger haben zwar gleich viele Punkte auf dem Konto wie Zuchwil, aber deutlich mehr Strafpunkte, die bei einem Gleichstand entscheidend sind.

«Wir sind auf einem sehr guten Weg. Unsere Formkurve in den letzten Spielen zeigt eindeutig nach oben», freut sich Zuchwil-Trainer Michele Foglia. Ein Selbstläufer werde das Spiel am Mittwochabend allerdings nicht, denn Bettlach stehe mit dem Rücken zur Wand, sagt Foglia: «Wenn sie verlieren und Selzach gewinnt, wovon ich ausgehe, steigen sie ab. Und wir hatten in den letzten Jahren immer viel Mühe in Bettlach. Wir dürfen sie auf keinen Fall unterschätzen und müssen nochmals beweisen, dass wir in die Aufstiegsspiele gehören.»

Michele Foglia ist seit fünf Jahren Trainer des FC Zuchwil. Er übernahm den Posten 2017 von Adis Kesedzic nach dem Abstieg aus der 2. Liga. Nach einer laut Foglia sehr schwierigen ersten Saison mit Schlussrang sieben konnte sich «Zuchu» rasch wieder nach oben orientieren.

Am Ende der Spielzeit 2018/19 fehlte nur ein Punkt für den Einzug in die Aufstiegsspiele. 2020 lag Zuchwil nach der Vorrunde an der Tabellenspitze, doch die Saison wurde wegen der Coronapandemie abgebrochen und nicht gewertet. Im vergangenen Jahr befand sich der Klub nach der ersten Saisonhälfte als Fünfter und mit drei Punkten Rückstand auf die Spitze in Lauerstellung. Die Rückrunde wurde aber wieder nicht ausgetragen.

«Wir konnten in den letzten Jahren etwas aufbauen hier. 18 von 20 Spielern des aktuellen Kaders stammen aus dem eigenen Nachwuchs. Wir haben die Junioren kontinuierlich eingebaut», sagt Michele Foglia stolz. «Die Spieler identifizieren sich mit dem Klub und haben es auch neben dem Platz sehr gut miteinander.» Nachdem Zuchwil in den vergangenen Saisons mehrmals Pech hatte, will Foglia jetzt die Früchte für seine Arbeit ernten und endlich den Einzug in die Aufstiegsspiele schaffen.

Entscheiden am Ende die Strafpunkte?

Der FC Gerlafingen hat sein Schicksal am letzten Spieltag nicht mehr in den eigenen Händen. zvg

Der FC Gerlafingen, der vor der abschliessenden Runde auf dem undankbaren dritten Platz klassiert ist, wird da indes etwas ­dagegen haben. «Leider haben wir es nicht mehr in den eigenen Händen», sagt FCG-Trainer ­Kevin Rickli. Er hat die Hoffnung aber nicht aufgegeben, dass sein Team für die neun Siege in der Rückrunde doch noch belohnt wird.

Dafür benötigen die Gerlafinger Schützenhilfe vom FC Iliria oder vom FC Bettlach. «Schwierig zu sagen, wer eher patzt», wägt Rickli ab, «mir ist es auch egal, die Hauptsache ist, dass überhaupt einer patzt.» Zuerst müsse der FC Gerlafingen sowieso seine Hausaufgaben machen und den Tabellenachten Leuzigen schlagen. «Erst dann können wir auf die anderen Plätze schauen», sagt Kevin Rickli.

Wenn sich keiner der zwei Konkurrenten einen Ausrutscher erlaubt, würde sein Team die Aufstiegsspiele nur wegen der Strafpunkte verpassen – Gerlafingen holte 51, Zuchwil nur deren 19. «Das wäre bitter, denn wir haben ja nicht extrem viele Strafpunkte. Wir bewegen uns da im Mittelfeld der Liga», so Rickli.

Wäre das Torverhältnis bei Punktgleichheit massgebend, hätten die Gerlafinger klar die Nase vorne. Mit 70 Toren stellen sie die produktivste Offensivabteilung der Gruppe 2. Was insbesondere an den beiden Goalgettern Philipp Breu, der die Torschützenliste der 3. Liga mit 27 Treffern anführt, und Beytullah Özdemir (15 Tore) liegt.

«Wir spielen wohl den attraktivsten Fussball in dieser Liga. Wir wollen mit der Offensive Zeichen setzen und so trainieren wir auch», sagt Rickli, der das Team auf diese Saison übernommen hat. Mit dem Ziel, spätestens im zweiten Jahr die Aufstiegsspiele zu erreichen. Zuerst sei aber ein Umbruch nötig gewesen.

«Der hat sehr gut geklappt», freut er sich. Die Mannschaft sei extrem jung und habe in dieser Saison sowohl im technischen als auch im athletischen Bereich grosse Fortschritte gemacht, erläutert er und fügt hinzu: «Der FC Gerlafingen hat in den letzten Jahren ein paar Mal an den Aufstiegsspielen geschnuppert. Jetzt wollen wir es endlich schaffen.»

Der FC Riedholz kann die Aufstiegsspiele planen

In der Gruppe 1 ist es nur noch rein rechnerisch ein Dreikampf um die beiden Plätze in den Aufstiegsspielen. Der Spitzenreiter FC Riedholz kann bereits die Aufstiegsspiele planen. Das Team von Trainer Remo von Flüe hat drei Punkte Vorsprung auf den drittplatzierten FC Kestenholz und zehn Strafpunkte weniger auf dem Konto. Dieses Polster wird sich der FC Riedholz im letzten Spiel gegen Welschenrohr nicht mehr nehmen lassen und zum zweiten Mal in Folge in die Aufstiegsspiele einziehen.

Somit gibt es ein Fernduell zwischen dem FC Hägendorf und dem FC Kestenholz um das zweite Ticket für die Aufstiegsspiele. Dabei haben die Hägendörfer, die im Vorjahr den Aufstieg in die 2. Liga nur um ein Tor verpassten, die deutlich besseren Karten. Sie liegen zwei Punkte vor Kestenholz. Trotzdem ist ein Sieg nötig, wenn Kestenholz in Winznau gewinnt. Ein Unentschieden gegen Däniken-Gretzenbach würde in diesem Fall nicht reichen, denn Hägendorf hat deutlich mehr Strafpunkte als der FC Kestenholz.

